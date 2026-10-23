Widder – 21.03. - 20.04.

Kosmische Kräfte stimulieren zurzeit Ihren Sinn für Feld, Wald, Wiesen und Lebewesen aller Art. Wundern Sie sich also nicht, wenn sich in dieser Woche nicht nur Zweibeiner, sondern auch Vierbeiner in Ihrer Nähe schweinewohl fühlen werden. Fest steht: Sie bringen Seelen und Blumen zum Blühen. Weiter so!

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

Es dürfte Ihnen in diesen Zeiten geradezu ein Bedürfnis sein, bevorzugt die gefühlvollen und romantischen Filme in der Fernsehzeitung anzukreuzen, denn zurzeit sind Sie verständlicherweise kein Freund von Katastrophen- oder Gewaltthemen. Ihr Motto: Es kann mir aktuell gar nicht kitschig und rosig genug sein. Recht so!

Zwilling – 21.05. - 21.06

Weltraum-Planet Uranus empfiehlt: Bleiben Sie besser gut angeschnallt, denn durch kosmische Reibungen könnten Sie sich gelegentlich fühlen, wie ein Astronaut der mit seinem Shuttle in die Erdatmosphäre eintaucht. Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen sich im Laufe der Woche durchbohren, Dr. Schwerkraft!

Krebs – 22.06. - 22.07.

In Bertolt Brechts Roman antwortet Herr Keuner auf die Frage, was er denn zurzeit so tue, mit dem Satz: „Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor.“ Dass Sie in dieser Woche eher keine Fehlgriffe produzieren, ist durch die Gunst von Schlauberger-Planet Merkur ziemlich sicher. Sie sprudeln vor klugen Ideen. Faszinierend!

Löwe – 23.07. - 23.08.

„Die Jahre in denen der Februar 29 Tage hat, nennt man Wechseljahre“, behauptete ein Schüler in einer Klassenarbeit. Bei Ihnen dürfte es vermutlich nicht lange dauern, denn Sie werden bereits ab dieser Woche positive Veränderungen in Ihrem Leben angeboten bekommen. Ihr Motto: Ich greife zu, denn Neu ist mein Fall!

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

„Mein Vater ist Friseur. Vor zwei Monaten haben wir umgebaut. Während dieser Zeit wurden die Kunden hinten rasiert.“ Damit es in den kommenden Tagen bei Ihnen nicht so läuft wie in dieser Stilblüte, wäre es ratsam, den richtigen Ansatz zu finden. Die Frage: Wer ist Unterstützer, wer ist Störenfried, könnte hilfreich sein.

Waage – 24.09. - 23.10.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Diese Weisheit vom großartigen Erich Kästner und Aktions-Planet Mars möchten Sie dazu ermuntern, sich nächste Woche ordentlich ins Zeug zu legen, damit Sie und andere mächtig davon profitieren können. Ihr kluges Credo: Ich rede nicht lange herum, ich schreite zur Tat. Megastark!

Skorpion – 24.10. - 22.11.

In der kommenden Woche dürfen Sie ruhig öfter mal die Sense bei Seite legen und sich darüber freuen, wie erfolgreich Sie in den letzten Monaten und Jahren den beruflichen Acker bestellt haben. Wohlfühl-Planet Venus rät: Lassen Sie sich jetzt hochleben und genießen Sie viel Lob und Anerkennung, Lady Hochleistung!

Schütze – 23.11. - 21.12.

In den nächsten Tagen werden Sie vermutlich erleichtert den Satz „Fertig ist die Laube“ tirilieren, denn ohne große Mühe oder nervige Verzögerungen dürfte es sowohl im Privaten, wie Beruflichen bestens klappen. Ihr dankbares und kluges Motto: Warum nur nach Sensationen gieren, auch der Alltag hat seine Reize!

Steinbock – 22.12. - 20.01.

„Liebschaften sind wie Pilzgerichte: Ob sie ungefährlich waren, weiß man erst später.“ Da Ihnen Liebesgöttin Venus aktuell positiv zugeneigt ist, brauchen Sie den Date- und Flirt-Tipp von Heinz Erhardt nicht zu fürchten. Fest steht: Beim Thema Amore dürften Sie diese Woche alles richtig machen. Viel Vergnügen!

Wassermann – 21.01. - 19.02.

Das Planetenministerium rät Ihnen, in der kommenden Woche alles aus sich herauszuholen und nicht resigniert einzuknicken. Bestechen Sie Ihren inneren Schweinehund gegebenenfalls mit einer Scheibe Wurst und bleiben Sie knochenhart. Fazit: Ihr Fleiß führt zum Preis, allerdings nicht ohne Schweiß. Ihr Kommentar: Ich weiß!

Fische – 20.02. - 20.03.

„Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht“, bemerkte einst der großartige Theodor Fontane. Mit kosmischer Unterstützung sollten Sie jedem Gockel, der sich in dieser Woche unangemessen aufplustert, ruhig mal eine Nachhilfe in Dichtung und Literatur geben. Verhaltenstipp: Jeden Angeber-Zahn ziehen!