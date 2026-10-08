Weihnachtsstimmung mitten im Herbst: Während die meisten Weihnachtsmärkte in Köln und Region erst im November oder Dezember öffnen, geht es an einigen Orten in Deutschland schon im Oktober los. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es in diesem Jahr einen besonders frühen Start: Der Steeler Weihnachtsmarkt in Essen öffnet bereits am 30. Oktober 2026.

Grund für den ungewöhnlich frühen Termin ist das 50. Jubiläum des Weihnachtsmarktes. Rund um den Kaiser-Otto-Platz wird am 30. und 31. Oktober ein großes Eröffnungswochenende gefeiert. Rund 40 Künstlerinnen und Künstler sind allein für die ersten beiden Tage angekündigt. Moderiert wird das Programm von Schlagerstar Stefan Mross, der erst kürzlich seine jahrzehntelange Moderation der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ beendet hat.

Essen-Steele startet Ende Oktober

Zum Jubiläum unter dem Motto „Immer wieder Steele“ bekommt der Steeler Weihnachtsmarkt unter anderem einen rund zehn Meter hohen „Singenden Weihnachtsbaum“. Auf mehreren begehbaren Ebenen sollen Chöre und Orchester auftreten. Außerdem ist erstmals ein Weihnachtswald rund um den Bergmannsbrunnen geplant. Dort soll unter anderem Feuerzangenbowle ausgeschenkt werden.

An den ersten beiden Wochenenden wird der Weihnachtswald außerdem durch einen Mittelaltermarkt ergänzt. Das aus den Vorjahren bekannte Eisenbahndorf mit Modellbahnanlagen und einer historischen Dampflokomotive soll ebenfalls wieder aufgebaut werden.

Damit ist Essen-Steele 2026 einer der frühesten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen. Der Internationale Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt öffnet dagegen erst am 13. November und läuft bis zum 23. Dezember.

In anderen Städten gibt es Glühwein noch früher

Noch früher beginnt die vorweihnachtliche Saison in Bayern und Hessen. In Bayreuth öffnet das Winterdorf am Alten Schloss bereits am 15. Oktober. Die Veranstaltung gibt es seit 2004. Auf rund 480 Quadratmetern stehen dort Hütten mit Alpenflair, angeboten werden unter anderem Glühwein, Crêpes und herzhafte Speisen. Dazu kommen Live-Musik, DJs und weitere Veranstaltungen.

Weihnachtsstimmung auf dem Essener Weihnachtsmarkt. (Archivbild) Copyright: IMAGO / Funke Foto Services

Auch im hessischen Laubach beginnt der „Winterzauber“ am 15. Oktober. Die Veranstaltung findet an zwei Wochenenden rund um das historische Schloss und im Schlosspark statt. Rund 130 Aussteller sind angekündigt. Neben Kunsthandwerk und Weihnachtsdekoration gibt es dort unter anderem gebrannte Mandeln, Crêpes, Schokolade und Glühwein.

Weitere Wintermärkte starten im Oktober

Wer schon im Oktober Lust auf Weihnachts- und Winterstimmung bekommt, hat noch weitere Möglichkeiten. Unter anderem öffnen diese Märkte bereits vor November:

Cottbus: Winterträume vom 23. bis 25. Oktober Hannover: Winterzauber Herrenhausen vom 28. Oktober bis 1. November Magdeburg: Winterträume vom 30. Oktober bis 1. November Hamburg: Wandsbeker Winterzauber ab 31. Oktober, anschließend bis 3. Januar 2027

Der große Weihnachtsmarkt in Essen-Steele gehört damit zu den frühesten Weihnachtsmärkten in NRW. In Köln müssen sich Besucherinnen und Besucher dagegen noch etwas länger gedulden: Die ersten großen Kölner Weihnachtsmärkte öffnen erst im November. (jag)