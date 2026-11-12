Das Geschäftsjahr war durchwachsen, dem Unternehmen geht es mittelmäßig, das Feedback im Jahresgespräch fiel verhalten aus. Und das trübe Wetter tut nun sein Übriges. Gerade gegen Jahresende fallen viele Beschäftigte in ein Motivationsloch. Aufgaben anzugehen, fällt schwer, und die Arbeitstage ziehen sich.

Ein Grund zur Sorge ist das erst mal nicht. „Es ist total normal, dass wir das alle irgendwann mal haben“, sagt die Psychologin und Coachin Anne Klien. „Dass wir alle nicht immer motiviert sind, unsere Aufgaben zu machen.“

Entscheidend sei, wie lange die Phase anhält. „Wenn das über ein paar Wochen geht, ist es sinnvoll, genauer hinzuschauen, wo die Ursachen liegen.“ Gleiches gilt, wenn die Motivation früher mal groß war und dann plötzlich weg ist.

Was Motivation dämpft

Der Psychologin zufolge können zum Beispiel mangelnde Wertschätzung oder fehlende Anerkennung der Führungskraft eine Rolle spielen. Aber auch Wertekonflikte – also, wenn berufliche Aufgaben im Widerspruch zu den eigenen Werten stehen – können die Motivation schwächen.

Daneben sind fehlende Sinnhaftigkeit und vor allem fehlende Selbstwirksamkeit echte Motivationskiller. Wer immer wieder erlebt, dass Ideen oder Vorschläge verpuffen oder zerpflückt werden, verliert auf Dauer die Lust, sich einzubringen. „Das werde ich dann nicht noch 20 weitere Male hochmotiviert machen“, so Klien.

Das Gefühl der Selbstwirksamkeit sei aber gerade nach einem harten Jahr oder in unruhigen Zeiten besonders wichtig, sagt Claudia Hansen, Business Coach aus München. „Wenn Menschen erkennen, was sie trotz aller Schwierigkeiten selbst geschafft haben, und entdecken, wo sie auch im Kleinen wieder Einfluss nehmen können, verändert das ihre Perspektive“, sagt sie. „Sie erleben sich wieder als handlungsfähig, statt den Umständen nur ausgeliefert zu sein.“

Wie motiviere ich mich selbst? 5 schnelle Strategien

Aber wie kommen Beschäftigte an diesen Punkt? Fünf Impulse:

Zurück zu den Wurzeln: Claudia Hansen rät, sich darauf zu besinnen, wofür man im Job einst angetreten ist. „Was hat Sie begeistert, bevor es im täglichen Wahnsinn untergegangen ist?“, fragt sie. Hier sollten sich Beschäftigte überlegen, wie sie wieder etwas mehr von dem in ihren Alltag bringen können. „Schon eine Stunde, die echte Freude macht, kann die ganze Woche in anderem Licht erscheinen lassen“, so Hansen.

Arbeitsalltag aktiv mitgestalten: „Häufig denken wir: Das ist meine Stellenbeschreibung, da kann ich ohnehin nicht viel ändern“, so Anne Klien. Wer aktiv das Gespräch sucht und konkrete Vorschläge einbringt, kann aber womöglich mehr bewirken als gedacht. Hilfreiche Fragen sind etwa: Kann ich mir neue Aufgaben suchen, die mir Spaß bringen? Wie kann ich meine Arbeit stärker an meinen Stärken ausrichten?

Eine nervige Kleinigkeit ändern: Ein überflüssiger Bericht, eine umständliche Abstimmung, eine sinnlose Routine: Claudia Hansen rät, eine Sache zu suchen, die man selbst verändern oder weglassen kann. Das reiche manchmal schon, um wieder zu spüren: „Ich kann selbst etwas bewirken.“

Bedürfnisse offen ansprechen: Führungskräfte wüssten oft nicht, was ihre Mitarbeitenden motiviert. Wer Wertschätzung vermisst, sollte das offen ansprechen. „Etwa, indem man sagt: Mir ist bei der Arbeit wichtig, dass ich regelmäßig Feedback bekomme“, so Klien.

Austausch suchen: Motivation entsteht auch im Austausch mit anderen. Klien rät dazu, den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen zu vertiefen oder sich Unterstützung von außen zu holen. Was laut Hansen auch hilft: „Allein auf direkter Tonspur zu hören, dass die Kollegin ähnliche Schwierigkeiten empfindet, kann enorm entlasten und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.“

Wer sich akut zu einer Aufgabe motivieren will, hat laut Klien mehrere Hebel. Am wirksamsten ist oft, das Ziel in so kleine Schritte zu unterteilen, dass man sie auch an einem unmotivierten Tag schaffen kann. Hilfreich ist außerdem, sich die Vorfreude auf den Moment vorzustellen, in dem die Aufgabe erledigt ist. Ein weiterer Trick: bewusst unperfekt starten. Ist der Anfang erst mal gemacht, ist oft die größte Hürde genommen.

Selbstmotivation hat Grenzen

Die Verantwortung, sich zu motivieren, liege allerdings nicht allein bei den Beschäftigten, betont Anne Klien. „Es setzt natürlich alles einen gewissen Handlungsspielraum voraus.“ Liegen die Probleme in den Strukturen oder der Unternehmenskultur, reiche individuelles Handeln nicht aus. Es brauche dann Veränderungen von der Führungskraft oder der ganzen Organisation.

Und gerade nach einem schwierigen Jahr ist es Hansen zufolge Aufgabe der Führungskraft, nicht einfach alles abzuhaken und sofort neue Ziele auszugeben. Hilfreicher sei ein gemeinsamer Blick auf das, was trotz allem gelungen ist. Konkrete Erfolgsgeschichten motivieren, am besten werden sie sichtbar festgehalten.

Bleibt das Motivationstief trotz aller Verbesserungsversuche, sollte die eigene berufliche Situation ehrlich geprüft werden. Dann stellt sich auch die Frage, ob der aktuelle Arbeitsplatz noch passt. Wichtig: Wer auch außerhalb der Arbeit merkt, dass er sich kaum noch aufraffen kann, etwas zu machen, sollte sich Klien zufolge professionelle Unterstützung suchen. (dpa/red)