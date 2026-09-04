Die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Geflüchteten ist im ersten Halbjahr 2026 leicht um rund 20.000 auf 3,507 Millionen Menschen zurückgegangen. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Gründe für die sinkende Gesamtzahl seien Abschiebungen, Ausreisen, aber auch Einbürgerungen.

Vor allem die Zahl neuer Schutzsuchender aus der Ukraine sei kontinuierlich rückläufig: So stellten im Juni nur noch 3.919 Ukrainer einen Antrag auf Schutz in Deutschland. Derzeit leben den Angaben zufolge rund 1,35 Millionen Ukraine-Flüchtlinge in der Bundesrepublik.

Von den insgesamt hierzulande lebenden Geflüchteten haben laut der Bundesregierung etwa 438.000 (12,5 Prozent) einen unsicheren beziehungsweise ungeklärten Status. Alle übrigen genießen - in irgendeiner Form - ein Aufenthaltsrecht oder einen sonstigen Schutzstatus. (kna)