Empörung über „Steinzeit-Regime“Afghanische Ärzte dürfen Frauen nicht mehr behandeln

Männliche Ärzte in Afghanistan dürfen Patientinnen offenbar nicht mehr untersuchen oder behandeln. Ein solches Verbot scheint sich landesweit durchgesetzt zu haben, wie die britische Zeitung „The Guardian“ unter Berufung auf Medienberichte sowie Interviews mit Frauen und Ärzten berichtet. Die Taliban haben eine entsprechende Einschränkung bisher nicht öffentlich verkündet.

Männliche Mediziner haben in mehreren Regionen des Landes laut dem „Guardian“ jedoch Anweisungen erhalten, weibliche Patienten nicht mehr zu untersuchen. Demnach dürfen sie auch keine Notfallversorgung leisten. Ausnahmen gebe es nur unter bestimmten Bedingungen: etwa wenn der männliche Vormund, Mahram genannt, der Patientin anwesend ist oder wenn weibliches Pflegepersonal bestimmte Eingriffe vornimmt.

Taliban beschneiden Rechte von Frauen massiv

„Uns ist es nicht erlaubt, Patientinnen direkt zu untersuchen, weil wir nicht ihr Mahram sind. Dabei spielt es keine Rolle, wie einfach der Eingriff ist oder wie kritisch der Zustand der Patientin auch sein mag“, zitierte der „Guardian“ einen Arzt, der seit 15 Jahren in einem öffentlichen Krankenhaus in Nordafghanistan arbeitet.

Frauen dürfen in Afghanistan indes bereits seit Dezember 2024 nicht mehr an medizinischen Hochschulen studieren. Krankenhäuser dürfen seither kein weibliches Personal mehr einstellen. Bereits ausgebildete Ärztinnen können laut dem Bericht nur ihre Arbeit ausführen, wenn dabei ein männlicher Vormund anwesend ist.

Absurde Auflagen in Afghanistan

Zahnärzte berichteten den Zeitungen unterdessen, dass die Sicherheitskräfte der Taliban die neuen Vorgaben durchsetzen. Es habe Razzien gegeben. Männliche Zahnärzte seien zudem gewarnt worden, dass sie inhaftiert würden, falls sie Patientinnen in ihren Praxen behandelten.

In der nördlichen Provinz Balkh gelten laut „Guardian“ zudem besonders absurde Auflagen: Ärzte dürfen Patientinnen dort nicht mit ihrem Namen nennen. Beamte sollen Kliniken und Praxen demnach angewiesen haben, stattdessen das Wort „Bibi“ zu verwenden, eine respektvolle Anrede für ältere Frauen. Auch auf ärztlichen Rezepten stehe fortan nicht mehr der Name der Frau, sondern „Bibi“, hieß es weiter.

UN sehen „dramatische“ Verschlechterung

Die unhaltbare Lage für Frauen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban hat bereits in der Vergangenheit für scharfe Kritik gesorgt. Die Menschenrechtslage „verschlechtert sich weiterhin dramatisch“, berichteten etwa die Vereinten Nationen bereits im März.

„Die Flut von Erlassen und Gesetzen, die von den De-facto-Behörden seit ihrem Machtantritt im Jahr 2021 verkündet wurden, hat verheerende Auswirkungen auf das afghanische Volk, insbesondere auf Frauen und Mädchen“, erklärte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk.

Karl Lauterbach über Taliban: „Steinzeit-Regime“

Die Taliban hätten „die Anwesenheit von Frauen und Mädchen im öffentlichen Leben faktisch kriminalisiert“, hieß es bereits im März von Türk. „Diskriminierung beeinträchtigt ihre Gesundheitsversorgung, ihren Zugang zum öffentlichen Raum sowie ihre Bewegungs- und Meinungsfreiheit.“

Scharfe Kritik kam angesichts der weiteren Verschärfung der Lage für Frauen nun auch vom früheren Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Taliban seien ein „Steinzeit-Regime, wo Frauen keine ärztliche Behandlung bekommen und nicht Medizin studieren dürfen“, schrieb der Kölner Politiker auf der Plattform X und fügte hinzu: „Es ist richtig, dass wir Frauen nicht nach Afghanistan abschieben.“