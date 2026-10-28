Auch 2026 können wir uns wieder auf Glühwein, gebrannte Mandeln, Plätzchen, Dominosteine und festliche Stimmung auf den Weihnachtsmärkten in NRW freuen. Welche Weihnachtsmärkte 2026 in Köln und Umgebung auch nach Weihnachten geöffnet sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Weihnachtsmärkte in Köln und Umgebung, die bei den Stadtverwaltungen angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

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Weihnachtsmärkte in Köln

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom | 16.11. bis 23.12.2026 | Roncalliplatz, 50667 Köln | So-Mi: 11-21 Uhr; Do+Fr 11-22 Uhr; Sa 10-22 Uhr, Ruhetag: Totensonntag (22.11.) | Mehr Informationen Heinzels Wintermärchen in der Altstadt | 23.11.2026 bis 10.1.2027 (Heumarkt) / 23.11. bis 23.12.2026 (Alter Markt) | Heumarkt und Alter Markt, 50667 Köln | Täglich 11 bis 22 Uhr (ab dem 31.12. bis 21 Uhr, Heumarkt), Ruhetage: 24. und 25.12. | Mehr Informationen Markt der Engel auf dem Neumarkt | 16.11. bis 23.12.2026 | Neumarkt, 50667 Köln | So-Do 11-21 Uhr; Fr und Sa 11-22 Uhr, Ruhetag: Totensonntag (22.11.) | Mehr Informationen Weihnachtsmarkt im Stadtgarten | 13.11. bis 23.12.2026 | Venloer Str. 40, 50672 Köln | Mo–Fr 16 bis 21.30 Uhr, Sa und So 12 bis 21.30 Uhr, Totensonntag (22.11.) ab 18 Uhr | Mehr Informationen Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum | 13.11. bis 23.12.2026; 26.12.2026 bis 3.1.2027 (Neujahrsmarkt) | Am Schokoladenmuseum, 50678 Köln | Täglich 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr; Volkstrauertag (15.11.) ab 13 Uhr; Totensonntag (22.11.) ab 18 Uhr; Ruhetage: 24. und 25.12. | Mehr Informationen Nikolausdorf am Rudolfplatz | 16.11. bis 23.12.2026 | Rudolfplatz, 50674 Köln | So–Do 11 bis 21 Uhr, Fr und Sa 11 bis 22 Uhr (Glühweinstände jeweils eine Stunde länger) | Ruhetag: Totensonntag (22.11.) | Mehr Informationen HEAVENUE Weihnachtsmarkt | 16.11. bis 23.12.2026 | Friesenplatz, 50672 Köln | Mo–Do 14 bis 22 Uhr, Fr und Sa 12 bis 23 Uhr, So 12 bis 22 Uhr | Ruhetag: Totensonntag (22.11.) | Mehr Informationen Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt | 18.11. bis 19.12.2026 | Hellers Biergarten im Volksgarten, Volksgartenstraße 27, 50677 Köln | Mo–Fr 17 bis 22 Uhr, Sa 15 bis 22 Uhr, So 15 bis 20 Uhr Weihnachtsmarkt Köln-West in Bickendorf | 19.11. bis 23.12.2026 | Quartier B, ehemaliges 4711-Gelände, Venloer Straße 769, 50827 Köln | Mo bis Fr 14 bis 22.30 Uhr, Sa und So 12 bis 22.30 Uhr | Eintritt frei | Mehr Informationen Ehrenfelder Weihnachtsmarkt bei Bumann & Sohn | 12.11. bis 23.12.2026 | Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln | Mo bis Fr 17 bis 0 Uhr, Sa und So 14 bis 0 Uhr; Marktstände bis 22 Uhr | Eintritt frei Weihnachtsmarkt im Herbrand’s | 20.11. bis 23.12.2026 | Herbrandstraße 21, 50825 Köln | Mo bis Fr 17 bis 22 Uhr, Sa 16 bis 22 Uhr, So 14 bis 20 Uhr | Eintritt frei Advent am Geisselmarkt | 29.11. bis 20.12.2026 | Geisselmarkt, Geisselstraße 1, 50823 Köln | Mo bis Fr 16 bis 22 Uhr, Sa und So 14 bis 22 Uhr Vringsadvent auf dem Kölner Chlodwigplatz | 2026 keine Veranstaltung, nächster Termin voraussichtlich November 2027 | Chlodwigplatz, 50678 Köln Winterzauber Eigelstein | 2. bis 6.12.2026 | Eigelsteintorburg, 50668 Köln | Mi–Fr 15 bis 22 Uhr, Sa 14 bis 22 Uhr, So 14 bis 21 Uhr Winterzauber im Club Astoria | ab dem 31.10.2026, an Wochenenden sowie an Heimspieltagen des 1. FC Köln | Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln | Sa ab 12 Uhr, So ab 11 Uhr; Öffnung bei stabilem Wetter Weihnachtsmarkt in Nippes | 12. und 13.12.2026 | Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche, Siebachstraße 85, 50733 Köln | Sa und So 12 bis 18 Uhr Weihnachtsmarkt im Waldbad | 12. und 13.12.2026 | Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln-Dünnwald | Sa 14 bis 20 Uhr, So 11 bis 18 Uhr Veedelsadvent in Zollstock | 18.11. bis 23.12.2026 | Parkplatz am Höninger Weg, 50969 Köln-Zollstock | Täglich 12 bis 22 Uhr | Eintritt frei Winterzauber am See in Lindenthal | 20.11. bis 27.12.2026 | Außenterrassen des Leonardo Royal Hotels am Stadtwald, Dürener Straße 287, 50935 Köln | Mo–Do 15–21 Uhr, Fr 15–22 Uhr, Sa 13–22 Uhr, So 11–21 Uhr; am Totensonntag (22.11.) sowie am 24. und 25.12. geschlossen; 26.12. 11–20 Uhr Christmas G'art'en | 12. und 13.12.2026 | Wachsfabrik, Industriestraße 170, 50999 Köln | Sa 14 bis 22 Uhr, So 14 bis 20 Uhr Weihnachtsmarkt in Köln-Sülz | 23.11. bis 23.12.2026 | Elisabeth-von-Mumm-Platz, 50937 Köln | Mo–Fr 16 bis 22 Uhr, Sa und So 12 bis 22 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Reitstall Birkenhof | 13.11. bis 20.12.2026 (Fr–So) | Oderweg 555, 51061 Köln | 15 bis 22 Uhr Porzer Weihnachtsmarkt mit Wunschbaum-Aktion | 11. bis 13.12.2026 | City Center Porz, Josefstraße 12–14 und Hermannstraße 2, 51143 Köln | täglich 13 bis 18 Uhr „Veihnachtsmarkt“ in Köln-Kalk | 4. bis 6.12., 11. bis 13.12. und 18. bis 20.12.2026 | Evangelische Kirchengemeinde Kalk-Humboldt, Steinmetzstraße 57, 51103 Köln | Fr 16 bis 21 Uhr, Sa 12 bis 21 Uhr, So 12 bis 20 Uhr | Eintritt frei | Veganer Weihnachtsmarkt mit Streetfood, Kreativmarkt und Live-Performances Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen | 28. und 29.11.2026 | Gut Leidenhausen 1, 51147 Köln-Porz-Eil | Samstag und Sonntag 12 bis 19.30 Uhr | Eintritt frei

