Während der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen (Samstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 1. November) kommt es im Kölner Stadtgebiet zu mehreren Einschränkungen, Trennungen und Halteausfällen bei den Stadtbahnlinien der KVB. Betroffen sind die Linien 1, 7, 9, 16 und 17. Grund für die Ausfälle sind Baumaßnahmen.

Linien 1, 7 und 9

Die Baumaßnahmen zum Einbau eines Hochwasserschutztores an der Mindener Straße in Deutz sowie der Sanierung der U-Bahn-Station Bahnhof Deutz/Messe gehen in die dritte Phase. Zudem wird eine Weiche am Neumarkt ausgetauscht. Deshalb müssen die Linien 1, 7 und 9 ab Samstag, 17. Oktober, bis zum Mittwoch, 21. Oktober, getrennt werden.

Die Linie 1 wird zwischen den Stationen Bahnhof Deutz/Messe und Rudolfplatz getrennt. Sie pendelt zu diesem Zeitpunkt zwischen Bensberg und Deutz/Messe sowie Weiden und Rudolfplatz. Die Stationen Deutzer Freiheit, Heumarkt und Neumarkt werden nicht angefahren. Auch die Linie 7 fährt nicht über die Deutzer Brücke. Sie pendelt während der Maßnahmen rechtsrheinisch zwischen Zündorf und Deutzer Freiheit und linksrheinisch zwischen Frechen und Rudolfplatz.

Die Bahnen der Linie 9 fahren aus Sülz kommend nur bis zum Zülpicher Platz und kehren dann um. Rechtsrheinisch enden und starten sie wie die Linie 1 am Bahnhof Deutz, ehe sie Richtung Königsforst zurückfahren. Aufgrund der Bauarbeiten ist am Deutzer Bahnhof nur ein U-Bahn-Gleis für den Fahrgastverkehr freigegeben.

Ersatzbus zwischen Deutz und Rudolfplatz

Ein Schienenersatzverkehrbus mit der Nummer 101 fährt während der Bauphase die ausgelassenen Haltestellen an. Er pendelt zwischen dem Zülpicher Platz und der Haltestelle Köln Messe. Alternativ können Fahrgäste auch die Linien 3 und 4 zwischen Deutz und Neumarkt nutzen.

Ab Mittwoch, 21. Oktober, kann die Linie 7 wieder regulär fahren. Die Linien 1 und 9 enden aus Bensberg bzw. Königsforst kommend weiterhin am Deutzer Bahnhof. Aus Weiden kommend fährt die Linie 1 regulär bis zum Heumarkt und wird dann auf dem Weg der Linie 7 bis zur Haltestelle Baumschulenweg in Poll umgeleitet, ehe sie zurück nach Weiden fährt. Die Linie 9 fährt linksrheinisch zwischen Sülz und Neumarkt.

Der Ersatzbusverkehr fährt weiterhin, jedoch nur zwischen den Haltestellen Neumarkt und Köln Messe.

Linie 16 und 17

Auch die Linien 16 und 17 sind von Trennungen und Ausfällen betroffen. Entlang der Strecke der Linie 16 wird die Infrastruktur der Strecke erneuert. Die Linie 16 wird von Samstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 1. November, zwischen den Haltestellen Ubierring und Bonn Hauptbahnhof getrennt. Im Kölner Stadtgebiet pendelt sie dann nur zwischen Niehl und Ubierring. Die Linie 17 wird während der Baumaßnahmen komplett eingestellt.

Der Ersatzbus 116 fährt 27 Haltestellen zwischen Bonner Hauptbahnhof und Chlodwigplatz an. Fahrgäste mit Fahrtziel Bonn können alternativ auch auf die Linie 18 oder den Zugverkehr (Regionalbahnen 26/48 oder Regionalexpress 5) ausweichen. (jpr)