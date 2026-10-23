Köln bekommt einen weiteren Weihnachtsmarkt: Auf dem ehemaligen 4711-Gelände im Quartier B in Köln-Bickendorf entsteht in diesem Winter eine komplette Weihnachtswelt. Vom 19. November bis zum 23. Dezember 2026 öffnet der „Weihnachtsmarkt Köln-West“ seine Tore. Der Eintritt ist frei.

Neuer Weihnachtsmarkt auf altem 4711-Gelände

Im Mittelpunkt steht laut Veranstalter eine 500 Quadratmeter große Eisbahn unter funkelnden Lichtern. Drumherum sollen ausgewähltes Kunsthandwerk, winterliche Gastronomie und Live-Musik zum Bummeln, Genießen und Verweilen einladen.

Preise für die Nutzung der Eisbahn:

Erwachsene Mo-Fr: 9 € Erwachsene Sa & So: 11 € Kinder fünf bis zwölf Jahre: 6 € Kinder unter fünf Jahren: frei Kindertag am Montag: 5 € Abendticket für Erwachsene, täglich ab 18 Uhr: 5,90 € Familienkarte: 2 Erwachsene + 2 Kinder: 24 € Minigruppenkarte: 1 Erwachsener + 2 Kinder: 18 € KölnPass Erwachsene: 5,50 € KölnPass Kinder: 7,50 €

Das Besondere: Der Markt verbindet nach Angaben der Betreiber ein winterliches Open-Air-Gefühl mit einem großen, wettergeschützten Zelt.

Wer draußen zwischen Lichtern und festlich geschmückten Ständen schlendert, kann drinnen weiterfeiern – unabhängig vom Kölner Winterwetter. Auf insgesamt 4000 Quadratmetern ist die Weihnachtswelt an 35 Veranstaltungstagen geöffnet.

„Der Weihnachtsmarkt soll sich von anderen Kölner Weihnachtsmärkten abheben und zu Ehrenfeld passen“, erklärt Betreiber Yediyar Isik. Veranstaltungsort ist die Venloer Straße 769 im Kölner Westen, auf dem ehemaligen 4711-Gelände im Quartier B.

Auch Santas Weihnachtsmarkt im Mediapark ist neu

Der Bickendorfer Markt ist in diesem Winter nicht der einzige Neuzugang in Köln: Auch im Mediapark eröffnet erstmals „Santas Weihnachtsmarkt“ – im selben Zeitraum, vom 19. November bis zum 23. Dezember.

Die Veranstalter Andreas Viek und Rafael Moreno haben große Ziele: „Wir wollen der schönste Weihnachtsmarkt Europas werden“, sagt Viek. Geplant sind unter anderem ein Santa-Schlitten in bis zu 50 Metern Höhe sowie 80 bis 90 Marktstände in Container-Optik. (mt)