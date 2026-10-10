Widder – 21.03. - 20.04.

Meditieren Sie nächste Woche ruhig mal über die trefflichen Worte von Mark Twain: „Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Worte weglassen.“ Auch Planet Saturn ist der Meinung, dass Sie jetzt am besten fahren, wenn Sie auf gewisse Dinge verzichten. Kluge Prioritätenliste erstellen, Kollege Schlaufuchs!

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

Schauen Sie kommende Woche den Menschen ins Gesicht, die interessant sind für Sie. Warum? Na, weil die Augen ja bekanntlich der Spiegel der Seele sind. An Ihrem Blick dürfte man jetzt unmissverständlich diagnostizieren, dass Sie, wie der Psychologe sagt, ganz bei sich sind, und das darf gerne der ganze Erdball wissen. Prima!

Zwilling – 21.05. - 21.06

Blitzbirnen-Planet Uranus, der astrologisch beispielsweise für erfrischende Erkenntnisse steht, wird Ihre grauen Zellen in den nächsten Tagen zur Hochform antreiben, deshalb sollte sich auch keiner wundern, wenn man Sie wegen Ihrer klugen Bemerkungen demnächst heiligspricht. Fazit: Alles very geistvoll, Mylord!

Krebs – 22.06. - 22.07.

Für die kommende Woche gilt laut Kosmos: Sobald Sie einen öffentlichen Raum betreten, dann ist das in etwa so, als würde sich ein Urlaubskatalog wie von Geisterhand öffnen. Sie wirken, ob Sie wollen oder nicht, zurzeit einfach sehr entspannend und ausgleichend. Stellt sich die Frage: Kann man Sie gelegentlich buchen?

Löwe – 23.07. - 23.08.

Da Sie nicht Louis Trenker heißen, wird diese Woche vermutlich nicht der Berg, sondern eher Ihr Darling nach Ihnen rufen. Amore-Planet Venus zeigt an, dass Sie Ihr Pflänzchen der Liebe gut wässern und behandeln sollten, damit Prachtvolles gedeihen kann. Alles Zweitrangige canceln, denn: Jetzt ist nur Mausi dran!

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

Bei Komplimenten und Sympathiebekundungen brauchen Ihnen die Knie nicht gleich windelweich werden, denn, bei Gott, Sie haben sich den weltlichen Applaus nun wirklich redlich verdient. Lassen Sie sich in der nächsten Woche mal so richtig hochleben und genießen Sie die Tatsache, dass man Sie sehr achtet und schätzt.

Waage – 24.09. - 23.10.

Aktionsplanet Mars empfiehlt: Prüfen Sie im Laufe der Woche mal, ob Ihre Aktivitäten grundsätzlich in die richtige Richtung zielen und denken Sie dabei an folgende kluge Weisheit: „Es ist nicht genug beschäftigt zu sein, das sind auch die Ameisen. Die Frage ist: Womit bin ich beschäftigt?“ Klare Linie finden und loslegen!

Skorpion – 24.10. - 22.11.

„Männer sollen ihre Augen vor der Hochzeit offenhalten und danach immer mindestens eins zudrücken“, empfiehlt Eberhard Schätzing. Auch Planet Venus ist der Meinung, dass Sie in der kommenden Woche mal großzügig über die weiblichen faux pas hinwegsehen sollten. Umgekehrt natürlich auch, Lady Großzügig!

Schütze – 23.11. - 21.12.

Ob Sie Oscar Wilde mögen oder nicht sei dahingestellt, aber der Spruch „Das Leben ist zu wichtig, um darüber ernsthaft zu sprechen“, könnte für Sie in den nächsten Tagen ein Gewinn sein. Kosmischer Rat: Prüfen Sie mal, ob Sie aktuell vielleicht zu viel grübeln oder sich zu oft in Grundsatzdiskussionen verlieren. Leichtigkeit finden!

Steinbock – 22.12. - 20.01.

Analyse-Planet Merkur hebt wohlwollend den Zeigefinger: Um nicht den Eindruck zu hinterlassen, Sie würden die Menschheit ausschließlich in gut und böse und das Leben lediglich in schwarz und weiß unterteilen, wäre es klug, wenn Sie kommende Woche Ihren Sinn für die differenzierte Betrachtung nachweisen würden.

Wassermann – 21.01. - 19.02.

Wenn Sie in den nächsten Tagen hemmungslos drauf losdozieren wie ein Professor, der zu früh pensioniert wurde, wird man irgendwann ungeduldig mit den Augen rollen. Kosmischer Tipp: Erinnern Sie sich immer daran, dass ein Dialog nur dann Freude macht, wenn sich Reden und Lauschen fair abwechseln. Balance finden!

Fische – 20.02. - 20.03.

Auch wenn sich andere in Ihrer Nähe so benehmen, als müsste man sie eigentlich umgehend in der nächsten Kindertagesstätte abliefern, sollten Sie diese Woche unbeirrt bei Ihrem Credo bleiben: Ich brauche keine Nanny und weiß selber am besten, was gut für mich ist und was nicht. Tolle Abgrenzungspower. Weiter so!