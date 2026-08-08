Widder – 21.03. - 20.04.

Mit Ihrem großartigen Talent zum emphatischen Wesen, das sich besonders dann um jemanden kümmert, wenn er in Not ist oder Kummer hat, können Sie in der kommenden Woche zweistellige Sympathiepunkte sammeln. Ihr afrikanisches Motto: „Dem, der einen in der Nacht führt, muss man am Tage Dank sagen.“

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

„Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu lernen, das Alter die Zeit, sie auszunutzen.“ Ob Sie nun mehr zur Grünschnabel-Fraktion zählen oder eher Mitglied im Club der grau melierten Veteranen sind, ist letztlich egal. Eine Woche wartet auf Sie, in der Sie wichtige Erkenntnisse gewinnen und Ihnen wichtige Taten gelingen dürften.

Zwilling – 21.05. - 21.06

Sausewind-Planet Uranus zeigt an, dass Ihnen aktuell vermutlich Einiges zu rasant und hektisch vorkommt, was in Ihnen die Sorge auslösen könnte, den Überblick zu verlieren. Trostspruch von Grillparzer: „Monde und Jahre vergehen und sind immer vergangen, aber ein schöner Moment leuchtet das ganze Leben hindurch.“

Krebs – 22.06. - 22.07.

Da Kommunikationsplanet Merkur ein Warnschild in die Luft hält, wäre es klug, diese Woche eher mit schwierigen Gesprächen und nervigen Verhandlungen zu rechnen. Der Satz „manchen Menschen könnte man ein Hirn impfen und sie würden sofort Antikörper entwickeln“, könnte Platz eins auf Ihrer Hitliste erreichen.

Löwe – 23.07. - 23.08.

Dass Ihre sensible Seite nicht eine Schwäche, sondern ein Stück Ihrer Schokoladenseite ist, sollte die Weltbevölkerung gefälligst zur Kenntnis nehmen. Jupiter kitzelt jetzt Ihre optimistische Seite wach, deshalb gilt: „Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten.“

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

Ihre Charakterstärke ist aktuell der Hit. Man sollte sich deshalb klar werden, dass Ihr Wille etwas zu Ende zu bringen zurzeit besonders groß ist. Oder um es kulinarisch zu beschreiben: Sie werden, wenn es sein muss, jeder lahmen Gurke, untreuen Tomate oder übermütigen Bambussprosse auf den Zahn fühlen. Herrlich entlarvend!

Waage – 24.09. - 23.10.

Da Sie Zielsetzungsplanet Mars an die Hand nehmen möchte, wäre es geradezu eine Sünde, Sie würden im Leben nur so vor sich hindümpeln. Denken Sie an Goethe und machen Sie aus Ihrem Leben ein Gesamtkunstwerk: „Der ist der glücklichste Mensch, der das Ende seines Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann.“

Skorpion – 24.10. - 22.11.

Dass Sie mit verbaler Schlagfertigkeit aktuell Null Problemo haben, verdanken Sie Blitzbirnen-Planet Merkur. Spielerich leicht und amüsiert betrachten Sie das Leben. Ihr cooler Wochenspruch: Die Lehrerin fragt am ersten Schultag: „Hallo, wie heißt du?“ – „Ich heiße Benjamin.“ – „Und dein Alter?“ – „Der heißt Jens.“

Schütze – 23.11. - 21.12.

In einer Zeit, in der man ständig mit neuer Technik konfrontiert wird und gezwungen ist, sich der Turbo-Digitalisierung anzuschließen, sollte man nicht den entscheidenden Blick auf das Altbewährte verlieren. Kosmischer Wochentipp: Weiterhin schöne Traditionen pflegen und liebgewonnene Gewohnheiten verteidigen!

Steinbock – 22.12. - 20.01.

Tipp: Lassen Sie sich nicht von materiellen Dingen dominieren. Natürlich kann Geld und ein gewisser Luxus viel Freude ermöglichen, aber das wahre Glück liegt meistens woanders. „Ausdehnung bedeutet Leben, Liebe ist Ausdehnung. Liebe ist somit das einzige Gesetz des Lebens. Wer liebt, der lebt.“ Klug, Herr Vivekananda!

Wassermann – 21.01. - 19.02.

Vorbildlich von Ihnen, dass Sie keine Karriere als Schnarchnase anstreben und bereits just nach dem Wachwerden hochmotiviert und senkrecht auf der Bettkante sitzen, aber vergessen Sie nie, dass die Kraft in der Ruhe liegt. „Schildkröten können mehr von der Straße erzählen als Hasen.“ Ihr Wochentipp von Mr. Gibran.

Fische – 20.02. - 20.03.

Da wir in einer Zeit leben, in der sich Meinungen betonartig verfestigen und dadurch der objektive Blick auf das Welttheater verloren gehen kann, denken Sie nächste Woche an Marc Aurel: „Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher gesehen hast. Denn das heißt, ein neues Leben beginnen.“