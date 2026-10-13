Viel los ist auf dem Parkplatz am Höninger Weg normalerweise nicht. Das soll sich bald ändern: Von Mittwoch, 18. November, bis Mittwoch, 23. Dezember, entsteht dort erstmals ein Weihnachtsmarkt. Unter dem Namen „Veedelsadvent“ gibt es fünf Wochen lang geschmückte Hütten, winterliche Speisen und Getränke sowie verschiedene Aktionen. „Wir sind zuversichtlich, dass das funktioniert und die Menschen gerne kommen werden“, sagt Thomas Kohs, Vorsitzender des Vereins „Liebe dein Veedel“. Der Verein organisiert den „Veedelsadvent“ gemeinsam mit der IG Zollstock im Wandel.

Geplant sind acht bis neun Hütten, darunter wechselnde Stände von Zollstocker Vereinen. Für sie ist die Teilnahme kostenlos. „Es haben sich schon viele Vereine gemeldet. Es können sich aber gerne noch weitere Interessenten melden“, sagt Kohs. Bis zum 10. November sei eine Anmeldung noch möglich.

Senioren werden eingeladen

Außerdem gibt es eine „Party-Area“. „Dafür halten wir eine Hütte frei mit Platz für rund 20 Personen. Vereine, Firmen oder Stammtische können sie für ihre Weihnachtsfeier nutzen“, erklärt Kohs. Sitzplätze sind vorhanden, Stehtische können dazugestellt werden. „In die Hütte werden wir auch an einigen Nachmittagen die Bewohner der Seniorenheime der Umgebung zu Kaffee und Kuchen einladen.“ Für die Senioren ist das kostenlos.

Geplant sind obendrein ein Kinderkarussell, kulturelle Angebote und verschiedene Aktionen. Welche genau, steht noch nicht fest. „Klar ist schon, dass es Happy-Hours geben wird, zum Beispiel für Glühwein und Hot-Aperol“, sagt Kohs. Eine besondere Nikolausaktion ist für den 5. und 6. Dezember geplant: „Dann kommt der Nikolaus zu Besuch, und zwar der Hauptstadt-Nikolaus aus Berlin. Der ist witzigerweise Kölner und wirklich ein ganz toller Nikolaus“, freut sich Kohs. Dazu plant der Verein, Zollstocker Kitas einzuladen.

Der „VeedelsAdvent“ nimmt den gesamten Parkplatz ein, Parken ist während des Weihnachtsmarkts dort nicht möglich. Der Wochenmarkt kann aber weiter stattfinden. „Dafür halten wir eine Ecke frei“, erklärt Kohs. Geöffnet ist täglich von 12 bis 22 Uhr.

Der Verein „Liebe dein Veedel“ wurde im Februar dieses Jahres gegründet und hat 15 Mitglieder. Entstanden ist er aus einer Gruppe von Freunden, die sich seit rund zehn Jahren für den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und die Identität der Veedel engagieren. „Wir wollen keinen Gewinn machen, sondern die Menschen generationsübergreifend zusammenbringen und die Veedel beleben“, sagt Kohs. Er und seine Vorstandskollegen arbeiten ehrenamtlich.

Unterstützung bei der Werbung, der Kontaktvermittlung und beim Sponsoring erhält der Verein von der Rut-Wiess Event GmbH, die unter anderem Kölner Feierabendmärkte organisiert und deren Geschäftsführer Thomas Kohs ist. Im zufolge ist das Unternehmen darüber hinaus nicht an der Veranstaltung beteiligt, alleiniger Veranstalter des „Veedelsadvent“ sei der Verein.