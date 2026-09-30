Bei russischen Angriffen in Kiew sind nach ukrainischen Angaben in der Nacht mindestens zwei Menschen getötet worden. Wie die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt am Mittwochmorgen im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurden zudem vier Menschen verletzt. Die Feuerwehr rückte aus, um Brände in Wohnhäusern, Lagerhallen und Geschäftsgebäuden zu löschen.

„Die Region Kiew ist erneut von einem feindlichen Raketen- und Drohnenangriff getroffen worden“, erklärte der Chef der Militärverwaltung, Timur Tkatschenko. Nach Angaben der ukrainischen Behörden verursachten die Angriffe mehrere Brände und Schäden in Kiew und Umgebung.

Moskau setzt verstärkt neuartige Drohnen ein

Die ukrainische Luftwaffe hatte die Bevölkerung zuvor vor Angriffen mit ballistischen Raketen gewarnt, die auf Kiew zusteuerten. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, kam es im ganzen Stadtgebiet zu dutzenden Explosionen und auch zu Stromausfällen.

Russland hat im fünften Jahr des Krieges seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt verstärkt. Dabei setzt Moskau verstärkt neuartige Drohnen ein, die schneller fliegen und schwieriger abzufangen sind. Es gibt während der stundenlangen Luftalarme immer wieder Einschläge. (afp)