In diesem Artikel haben wir eine ausführlichere Übersicht der Veedels-Weihnachtsmärkte für Sie zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte in Euskirchen und Eifel

Kupferstädter Weihnachtstage | 21.11. bis 20.12.2026 | Alter Markt und Burg, 52222 Stolberg | Samstags 15 bis 21 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr (an den vier Adventswochenenden) Dürener Weihnachtsmarkt | 19.11. bis 23.12.2026 | Marktplatz, 52349 Düren | Täglich 11 bis 21 Uhr, am Totensonntag (22.11.) ganztägig geschlossen Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode | 25.11. bis 22.12.2026 | Schloss Merode, Kreuzherrenstraße 1, 52379 Langerwehe | Mo–Do 15 bis 21 Uhr, Fr 15 bis 22 Uhr, Sa 14 bis 22 Uhr, So 12 bis 20 Uhr | Ruhetage: 30.11. und 1.12. Bad Münstereifel | 20.11. bis 30.12.2026 | Historische Altstadt / Kernstadt, 53902 Bad Münstereifel | Mo–Do 13 bis 19 Uhr, Fr–So 11 bis 20 Uhr; Ruhetage: Totensonntag (22.11.) sowie 24. bis 26.12. Monschauer Weihnachtsmarkt | 27.11. bis 20.12.2026 (Fr–So) | Altstadt, 52156 Monschau | Fr und Sa 11 bis 21 Uhr, So 11 bis 20 Uhr Advent für alle Sinne | 28. und 29.11.2026 | LVR-Freilichtmuseum Kommern, Eickser Straße, 53894 Mechernich-Kommern | Sa und So 10 bis 18 Uhr Winter-Wonderland on Ice | 21.11.2026 bis 10.1.2027 | Krewelshof 1, 53894 Mechernich-Obergartzem | Mi 13 bis 17.30 Uhr, Do und Fr 13 bis 16 Uhr, Sa und So 12 bis 17.30 Uhr; in den NRW-Winterferien täglich 12 bis 17.30 Uhr; geschlossen am 24.12., 25.12. und 31.12. Eisstockbahn und Weihnachtsdorf in EuskirchenEisstockbahn | 12.11. bis 30.12.2026 | Platz am Gardebrunnen, 53879 Euskirchen | Mo–Sa 14 bis 21 Uhr, So 14 bis 19 Uhr; geschlossen am 15.11., 22.11. sowie vom 24. bis 26.12. # Weihnachtsdorf | 11. bis 13.12.2026 | Alter Markt, 53879 Euskirchen | Fr 16 bis 20 Uhr, Sa 11 bis 20 Uhr, So 11 bis 19 Uhr Burgweihnacht | 28. und 29.11., 5. und 6.12., 12. und 13.12., 19. und 20.12.2026 | Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey | Sa 12 bis 20 Uhr, So 12 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt am Kloster Steinfeld | 5. und 6.12.2026 | Kloster Steinfeld, Hermann-Josef-Straße 4, 53925 Kall-Steinfeld | Sa 12 bis 20 Uhr, So 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmärkte in Leverkusen

Nordischer Weihnachtsmarkt Leverkusen | 12. und 13.12.2026 | Neuland-Park / Sparkassen-Arena, Nobelstraße 91, 51373 Leverkusen | Sa 14 bis 21 Uhr, So 11 bis 21 Uhr Opladener Weihnachtsdorf | 9.11. bis 30.12.2026 | Fußgängerzone, Kölner Straße, 51379 Leverkusen-Opladen | Öffnungszeiten für 2026 noch nicht vollständig bestätigt; 2025 täglich 11 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr Mehr Informationen. Christkindchenmarkt |19.11. bis 30.12.2026 | Fußgängerzone Wiesdorfer Platz, 51373 Leverkusen | Täglich 11 bis 20 Uhr, Glühweinhütten bis maximal 22 Uhr; geschlossen am Totensonntag (22.11.) sowie am 24., 25. und 26.12. Naturschutz-Basar am Alten Bürgermeisteramt | 29.11.2026 | Altes Bürgermeisteramt, Bergische Landstraße 28, 51375 Leverkusen-Schlebusch | 10 bis 18 Uhr Weihnachtsmarkt Hitdorf | 27. bis 29.11.2026 | Kirmesplatz, Hitdorfer Straße 113, 51371 Leverkusen-Hitdorf | Fr 18 bis 20 Uhr (Warm-up), Sa 16 bis 22 Uhr, So 15 bis 20 Uhr

