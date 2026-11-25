Nach mehreren Verletzungen seines Luftraums richtet Polen eine Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine ein. Wie der polnische Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk am Mittwoch bekanntgab, bereite die Regierung eine entsprechende Anordnung vor, die „Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft treten“ solle und zu einer Einschränkung des Luftverkehrs führe.

Die Flugverbotszone soll es der polnischen Armee ermöglichen, in den Luftraum des EU- und Nato-Lands eindringende russische Fluggeräte rasch zu identifizieren und gegebenenfalls abzuschießen.

Marschflugkörper im Südosten Polens eingeschlagen

In den vergangenen Tagen hatte Polen zwei Verletzungen seines Luftraums gemeldet. In der Nacht zum Dienstag war nach Armeeangaben eine russische Aufklärungsdrohne während eines Angriffs auf die Westukraine vorübergehend in den polnischen Luftraum eingedrungen. Am Freitag waren drei russische Marschflugkörper im Südosten Polens eingeschlagen. In beiden Fällen sprach die polnische Regierung von einer gezielten Provokation Russlands.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte Polen nach dem Zwischenfall am Freitag zugesagt, die Allianz werde „jeden Zentimeter polnischen Territoriums“ verteidigen. Die Nato kündigte zudem an, Polen ein Awacs-Aufklärungsflugzeug zur Verfügung zu stellen.

Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland und ein wichtiger Umschlagort für militärische und humanitäre Hilfsgüter der Unterstützerländer für die Ukraine. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind bereits mehrfach Geschosse auf polnischem Boden eingeschlagen. (afp/red)