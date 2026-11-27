Unfall auf dem Sülzgürtel: Am Freitagmorgen (27. November) ist es in Köln-Sülz, Ecke Euskirchener Straße, zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrzeug gekommen. Eine Person wurde dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt, das wiederum selbst zwischen Bahn, Bäumen und einem Beton-Oberleitungsmast eingeklemmt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Betroffen ist die KVB‑Linie 13. Die Straßenbahn fährt zwischen den Haltestellen Thielenbruch und Zülpicher Straße/Gürtel weiter zur Haltestelle Sülz Hermeskeiler Platz. Im gestörten Bereich sind Ersatzbusse im Einsatz.

Das Fahrzeug wurde zwischen Bahn und Bäumen eingeklemmt. Copyright: Alexander Schwaiger

In Fahrtrichtung Zülpicher Straße kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Richtung Luxemburger Straße läuft der Autoverkehr normal. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz dauert an. (red)