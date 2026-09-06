Widder – 21.03. - 20.04.

„Eine Blume blüht nicht, weil wir es wünschen, sondern weil der Frühling kommt.“ Diese poetischen Worte von Ai Weiwei und Jupiter dürften Sie kommende Woche dazu ermuntern, sich dem Lauf der Dinge hinzugeben. Auch in Ihrem Leben wird das Richtige zur rechten Zeit passieren, deshalb brechen Sie nichts übers Knie!

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

Dank enormer Mars-Power dürfte es Ihnen in der nächsten Woche gelingen, mit viel Initiative und zielgerichteten Aktionen für größere Erfolge zu sorgen. Vermutlich wird sogar die Firma „Axe“ neidisch auf Ihre angenehme Frische sein, die Sie bei sich und anderen, und das nicht nur, unter die Achseln zaubern werden.

Zwilling – 21.05. - 21.06

Ihr Wochentipp von Gesundheits-Planet Jupiter: Lassen Sie sich von der ironischen Behauptung „Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder“ nicht davon abhalten mit Ihren Joggingschuhen Gassi zu gehen. Ihr Motto: Sollen die Faulen ruhig jaulen, ich mache z.B. einen auf flotten Adidas- oder Puma Brummer. Oberschlau!

Krebs – 22.06. - 22.07.

„Zwar weiß ich viel, doch möcht´ ich alles wissen“, liest es sich in Goethes Faust und mag Ihren augenblicklichen Zustand gut beschreiben. Das Planetenministerium empfiehlt: Hören Sie nicht auf sinnvolle Fakten zu sammeln, um Erkenntnisse zu gewinnen und dadurch Entscheidungen zu optimieren. Ihr Geist will leuchten!

Löwe – 23.07. - 23.08.

„Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird stehen: Zuviel war nicht genug!“ Da Ihnen in diesen Zeiten jemand zu gierig oder nimmersatt vorkommen dürfte, werden Ihnen die nachdenklichen Worte von Berufs-Schlaumeier Volker Pispers sicher zusagen. Wochenmotto: Klare Grenzen da ziehen, wo man überexpandieren möchte!

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

Erlebt man Sie verständlicherweise gelegentlich als hitziges Temperament, so dürften Sie in dieser Woche durch eine gewaltige Portion Besonnenheit und Disziplin beeindrucken. Ihnen dürfte deshalb auch folgende Stilblüte gefallen: „Cäsar machte das Lager voll und jeder stand stramm bei seinem Haufen.“ Contenance-Power pur!

Waage – 24.09. - 23.10.

„Watt mutt, dat mutt!“ Diese friesische Lebensweisheit sollten Sie Ihrer Umwelt bereits zum Frühstück servieren, falls Sie etwas später in die Pötte gekommen sind. Schmusegöttin Venus zeigt an: Vermutlich sind Sie nur in einer Kuschelsession hängen geblieben, und das ist ja wohl ein wirklich guter Grund. Freispruch, euer Ehren!

Skorpion – 24.10. - 22.11.

Wer bis dato immer davon ausging, dass Sie eigentlich eine berechnende Kopfnuss und zu wahren Gefühlen kaum fähig sind, der dürfte kommende Woche vor Erstaunen den Atem anhalten. Die Herzenswärme, die aus Ihnen herausströmt, dürfte nicht nur den erfahrensten Kardiologen restlos begeistern. Bitte weiter so!

Schütze – 23.11. - 21.12.

„Mein Vater hat beim Ruinieren keine Schmerzen mehr“, bemerkte eine mitteilungsfreudige Schülerin im Unterricht. Gut zu wissen, dass auch bei Ihnen diese Woche u.a. wichtige Gedanken ungestört fließen werden, denn die Planeten-Kollegen Jupiter und Neptun versprechen reibungslose Abläufe. Gute Gespräche, gute Verhandlungen.

Steinbock – 22.12. - 20.01.

Mit Sonnenpower im Gepäck sind Sie aktuell eine besonders zuverlässige Größe für andere, was Ihnen diese Woche viele Beliebtheitspunkte einbringen dürfte. Wie ein Leuchtturm am Nordseestrand sind Sie eine wertvolle Orientierungshilfe. Fazit: Ohne Sie würde das Rheinland bestimmt im Chaos versinken, Dr. Rettungsanker.

Wassermann – 21.01. - 19.02.

„Früher hat man immer die Auffassung vertreten, dass die Ehefrau auf den Herd gehört“, schrieb einst ein Schüler in einem Aufsatz. Planet Venus meint: Sie gehören jetzt weder vor noch auf einen Herd, sondern in ein romantisches Restaurant mit einem Nachtisch, der sich gewaschen und gekämmt hat. Gilt auch für die Männers!

Fische – 20.02. - 20.03.

„Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegenbleiben ist beides.“ Diese klugen Worte vom einstigen Rosen-Kanzler Konrad Adenauer werden Sie in der kommenden Woche vermutlich brauchen, denn es könnte gut sein, dass Sie jemand aufbauen müssen. Sie haben zurzeit die Steh-auf-Frauchen-Männchen-Power pur!