Widder – 21.03. - 20.04.

Gut möglich, dass im Laufe der Woche mal dicke Luft im Büro oder heimischen Schloss herrschen wird, und das nicht deshalb, weil jemand genüsslich eine Havanna pafft. Vorschlag: Verlassen Sie einfach den Raum und zitieren Sie dabei Nietzsche: „Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat.“

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

Sie müssen ja nicht gleich auf Lady Gaga oder Robbie Williams machen und eine exzentrische Bühnenshow aufs Alltagsparkett legen, aber ein bisschen Paradiesvogel dürfen Sie sich diese Woche schon gönnen. Seien Sie z.B. mal ganz mutig und mischen Sie Ihre Kleidung kess und bunt. Bestimmt eine Augenweide!

Zwilling – 21.05. - 21.06

Dass ein kleiner Streit oder eine mittlere Provokation noch keine verbale Klimakrise bedeuten, sollten Sie sich in den nächsten Tagen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Pluto signalisiert: Man will sich möglicherweise nur mit Ihnen reiben, um zu testen, wie schnell man Sie klein kriegen kann. Die werden sich wundern!

Krebs – 22.06. - 22.07.

Kontroll-Planet Merkur signalisiert: Speziell diese Woche könnte das Schicksal prüfen, ob Sie eher zu den maßlosen oder maßvollen Zeitgenossen gehören. „Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen“, mahnte einst Theodor Fontane. Recht hat er, der Tinten-Titan, also genießen Sie das aktuell Mögliche!

Löwe – 23.07. - 23.08.

„Bringe die kleinen Dinge in Ordnung, und die großen folgen von selbst.“ Diese asiatische Weisheit und das Planetenministerium möchten Sie dazu ermuntern, Ihre Detailliebe und Ihren Sinn für Genauigkeit nicht zu unterdrücken. Je länger Sie sich nächste Woche im Kleinen aufhalten, umso größer werden Sie. Turtur-Power!

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

„Der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur.“ Diese entlarvenden Worte von Tinten-Titan Kurt Tucholsky und Planet Uranus möchten Sie höflichst darum bitten, in der anstehenden Woche nicht alles nur durch die subjektive Brille zu betrachten. Ihr Motto: Ich bleibe zugänglich, einsichtig und keiner wird bellen. Wuff!

Waage – 24.09. - 23.10.

Um nicht mit heraushängender Zunge hinter Ihnen her hecheln zu müssen, sollten Sie sich bewusst machen, wie rasant Sie zurzeit an die Dinge des Lebens herangehen. Die Raketenplaneten Mars und Uranus konstatieren: Gut, dass Sie nicht lange fackeln, aber bitte haben Sie Erbarmen mit den Profi-Schnecken, Lady Usain Bolt!

Skorpion – 24.10. - 22.11.

An Selbstbewusstsein dürfte es Ihnen aktuell nicht mangeln, denn dank kosmischem Rückenwind spüren Sie deutlich wie effektiv und wirkungsvoll Ihre Aktionen sind. Die Stilblüte „An einem 17.November hat die Welt mein Licht erblickt“ passt bis aufs Datum ideal zu Ihrer Lebenseinstellung. Wenn das man gut geht.

Schütze – 23.11. - 21.12.

Auch wenn Sie grundsätzlich eher in die Großstadt und nicht in die Prärie gehören, dürfte man besonders in der kommenden Woche wieder bestätigt bekommen, dass Sie zu der Spezies Mensch gehören, mit der man Pferde stehlen kann. Planet Jupiter weckt das Kumpel-Gen in Ihnen. Wer Sie hat, geht nicht verloren!

Steinbock – 22.12. - 20.01.

„Nun gut, Kollege Nilpferd!“ werden Sie nächste Woche vielleicht insgeheim denken, denn wegen Saturn-Verspannung könnte es gut sein, dass z.B. ein starrsinniger Dickhäuter Ihren Weg kreuzen wird. Schlauberger-Planet Merkur empfiehlt: Sollte viel Dampf aus seiner Nase entweichen, weichen Sie besser aus. Reingelegt!

Wassermann – 21.01. - 19.02.

„Wir haben die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufgegeben“, resümierte mal ein kluger und einsichtiger Mensch. Ein Credo, das Sie zu Ihrem erklären und sich mehr mit zukünftigen Gestaltungsspielräumen beschäftigen sollten. Aufbruch-Planet Uranus verspricht: Jetzt fällt der Startschuss für ein besseres Morgen.

Fische – 20.02. - 20.03.

„Feminismus endet, wenn der Richtige kommt - Kommunismus endet ab einem Monatseinkommen von Netto ca. €5000.- – und Atheismus dann, wenn das Flugzeug bedrohlich vibriert.“ Gut zu wissen, dass Sie speziell in dieser Woche zu denen gehören, die ihren Prinzipien treu bleiben. Anti-Klappstuhl-Power! Anti-Pinocchio-Power!