Weihnachtsmärkte in Rhein-Berg

Weihnachtsmarkt in Bergisch Gladbach | 19.11. bis 23.12.2026 | Konrad-Adenauer-Platz 1, 51465 Bergisch Gladbach | Täglich 11 bis 20 Uhr, samstags bis 21 Uhr; Ruhetag: Totensonntag (22.11.) Unikat-Weihnachtsmarkt Schloss Bensberg | 10. bis 13.12.2026 | Grandhotel Schloss Bensberg, Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach | Do 17 bis 22 Uhr, Fr und Sa 15 bis 22 Uhr, So 12 bis 20 Uhr Altenberger Adventsmarkt | 4. bis 6.12.2026 | Eugen-Heinen-Platz 2, 51519 Odenthal-Altenberg | Fr 16 bis 21 Uhr, Sa 11 bis 21 Uhr, So 10 bis 19 Uhr Refrather Weihnachtsdorf | 16.11. bis 23.12.2026 | Peter-Bürling-Platz, 51427 Bergisch Gladbach-Refrath | Mo–Do 15 bis 22 Uhr, Fr 15 bis 0 Uhr, Sa 13 bis 0 Uhr, So 13 bis 22 Uhr; Ruhetag: Totensonntag (22.11.) Overather Weihnachtsmarkt | 2026 abgesagt | Walburgaplatz 1a (Kirche St. Walburga), 51491 Overath Weihnachtsmarkt in Overath-Marialinden | 12.12.2026 | Kirchplatz an der Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung, Pilgerstraße 34, 51491 Overath | Sa 14 bis 21 Uhr Weihnachtsmarkt Leichlingen | 16.12. bis 21.12.2026 | Stadtpark Leichlingen, Am Stadtpark, 42799 Leichlingen | Mi und Do 15 bis 21 Uhr, Fr und Sa 14 bis 22 Uhr, So 12 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmärkte in Rhein-Erft

Weihnachtsmarkt in Brühl | 23.11. bis 24.12.2026 | Fußgängerzone, Kölnstraße, Markt, Rathausvorplatz, Uhlstraße und Steinweg, 50321 Brühl | Täglich 11 bis 20 Uhr, Heiligabend 10 bis 14 Uhr Hofweihnacht auf Schloss Türnich in Kerpen | 4. bis 6.12., 11. bis 13.12. und 18. bis 20.12.2026 | Schloss Türnich 1, 50169 Kerpen | Fr 16 bis 21 Uhr, Sa 14 bis 21 Uhr, So 12 bis 20 Uhr Barbaramarkt in Pulheim | 25.11. bis 29.11.2026 | Marktplatz, Wilhelm-Mevis-Platz, Blumachergasse und Fußgängerzone Auf dem Driesch, 50259 Pulheim | Täglich 11 bis 22 Uhr Horremer Weihnachtsmarkt in Kerpen-Horrem | 4. bis 6.12.2026 | Friedrich-Ebert-Platz, 50169 Kerpen-Horrem | Fr 17 bis 22 Uhr, Sa 14 bis 22 Uhr, So 12 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt auf Schloss Paffendorf | 28. und 29.11., 5. und 6.12., 12. und 13.12.2026 | Schloss Paffendorf, Burggasse 1, 50126 Bergheim | Sa und So 12 bis 21 Uhr Fischenicher Adventszauber | 28.11.2026 | Schulhof der Katholischen Grundschule Fischenich, Hürth | Termin für 2026 bestätigt, Öffnungszeiten noch nicht veröffentlicht

Weihnachtsmarkt auf dem Bonner Münsterplatz (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Weihnachtsmärkte in Rhein-Sieg und Bonn

