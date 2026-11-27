Katharina Mertens, 76 Jahre alt, lebt seit dreieinhalb Jahren in der Wohnanlage der Sozialbetriebe Köln (SBK) in Riehl, hat sich bewusst gegen Kinder entschieden und als Kaufmännische Angestellte gearbeitet.

Vor fünf Jahren hatte ich eine schwere Sepsis, da war ich dem Tod sehr nah. Es war furchtbar. Irgendwann habe ich gedacht: Wenn ich das hier schaffe, dann brauche ich künftig eine behindertengerechte Wohnung. Eine Badewanne konnte ich nicht mehr benutzen, die Treppe konnte ich nicht mehr laufen. Ich bin erst mit dem Rollator gelaufen, dann am Stock, dann habe ich im Park das Fahrrad geschoben. Irgendwann bin ich wieder aufgestiegen und gefahren. Ich bin eine Kämpferin. Für mein Lebensende möchte ich auf keinen Fall, dass jemand über mich bestimmt.

Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst vor Schmerzen. Deshalb bin ich der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) beigetreten. Die bietet ihren Mitgliedern eine Freitodbegleitung an. Zwei Freundinnen, die deutlich jünger sind als ich, haben meine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Sie würden auch meine Wohnung auflösen. Ich finde, ich sollte den Freitod auch wählen dürfen, wenn ich nicht schwer krank bin. Wenn ich sage: Ich bin lebensmüde, ich habe genug Weihnachten gefeiert, ich habe genug Ostern gefeiert, jetzt möchte ich das nicht noch mal alles haben, jetzt möchte ich gehen. Dann kann ich das hier in Deutschland nicht einfach entscheiden. Das finde ich schade.

Wenn ich zum Beispiel Krebs bekäme, dann würde ich mich nicht operieren oder mit einer Chemo oder Bestrahlung behandeln lassen. Ich würde ins Hospiz gehen, mir Morphium geben lassen und weniger und weniger werden, bis ich sterbe. Wenn ich aber zum Beispiel dement werden würde, dann möchte ich aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Manche Menschen wollen ja gern 100 Jahre alt werden. Da sage ich: Wenn ich bis jetzt nicht gelebt habe, dann nützt mir der Rest auch nicht mehr so viel.

Mein Mann ist mit 80 Jahren an Krebs gestorben. Wir haben drei Monate zusammen im Hospiz gewohnt. Das war für uns eine fantastische Zeit. Jeden Tag kamen Freunde vorbei. Essen konnte er nicht mehr, aber ich habe dafür gesorgt, dass immer eine Flasche Sekt da war. Wir haben ihn im Bett in den Park geschoben. Schöner geht es nicht. Ich würde immer sofort, sobald ich wüsste, ich muss bald sterben, ins Hospiz gehen, damit ich Zeit habe und Ruhe. Da kann ich so viel Morphium bekommen, wie ich möchte, und dann ist gut. Aber falls das nicht reicht, möchte ich, dass mir aktiv geholfen wird.

Hildegard Pingsmann ist zum Thema Sterben mit ihren Töchtern in engem Austausch. Copyright: Martina Goyert

Hildegard Pingsmann, 86 Jahre alt, lebt seit März in einem SBK-Apartment in Riehl, hat als Sekretärin gearbeitet, unter anderem 18 Jahre lang als Pfarrsekretärin.

Meine Mutter hatte Krebs, und sie ist ganz fürchterlich gestorben, mit Atemnot und Erstickungsanfällen. Wir Töchter haben sie begleitet. Sie war im Krankenhaus. Wir wollten sie nach Hause holen, aber das wollte sie nicht. Sie hat sich da sicherer gefühlt. Das war vor 41 Jahren und schon damals habe ich gedacht: So will ich nicht sterben.

Vor sechs Jahren hatte ich dann selbst Brustkrebs, da war das Thema Sterben nochmal sehr akut. Da habe ich mich gefragt: Hast du eigentlich wirklich die Vorstellung, dass nach dem Tod alles aus ist? Und wenn nicht: Wie verändert das die Dinge? Das hat mich dermaßen beschäftigt, dass ich gemerkt habe, dass sich dadurch mein Verhältnis dazu, wie ich sterben will, verändert hat. Die Angst vor dem Sterben oder vor dem schrecklichen Sterbevorgang hat sich relativiert.

Ich habe aber auch das unverschämte Glück, dass ich mit meinen Töchtern dazu in engem Austausch bin. Die eine ist Ärztin, die andere ist Beauftragte für Ethik im Gesundheitswesen beim Erzbistum Köln. Ich weiß ganz genau, wir sind da völlig d'accord. Alles ist bis ins Einzelne besprochen, die Patientenverfügung durchgekaut. Wir haben sogar vor einem Jahr noch mal eine neue gemacht, um das noch differenzierter hinzubekommen.

