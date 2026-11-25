Die Kölner Seilbahn bietet trotz Winterpause in der Vorweihnachtszeit Extrafahrten an. An den Adventswochenenden am 28./29. November, 5./6. Dezember, 12./13. Dezember sowie 19./20. Dezember können Fahrgäste zwischen 10 und 18 Uhr über den Rhein gondeln und den Ausblick über das winterliche Köln genießen.

Es gelten die normalen Fahrtpreise (Hinfahrt 5,50 Euro für Erwachsene, 3,30 Euro für Kinder/Hin- und Rückfahrt 9,50 Euro für Erwachsene, 4,30 Euro für Kinder). Tickets können vor Ort an der Kasse gekauft werden. Der letzte Einstieg ist jeweils um 17.45 Uhr. Fahrgäste werden gebeten, sich am jeweiligen Tag online über den Betrieb der Seilbahn zu informieren und sich zu vergewissern, dass der Betrieb nicht durch zu starken Wind unterbrochen ist.

Regulär endete die Saison bereits Anfang November. Laut KVB nutzten über 392.000 Fahrgäste das Angebot, womit die Saison 2026 zu den zehn besten der vergangenen 35 Jahre gehörte. Mit den Adventsfahrten könnte die 400.000er-Marke „geknackt“ werden. (red)