Weihnachtsmarkt in Bonn | 18.11. bis 23.12.2026 | Innenstadt (Münsterplatz, Bottlerplatz, Friedensplatz, Remigiusplatz und weitere Plätze) | Täglich 12 bis 21 Uhr, Gastronomie bis 21.30 Uhr; freitags und samstags Gastronomie bis 22.30 Uhr; geschlossen am Totensonntag (22.11.) Nikolausmarkt Bad Godesberg | 20.11. bis 23.12.2026 | Innenstadt, vom Theaterplatz bis zur Fronhofer Galeria, 53177 Bonn | Glühweinbuden: Mo–Sa 11 bis 23 Uhr, So 12 bis 23 Uhr; Warenverkaufsstände: Mo–Sa 11 bis 19 Uhr, So 12 bis 19 Uhr | Ruhetag: Totensonntag (22.11.) Mittelalterlicher Markt zur Weihnachtszeit in Siegburg | 20.11. bis 22.12.2026 | Marktplatz, 53721 Siegburg | So–Do 11 bis 20 Uhr, Fr und Sa 11 bis 21 Uhr; Gastronomie jeweils eine Stunde länger. Totensonntag (22.11.): 18 bis 20 Uhr, ohne Musik- und Kulturprogramm Weihnachtsmarkt in Hennef | 27. bis 29.11.2026 | Marktplatz, 53773 Hennef | Fr 16 bis 20 Uhr (Eröffnung um 18 Uhr), Sa 11 bis 19 Uhr, So 11 bis 20 Uhr Winterwald in Troisdorf-Mitte | 27.11. bis 29.11.2026 | Fußgängerzone, Kölner Straße, 53840 Troisdorf | Fr und Sa 11 bis 20 Uhr, So 11 bis 19 Uhr (verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr, unter Vorbehalt) Eitorfer Weihnachtsmarkt | 27. bis 29.11.2026 | Fußgängerzone, Kölner Straße, 53840 Troisdorf | Fr und Sa 11 bis 20 Uhr, So 11 bis 19 Uhr (verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr, unter Vorbehalt) Weihnachtsmarkt im Klostergarten Sankt Augustin | 28. und 29.11.2026 | Klostergarten der Steyler Missionare, Arnold-Janssen-Straße 30, 53757 Sankt Augustin | Sa 11 bis 20 Uhr, So 10 bis 18 Uhr Weihnachtsmarkt auf Burg Wissem (Troisdorf) | 11. bis 13.12.2026 | Burg Wissem, Burgallee 1, 53840 Troisdorf | Fr und Sa 11 bis 21 Uhr, So 11 bis 19 Uhr (Marktstände ohne Gastronomie schließen Fr und Sa bereits um 20 Uhr) Nikolausmarkt in Algert (Lohmar) | 5.12.2026 | Weilerhof, Algerter Straße 9, 53797 Lohmar-Algert | Ab 15 Uhr Adventsmarkt in Honrath (Lohmar) | 28. und 29.11.2026 | Peter-Lemmer-Haus, Peter-Lemmer-Weg 20, 53797 Lohmar-Honrath | Sa 14.30 bis 20 Uhr, So 10 bis 17 Uhr Döörper Weihnacht in Ruppichteroth| 5. und 6.12.2026 | Ortskern zwischen evangelischer und katholischer Kirche, 53809 Ruppichteroth | Sa 14 bis 21 Uhr, So 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmärkte in Oberberg

Winterdorf Gummersbach | 12.11. bis 23.12.2026 | Festplatz Steinmüllerallee, 51643 Gummersbach | Montag bis Donnerstag und Sonntag 12 bis 22.30 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 23 Uhr Weihnachtsmarkt in Waldbröl | 27.11. bis 29.11.2026 | Eventgelände des ehemaligen Merkur-Areals, Waldbröl (wegen Bauarbeiten nicht auf dem Marktplatz) | Fr ab 18 Uhr, Sa 12 bis 22 Uhr, So 12 bis 20 Uhr Alternativer Adventsmarkt in Wipperfürth | 27.11. bis 28.11.2026 | Hausmannsplatz, 51688 Wipperfürth | Fr und Sa 10 bis 21 Uhr Weihnachtsmarkt im Lindlarer Ortskern | 27.11. bis 29.11.2026 | Ortskern rund um die Kirche, 51789 Lindlar Altstädter Nikolausmarkt am Heimatmuseum Bergneustadt | 27.11. bis 29.11.2026 | Heimatmuseum, Wallstraße 1, 51702 Bergneustadt | Fr 18 bis 22 Uhr, Sa 15 bis 22 Uhr, So 11 bis 18 Uhr

Der 1. Advent 2026 fällt auf Sonntag, den 29. November. Die folgenden Adventssonntage sind der 2. Advent am 6. Dezember, der 3. Advent am 13. Dezember und der 4. Advent am 20. Dezember. Heiligabend ist am Donnerstag, dem 24. Dezember. Die Weihnachtsfeiertage sind der 1. Weihnachtsfeiertag (Freitag, 25. Dezember) und der 2. Weihnachtsfeiertag (Samstag, 26. Dezember). (jag/red)