Sogenannte GLP-1-Medikamente wie Wegovy oder Ozempic, die bei Fettleibigkeit und Diabetes eingesetzt werden, könnten die Augen schädigen. Genauer gesagt stehen sie im Verdacht, eine seltene Augenerkrankung – die nichtarteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION) – zu begünstigen.

Diese Bedenken gab es schon länger. Deshalb hatte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Hersteller von GLP-1-Medikamenten, die den Wirkstoff Semaglutid enthalten, im vergangenen Jahr zu einem entsprechenden Warnhinweis verpflichtet.

Nun ziehen die USA nach. Die US-Arzneimittelbehörde FDA teilte mit, dass es auch in den Vereinigten Staaten für GLP-1-Medikamente – egal, ob sie Semaglutid oder einen anderen Wirkstoff verwenden – ab sofort eine Warnhinweispflicht gebe. Die Behörde sieht ein „potenziell erhöhtes Risiko“ für die Augenerkrankung, die im schlimmsten Fall zur Erblindung führen kann.

Vor allem Ältere betroffen

„Die nichtarteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie ist eine Schädigung des Sehnervs, der das Auge mit dem Gehirn verbindet“, erklärt Ziyad Al-Aly, Epidemiologe an der Washington University in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, in einem Beitrag für „The Conversation“. „Diese Augenerkrankung wird durch eine plötzliche Verringerung der Blutzufuhr verursacht. Bei unzureichender Blutversorgung können Betroffene plötzliche, schmerzlose Sehstörungen wie verschwommenes Sehen, dunkle Flecken vor den Augen, teilweisen Sehverlust oder sogar Erblindung erleiden.“

Patientinnen und Patienten würden diese Symptome vor allem morgens nach dem Aufstehen bemerken, „da sie nachts, wenn der Blutdruck naturgemäß niedriger ist, häufiger auftreten“. Besonders bei Menschen ab 50 Jahren komme die Augenerkrankung öfter vor. Sie sei in dieser Altersgruppe die häufigste Ursache einer akuten Sehnervenschädigung, heißt es bei der American Academy of Ophthalmology.

In den USA erkranken jedes Jahr etwa zwei bis zehn von 100.000 Menschen über 50 Jahren an NAION. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil bei 0,54 Fällen pro 100.000 Menschen. Diese Angaben decken sich mit Daten aus anderen westlichen Ländern, unter anderem Deutschland.

Weil die Erkrankung jedoch so selten ist, ist es schwer, den Zusammenhang zwischen GLP-1-Medikamenten und NAION genauer zu erforschen. Erschwerend kommt hinzu: Betroffene, die die Arzneimittel nutzen, haben meist Vorerkrankungen, die das Risiko für NAION ohnehin erhöhen – etwa Diabetes, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlafapnoe.

Studienlage ergibt kein klares Bild

Die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen sind entsprechend uneindeutig. Einige Forschungsarbeiten fanden keinen Zusammenhang oder nur in bestimmten Vergleichen, während andere die Assoziation bestätigten. Beispielsweise ergab eine Analyse aus dem vergangenen Jahr, dass Semaglutid das Risiko für Augenerkrankungen im Allgemeinen nicht erhöht, wohl aber das spezielle Risiko für NAION. Dieses Resultat basierte aber nur auf fünf Studien, die explizit über NAION-Fälle berichteten – für medizinische Forschungen eine sehr dünne Datenbasis.

In ihrer Mitteilung vom Montag gab die FDA bekannt, eine eigene Metaanalyse durchgeführt zu haben, die 126 Studien mit Daten von mehr als 130.000 Patientinnen und Patienten umfasste. Dabei traten in derjenigen Gruppe, die GLP-1-Medikamente bekam, 6,4 NAION-Fälle pro 100.000 Patientenjahre auf – gegenüber 3,8 Fällen pro 100.000 Patientenjahren in der Vergleichsgruppe.

Die Abnehmspritze von Wegovy Copyright: AFP

Die Bezugsgröße Patientenjahre erfasst dabei die summierte Behandlungsdauer aller Teilnehmenden – ein Patientenjahr entspricht der einjährigen Beobachtung einer einzelnen Person. Auch eine weitere FDA-Analyse mit Menschen mit Typ-2-Diabetes, die GLP-1-Mittel nutzten, zeigte ein höheres NAION-Risiko.

Dies war auch bei den Untersuchungen von Al-Aly und seinem Team so. „Klar ist, dass das leicht erhöhte Risiko für NAION nicht spezifisch für ein bestimmtes GLP-1-Medikament zu sein scheint, sondern unabhängig vom eingenommenen GLP-1-Medikament auftreten kann“, erklärt er. „Es ist möglich, dass einige GLP-1-Medikamente ein höheres Risiko bergen als andere, jedoch gibt es hierzu bisher keine Forschungsergebnisse.“

Bei Nebenwirkungen zum Arzt gehen

Insgesamt sei das Risiko für diese Nebenwirkung der Abnehmmittel aber als gering zu bewerten, betont Al-Aly. „Meiner Ansicht nach ist die Warnung der FDA daher kein Grund zur Beunruhigung, sondern beschreibt ein zwar unwahrscheinliches, aber nicht unmögliches Ergebnis, über das sowohl Ärzte als auch Patienten Bescheid wissen sollten.“ Er rät, Patientinnen und Patienten vor der Einnahme von Wegovy, Ozempic oder anderen Abnehmarzneien entsprechend aufzuklären – auch darüber, wie man die Augenerkrankung erkennt, falls sie auftreten sollte.

Bei ersten Anzeichen von Sehstörungen sollten sich Betroffene umgehend an eine Ärztin oder einen Arzt wenden. Diese können dann auch entscheiden, ob die Behandlung fortgesetzt oder abgebrochen wird. Die Stellungnahme der FDA enthält dahingehend eine flexible Empfehlung. Sie rät, „bei Patienten, die eine NAION entwickeln, das Absetzen des GLP-1-RA (RA steht für Rezeptoragonist, Anm. d. Red.) in Erwägung zu ziehen – es sei denn, der Nutzen der Behandlung überwiegt eindeutig das Risiko“.

Europa verzichtet auf eine solche Abwägung. Die EMA hat empfohlen, dass Patientinnen und Patienten, bei denen NAION unter einer Semaglutid-Therapie bestätigt wird, die Einnahme des GLP-1-Medikaments abbrechen sollten. Es sei aber nicht ratsam, die Arzneimittel eigenmächtig abzusetzen. Solche Therapieentscheidungen sollten stets im engen Austausch zwischen Patient und Arzt fallen.