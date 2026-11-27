Nach einer Notbremsung einer Kölner Stadtbahn am Donnerstagabend (26. November) sind acht Fahrgäste gestürzt. Die Betroffenen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten eine 25-jährige Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Unbekannter flüchtet nach Vorfall

Wie die Polizei Köln mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 17.40 Uhr an der Haltestelle „Suevenstraße“. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 38-jährige Fahrer mit der Stadtbahn der Linie 4 gerade in Richtung Schlebusch angefahren, als ein Mann unmittelbar vor der Bahn die Gleise überquert haben soll.

Der Stadtbahnfahrer leitete daraufhin sofort eine Notbremsung ein, die zu den Stürzen in der Bahn führte. Der unbekannte Fußgänger flüchtete anschließend vom Unfallort.

Polizei bittet um Hinweise

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Mann machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (red)