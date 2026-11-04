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Midterms in den USA: Trumps Republikaner verlieren auch den Senat

Krachende Niederlage bei MidtermsDonald Trump hat ersten Schuldigen gefunden

US-Präsident Trumps Republikaner fahren bei den Midterms eine herbe Niederlage ein. Der Präsident hat dafür einen ersten Schuldigen gefunden.

US-Präsident Trump steht neben einer US-Flagge.

US-Präsident Donald Trump hat für die Wahlniederlage einen ersten Schuldigen ausgemacht (Archivfoto).

Copyright: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat den Sender Fox News mitverantwortlich für die herbe Niederlage der Republikaner bei den Midterms gemacht. Der Sender trage Verantwortung, weil er ständig Demokraten „und Schlimmeres“ in den Fokus stelle, meinte er auf seiner Plattform Truth Social.

Der Sender Fox News gilt als konservativ und räumt dem Präsidenten wesentlich mehr Sendezeit ein als andere große US-Sender. Über demokratische Kandidaten in entscheidenden Senatsrennen hatte er vor der Wahl überwiegend negativ berichtet. (dpa)

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