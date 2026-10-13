Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) führen von Montag, 19. Oktober, bis Montag, 26. Oktober, nächtliche Materialtransporte in Weidenpesch durch. Im Bereich der dortigen Zulaufstrecke zur Abstellanlage sollen Materialien für anstehende Arbeiten entladen werden.

Arbeiten werden in der Nacht erledigt

Wie die KVB mitteilen, können die Arbeiten aus betriebs- und verkehrstechnischen Gründen nur in der Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr erledigt werden. Die KVB weisen darauf hin, dass es dabei zu lauten Geräuschen kommen kann.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag soll nicht gearbeitet werden. Auch der Betrieb der Stadtbahn ist laut KVB nicht von den Arbeiten betroffen. (red)