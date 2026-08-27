Geheimnisvoller Besuch in Moskau: Ein Boeing-Transportflugzeug der US-Luftwaffe ist am Dienstagmorgen (25. August) auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo gelandet. Auf dem Flugverfolgungsdienst „Flightradar24“ erregte der seltene Flug bereits vor der Landung viel Aufmerksamkeit. Bei dem Flug handelte es sich laut „Flightradar24“ um eine Boeing C-17A Globemaster III mit dem Kennzeichen 07-7181 und dem Rufzeichen REACH4555 (auch als RCH4555 geführt).

Das Flugzeug war gegen 8:50 Uhr Ortszeit vom lettischen Riga gestartet und gegen 10:04 Uhr in Wnukowo eingetroffen. Zwei Tage zuvor, am 23. August, war die Maschine von der Joint Base Andrews (Camp Springs) bei Washington, D.C., nach Riga geflogen.

US-Militärtransporter landet überraschend in Moskau

Von dort aus starten üblicherweise auch Maschinen des US-Präsidenten Donald Trump und anderer hochrangiger Regierungsvertreter. Weder das US-Verteidigungsministerium noch die US‑Air-Force haben den Zweck des Fluges bislang öffentlich bestätigt.

Die Regierungen um Donald Trump und Wladimir Putin geben sich ahnungslos. Der Kreml erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“, man habe keine Informationen zu dem Flugzeug. Man konnte auch nicht verifizieren, ob Passagiere oder Fracht an Bord waren. Es bleibt also ein Geheimnis.

Geheimnis um US-Militärflieger? Moskau und Washington schweigen

Derartige Direktflüge US-amerikanischer Militärtransporter nach Russland sind sehr selten. Der letzte vergleichbare Flug eines in den USA registrierten Jets aus Europa nach Russland fand im Januar dieses Jahres statt und transportierte Sonderbeauftragte zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt nach Moskau.

Beobachter und Flugverfolger hatten den ungewöhnlichen Kurs bereits früh am Morgen registriert. Der Flugweg führte von Lettland über litauisches und anschließend russisches Territorium. Offizielle Erklärungen zu dem Besuch stehen weiterhin aus.

Die Boeing C-17A Globemaster III ist ein schweres militärisches Transportflugzeug, das strategische Reichweite mit taktischer Einsatzfähigkeit vereint. Es kann bis zu 77,5 Tonnen Fracht transportieren, darunter Kampfpanzer, Schützenpanzer, Lastwagen, Hubschrauber, Triebwerke und palettierte Versorgungsgüter. (mbr)