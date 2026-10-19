Bei Menschen mit lichtem Haar kann ein Mittel mit dem Wirkstoff Minoxidil das Haarwachstum fördern. Doch wer sich das Shampoo, Serum oder die Lotion in die Kopfhaut einmassiert, sollte sich direkt danach gründlich die Hände waschen – zumindest, wenn er oder sie ein Haustier hat. Darauf weist die Aktion Tier hin.

Minoxidil kann Haustiere vergiften

Denn Hund oder Katze kann das Mittel schon in kleinsten Mengen vergiften. Zuerst kommt es zu Atemnot, Blutdruckabfall und Untertemperatur. Danach schlägt der Wirkstoff bei Hunden auf den Kreislauf, bei Katzen auf die Lunge.

Weil Katzen in der Regel weniger als Hunde wiegen, bekommen sie im Verhältnis mehr Gift ab, wenn sie Herrchen oder Frauchen etwa die Hände abschlecken. Sie sterben daher auch häufiger daran als Hunde.

Kaum Warnungen auf Packungsbeilage

Das Tückische: Weil das rezeptfreie Haarwuchsmittel ein Produkt für Menschen ist, warnen die Beipackzettel bei uns in der Regel nicht ausdrücklich vor den Gefahren für Katzen oder Hunde.

Laut dem Tiermedizin-Portal des Thieme Verlags enthalten nur einige neuere, internationale Chargen oder Produkte mit Fokus auf Anwendersicherheit den Warnhinweis.

Hygiene und Sorgfalt sind wichtig

Auf folgende Punkte sollten Tierhalter und Tierhalterinnen laut den Experten achten, wenn sie das Haarwuchsmittel benutzen:

• Halten Sie peinliche Hygiene ein, denn schon kleinste Rückstände sind für die Tiere giftig. Waschen Sie Ihre Hände gründlich nach der Anwendung und lassen Sie Hund oder Katze nicht an Ihren Kopf kommen. Säubern Sie die Oberflächen, auf denen Sie das Mittel benutzt haben.

• Entsorgen Sie die Kosmetikflaschen tiersicher – offene Mülleimer, wo Hund oder Katze stöbern könnten, sind tabu.

• Lassen Sie das Tier nicht in Ihrem Bett schlafen. Auch Reste des Mittels auf einem Kopfkissen können den Haustieren gefährlich werden.

• Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Tier sich vergiftet haben könnte, suchen Sie sofort einen Tierarzt auf. Wenn möglich, bringen Sie Reste des Mittels mit in die Praxis. (dpa/red)