Nehmen wir mal an, ich falle ins Koma, ich falle auf der Straße um. Dann wird man natürlich reanimiert, und wenn dann festgestellt wird, dass ich einen Gehirnschaden habe, dann werden alle Geräte abgestellt. In der ersten Version hatte ich gesagt, dass ich überhaupt keine Behandlung möchte – aber das ist Unsinn. Man kann ja auch mal nur einen kurzen Schock haben, das lässt sich so schnell nicht feststellen. Außerdem versucht jeder Sanitäter, der einen mitnimmt, einen auch zu reanimieren. Man hat ja kein Schild umhängen, wenn man auf der Straße sitzt, auf dem steht: Lasst mich, ich will nicht ins Krankenhaus.

Es mag Ausnahmen geben, aber eigentlich läuft alles, was ich gehört habe, auf eine Art Endstation hinaus, wo man schmerzfrei gehalten wird, sodass es natürlich zu Ende geht. Für mich ist das eine so gute Lösung, dass mir der Gedanke an Selbsttötung ziemlich fremd geworden ist. Ich hatte ihn auch. Das bringt das Älterwerden mit sich. Ich habe mir sogar schon meine Begräbnisstätte gekauft. Ich finde es schön, das erledigt zu haben und zu wissen, wo ich hinkomme.

Neulich begegnete mir hier auf der Anlage ein alter Bekannter. Er sagte: Wir sind nur zum Sterben hier. Ich habe gesagt: Ja, sterben müssen wir alle, und ganz klar ist: Das hier wird unsere letzte Station sein. Aber ich habe so eine Gelassenheit bekommen, seit ich hier bin. Ich denke: Okay, das ist jetzt so. Jetzt guck, dass du Freude hast an allem, was du jeden Tag erlebst. Vielleicht habe ich das Glück, dass mich hier der Schlag ereilt.

Aber wahrscheinlich werde ich im Krankenhaus sterben, das ist wohl normal. Ein beruhigender Gedanke ist auch bei einer schweren Erkrankung die Möglichkeit einer Palliativversorgung, das geht auch zu Hause. Und wenn es keine Heilungschance gibt, ist das Hospiz eine tröstliche Lösung, wie ich es bei einigen Freunden erlebt habe. Ich wünsche mir, dass ich dann noch so klar bin, dass ich mich richtig von meiner Familie verabschieden kann.

Bodo Czernio wollte als Rentner die Welt bereisen und lebt jetzt in einem Pflegeheim. Copyright: Alexander Schwaiger

Bodo Czernio, 65 Jahre alt, lebt seit drei Jahren in der Hausgemeinschaft St. Augustinus in Nippes, gelernter Fliesen- und Mosaikleger, hat 30 Jahre als Buchbinder gearbeitet.

Ich wollte immer zu Hause im Kreis Gütersloh sterben, da hatte ich einen schönen Blick in den Teutoburger Wald. Hier gucke ich auf der einen Seite auf ein Hospiz und auf der anderen auf ein Krankenhaus. Meine Schwester hat mich vor drei Jahren nach meinem zweiten Herzanfall hierhergeholt. Davor hatte ich schon Lymphdrüsenkrebs. Dann hatte ich noch eine Gürtelrose und Wasser in den Beinen. Mehr möchte ich nicht erzählen von meinen Krankheiten.

Wenn das Fachpersonal hier im Pflegeheim nicht wäre, würde ich es nicht aushalten. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich hier am besten wieder rauskomme. Aber mein Körper macht nicht mit. Ich esse immer hier in meinem Zimmer, da fühle ich mich am wohlsten. Ich bin hier der Jüngste. Ich wollte als Rentner die Welt bereisen und überall mal hinjuckeln. Jetzt bin ich hier im Pflegeheim im Rollstuhl.

Nach meinem Tod möchte ich auf keinen Fall verbrannt werden. Ich möchte im Sarg beerdigt werden, in meiner Heimat, in der Nähe meiner Mutter. Aber das kostet natürlich viel Geld. Schon vor 30 Jahren habe ich eine Sterbeversicherung abgeschlossen. Ich dachte, damit hätte ich alles geregelt. Aber ob das heute noch reicht? Bei meiner Mutter hat die Beerdigung furchtbar viel Geld gekostet.

In einer Patientenverfügung habe ich festgelegt, dass ich keine Maschinen mehr will. Beatmung und so etwas schließe ich aus. Wenn ich noch einen Herzinfarkt bekomme, sollen die Ärzte versuchen, mich wieder auf die Beine zu bringen. Aber ohne lebensverlängernde Maßnahmen. Ich habe auch schon mit Suizidgedanken gespielt. Da bin ich ganz ehrlich. Aber auf legalem Weg in der Schweiz oder so können sich das ja nur Leute erlauben, die viel Kohle haben. Dafür habe ich nicht genug, bei mir reicht es gerade für eine Beerdigung. Ich hoffe, ich sterbe einfach hier in meinem Zimmer im Bett.

