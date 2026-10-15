Für 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnt mit den Herbstferien die erste Schulpause nach den Sommerferien. Auf Autobahnen, bei der Bahn und an Flughäfen wird es voll. Wie kann man den Stress möglichst klein halten?

Auto

1. Wann komme ich am besten durch?

Am Freitagnachmittag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr dürfte es besonders voll werden, weil Berufspendler auf die ersten Urlauber treffen, prognostiziert der ADAC. Wer am Freitag starten muss, sollte möglichst morgens oder abends losfahren. Am Samstag und Sonntag erwartet der ADAC weniger Verkehr. Auf dem Weg an die Küste müssen Urlauber aber mit Staus rechnen, besonders in Bremen und Hamburg.

Auf NRW-Autobahnen müssen Reisende zu den Herbstferien vor allem im Großraum Köln/Bonn und im Ruhrgebiet mit Staus rechnen. Besonders betroffen ist der Bereich um Bochum und Oberhausen. Am ersten Ferienwochenende wird die A43 bei Bochum in beiden Richtungen voll gesperrt.

2. Was sollte ich im E-Auto beachten?

Wer mit dem Elektroauto startet, sollte Ladestopps einplanen und die Preise der Anbieter vergleichen, rät der ADAC. Gerade beim Schnellladen können die Kosten je nach Tarif stark schwanken. Stark frequentierte Ladeparks an der Autobahn sollten Reisende meiden und Ladesäulen abseits der Hauptrouten prüfen. Ein alternativer Ladestopp hilft, falls die Säule besetzt oder defekt ist. Vor Reisen ins Ausland gilt es zu prüfen, ob Ladekarte oder Lade-App dort funktionieren.

Wer mit dem Verbrenner unterwegs ist, sollte vor der Abreise mittags um kurz vor 12.00 Uhr volltanken. Dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten, so der ADAC.

3. Bei Stau abfahren?

Die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringt laut ADAC nur selten einen Vorteil. Ausweichstrecken seien schnell verstopft. Erst bei mehr als zehn Kilometern Stau oder Vollsperrung ergebe es Sinn, die Autobahn zu verlassen.

Fernverkehr am Kölner Hauptbahnhof. (Archivbild) Copyright: Roberto Pfeil/dpa

Bus und Bahn

4. Gibt es noch günstige DB-Tickets?

Die Deutsche Bahn verweist auf ihre Angebote wie das DB-Familienticket, die kostenlose Jugend BahnCard oder Sparpreise. Reisende sollten einen Sitzplatz reservieren. Die Verbindungsauskunft zeige mögliche Änderungen an.

5. Ist der Zug voll?

Fahrgästen, die mit einem Ticket ohne Zugbindung reisen, empfiehlt die Deutsche Bahn die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu nutzen. Da könnten weniger gefragte Züge gesucht werden. Zudem kann eine Reise entspannter werden, wenn man mehr Umstiegszeit an den Bahnhöfen einplant. Die gewünschte Minutenzahl kann unter Optionen im DB Navigator eingestellt werden.

6. Was gibt es für junge Reisende in NRW?

Ein Ferienticket. Damit lasse sich NRW flexibel mit Bus und Bahn erleben, teilte die Gemeinschaftskampagne mobil.nrw mit. Für knapp 40 Euro können es Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis einschließlich 20 Jahren kaufen. Online ist das Ticket nicht verfügbar, kann aber zum Beispiel an fast allen Fahrkartenautomaten gezogen werden. Da das Ticket ausgefüllt und unterschrieben werden muss, empfiehlt es sich, einen Kugelschreiber dabei zu haben.

7. Welche großen Baustellen gibt es?

• Ruhrgebiet: Bis 30. Oktober gibt es Einschränkungen auf der Hauptstrecke im Ruhrgebiet. Zu Ferienbeginn helfen Mitarbeiter als Ansprechpersonen an den Hauptbahnhöfen Essen, Mülheim, Oberhausen und Duisburg.

• Troisdorf-Wiesbaden: Fernzüge fahren bis 12. Dezember auf Umleitungen. Für S-Bahnen und Regionalzüge gibt es 160 Ersatzbusse.

• Ruhr-Sieg-Strecke: Die Bahn saniert dort seit Juli.

Reisende stehen mit Koffern im Abflugbereich. (Symbolbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Flug

8. Wie komme ich zügig in den Flieger?

Die großen Flughäfen weisen auf verschiedene Reservierungsmöglichkeiten hin. So etwa auf einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle. Auch Parkplätze können an einigen Flughäfen reserviert werden. Online einchecken wird empfohlen.

9. Wann wird es besonders voll?

Grundsätzlich sollten Reisende immer genügend Zeit einplanen. Die Bundespolizei empfiehlt allen Fluggästen, mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen. Der Flughafen Köln/Bonn weist zudem darauf hin, dass es am Sonntag mit 47.000 Passagieren sogar voller werden könnte als am reisestärksten Tag der diesjährigen Sommerferien mit 43.400 Passagieren. Auch der Flughafen Düsseldorf erwartet für Sonntag die meisten Passagiere an einem Herbstferientag.

10. Welche Tipps gibt die Polizei?

Die weist unter anderem darauf hin, Gepäck zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt zu lassen. „Bereits kurzzeitig herrenlose Gepäckstücke können aufwendige polizeiliche Maßnahmen sowie weiträumige Absperrungen nach sich ziehen“, teilt die Bundespolizei mit. (dpa/red)