Armin Pleißner sagt: „Ich gehe optimistisch auf mein Ende zu.“ Copyright: Alexander Schwaiger

Armin Pleißner, 78 Jahre alt, lebt seit Anfang des Jahres im Seniorenhaus Heilige Drei Könige in Ehrenfeld, Maschinenbautechniker, hat als Fahrer von LKW, Containern und Funkmietwagen gearbeitet.

Nach einem Oberschenkelhalsbruch hat mein Sohn hier alles für mich klar gemacht. Vorher habe ich allein in meiner Wohnung in Köln gelebt, ich hatte einen Hund, habe gekocht, das war alles kein Problem. Jetzt geht es leider nicht mehr allein, weil ich auf den Rollstuhl angewiesen bin. Aber ich fühle mich hier wirklich sehr gut aufgehoben.

Ich gehe optimistisch auf mein Ende zu. Ich möchte auf keinen Fall meinem Sohn zur Last fallen. Ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen in Anspruch nehmen. Wenn es mal so weit ist, dann ist es in meinen Augen so weit, und das soll nicht künstlich verlängert werden. Ich möchte mich nicht lange dahinquälen. Eine Beatmung dürfte nur kurz erfolgen. Wenn keine Besserung kommt, dann abschalten. Mit meinem Sohn habe ich nicht groß darüber gesprochen, aber er kennt meine Einstellung. Selbst würde ich mein Leben nicht beenden wollen. Wenn es schiefgeht, bin ich noch schlechter dran als jetzt. Ob ich irgendwann hier sterbe oder im Krankenhaus, ist mir egal. Ende ist Ende.

„Solange er lebt, muss ich auch leben“, sagt Adriane Mihalus über ihren Zwergdackel Adi. Copyright: Martina Goyert

Adriane Mihalus, 80 Jahre alt, kam im Juli 2024 aus Nürnberg in eine Wohnung auf dem Gelände der Sozialbetriebe Köln (SBK) in Riehl, leidet an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und sitzt deshalb im Rollstuhl, stammt aus Rumänien, hat als Sprachlehrerin und Übersetzerin gearbeitet.

Ich möchte nicht leiden. Niemand kann sich vorstellen, wie das ist, keine Luft mehr zu bekommen. Man gerät in Panik, atmet nicht mehr kontrolliert, die Panik wird schlimmer, man glaubt, dass man erstickt. Momentan geht es noch, aber mit dem Fortschreiten der Krankheit wird es nicht mehr gehen. Das möchte ich nicht. Dann möchte ich Schluss machen. Sonst kommt man ins Krankenhaus und wird dort beatmet oder liegt unter dem Sauerstoffzelt. Vielleicht bekommt man Medikamente zur Schmerzlinderung – aber da sind keine Schmerzen, Atemnot kann man nicht lindern, das ist meine Erfahrung.

i Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen Wir gestalten unsere Berichterstattung über mögliche Suizide und entsprechende Absichten bewusst zurückhaltend und verzichten, wo es möglich ist, auf Details. Falls Sie sich dennoch betroffen fühlen, lesen Sie bitte weiter: Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote. Telefonseelsorge Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de Kinder- und Jugendtelefon Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de. Muslimisches Seelsorge-Telefon Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de Beratung und Hilfe für Frauen Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 und via Online-Beratung unterstützen werden Betroffene aller Nationalitäten rund um die Uhr anonym und kostenfrei unterstützt. Psychische Gesundheit Die Neurologen und Psychiater im Netz empfehlen ebenfalls, in akuten Situationen von Selbst- oder Fremdgefährdung sofort den Rettungsdienst unter 112 anzurufen. Darüber können sich von psychischen Krisen Betroffene unter der bundesweiten Nummer 116117 an den ärztlichen/psychiatrischen Bereitschaftsdienst wenden oder mit ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Außerdem gibt es in sehr vielen deutschen Kommunen psychologische Beratungsstellen.

Im Moment ist mein 13 Jahre alter Kurzhaar-Zwergdackel Adi mein Lebensretter. Solange er lebt, muss ich auch leben. Wenn er weg ist, überlege ich mir, je nachdem, wie der Zustand der Krankheit ist, ob ich noch bleibe oder Schluss mache. Ich habe so viele Baustellen, und jede Baustelle benötigt Medikamente, sodass ich einen Koffer voller Medikamente habe. Irgendwie werden die schon wirken. Und ich habe festgelegt, dass ich keine Wiederbelebungsmaßnahmen möchte. Wenn ich noch nicht ganz tot bin, möchte ich, dass man nichts macht. Ich habe es auch mit meinen Kindern besprochen. Ich habe ihnen gesagt: Das ist mein Entschluss, und ich möchte, dass ihr das respektiert. Sie haben es verstanden.

Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Ich verbrauche so viel Geld von der Krankenkasse. Das ist vergeudetes Geld, ich produziere ja nichts mehr, ich bringe dem Staat nichts. Und ich bekomme Rente und so weiter, das sind Ausgaben, die man sich sparen kann. Außerdem möchte ich keine zusätzliche Belastung für meine Jüngste sein. Sie hat genug zu tun mit ihren drei minderjährigen Kindern.

Renate Lambert möchte „im Garten am plätschernden Teich“ sterben. Copyright: Martina Goyert

Renate Lambert, 73 Jahre alt, hat seit einem Jahr eine Wohnung auf dem SBK-Gelände in Riehl, ihre Mischlings-Hündin Tila aus Spanien ist 13 Jahre alt, sie hat als Bürokauffrau für den Medizinischen Dienst gearbeitet.

Ich möchte medizinisch versorgt werden, wenn die Chance besteht, dass ich hinterher wieder so bin, wie ich vorher war. Lebensverlängernde Maßnahmen möchte ich nicht. Mit einer Patientenverfügung bin ich bisher ein bisschen schlampig, ich habe die Papiere alle da, aber noch nicht zu Ende ausgefüllt. Ich möchte das ganz genau machen, damit eben nicht hinterher Zweifel aufkommen, wenn ich mich nicht mehr darum kümmern kann.

Mit meiner Tochter kann ich darüber nicht gut sprechen, sie will davon nichts wissen. Für die eigenen Kinder ist man nicht Mann oder Frau, man ist Neutrum und unsterblich. Eine sehr gute Freundin von mir hat jahrelang als Krankenschwester gearbeitet Sie wird die Hand über mich halten und wissen, was ich mir dann wünsche oder nicht wünsche.

Wenn ich sterbe, möchte ich in einem Bett oder gemütlichen Ohrensessel im Garten am plätschernden Teich sitzen, Geräusche wahrnehmen von zwitschernden Vögeln und säuselndem Wind. Ich möchte Sonnenwärme und Lüftchen spüren. Da möchte ich allein den letzten Atemzug tun.

Ich habe auch so meine Krankheiten. Bisher hatte ich die Kraft, mich da immer wieder rauszuziehen, aber irgendwann hat man die Kraft nicht mehr. Ich frage mich inzwischen: Was erwarte ich denn jetzt noch vom Leben? Was möchte ich noch erleben? Und dann denke ich: Ich gehe täglich mit Tila spazieren, würde aber gern noch die eine oder andere schöne Ecke von Deutschland sehen. Dazu hätte ich gern zusätzlich Begleitung in menschlicher Gestalt. Wir packen uns ins Auto und fahren los.

Karla Heyde hat „totale Angst vor Abhängigkeit". Copyright: Martina Goyert

Karla Heyde, 73 Jahre alt, seit anderthalb Jahren auf dem SBK-Gelände in Riehl zu Hause, hat 40 Jahre am Niederrhein gelebt und als Versicherungskauffrau gearbeitet, leidet an der Lungenkrankheit COPD.

Solange ich mich noch selbst versorgen kann und nicht von jemandem abhängig bin, lasse ich das so weiterlaufen, wie es jetzt ist. Aber wenn ich mal gar nichts mehr kann, dann möchte ich ein Ende machen. Ich habe eine Patientenverfügung. Mein Sohn und meine Schwägerin wissen Bescheid. Wenn ich ins Krankenhaus käme, würden sie dafür sorgen, dass nichts mehr gemacht wird.

In einem Sterbehilfe-Verein bin ich bisher nicht, aber ich werde mich da mal erkundigen. Ich habe totale Angst vor Abhängigkeit. Davor, dass ich bewegungsunfähig irgendwo liege und nichts mehr machen kann. Dass man mich vielleicht waschen und füttern müsste, das ist für mich gruselig, das fände ich schrecklich.

Wegen meiner Krankheit habe ich so ein Beatmungsgerät für die Nacht. Die Ärztin sagte mir, dass ich möglicherweise irgendwann einfach nicht mehr aufwache, wenn ich das nicht benutze. Das würde ich dann als Erstes mal probieren. In meiner Patientenverfügung steht, dass ich keine lebensverlängernden Maßnahmen möchte.

Die Mutter meiner Schwiegertochter hatte Krebs und ist auf eigenen Wunsch aus dem Krankenhaus nach Hause geholt worden und wurde dort versorgt. So ähnlich stelle ich mir das für mich auch vor. Sie hatte eine Palliativpflege und ist mitten unter ihren Kindern gestorben.