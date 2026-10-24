Eine Runde über den Jahrmarkt drehen, bei Comedy lachen oder sich schon mal für Halloween gruseln: Auch am zweiten Ferienwochenende ist in Köln und der Region einiges los. Passend zum nahenden Halloween-Samstag gibt es bereits zahlreiche Horror- und Gruselangebote – von schaurigen Ausstellungen bis zu Veranstaltungen für kleine und große Gruselfans. Dazu locken Konzerte, Kulturveranstaltungen, Märkte und herbstliche Ausflugsziele.

Tipps für das Wochenende in Köln

Wir haben Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenende zusammengestellt.

1. 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL

Comedian Till Reiners bei der Comedy-Nacht XXL. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Drei Abende, zahlreiche Comedians und eine große Bühne: Bei der 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL treten bekannte Namen der deutschen Comedy-Szene und Newcomer auf. Durch den Abend führt erstmals Osan Yaran. Mit dabei sind unter anderem Torsten Sträter, Johann König, Bastian Bielendorfer und Ana Lucía. Die Shows finden von Donnerstag bis Samstag statt.

Wann: Freitag, 23. Oktober, Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr; Samstag, 24. Oktober, Einlass 17.30 Uhr, Beginn 19.15 Uhr | Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln | Eintritt: ab 49,50 Euro | lanxess-arena.de

2. Herbstlichter im Brückenkopf-Park Jülich

Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober und noch bis zum 8. November 2026

Schönes Herbstlicht im Park. (Symbolbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Farbenfrohe Lichtinstallationen verwandeln den Brückenkopf-Park in eine leuchtende Herbstlandschaft. Besucher können durch den Park spazieren und die beleuchteten Bäume, Pflanzen und Wege entdecken. Die Herbstlichter laufen noch bis zum 8. November. Neu in diesem Jahr ist der frühere Veranstaltungsbeginn, sodass sich der Parkbesuch bereits am Nachmittag mit dem abendlichen Lichterlebnis verbinden lässt.

Wann: täglich noch bis 8. November, Beginn der Herbstlichter 16 Uhr, Ende freitags und samstags um 23 Uhr, sonst um 22 Uhr, Einlass in den Park ab 9 Uhr | Wo: Brückenkopf-Park, Rurauenstraße 11, 52428 Jülich | Eintritt zur Sonderveranstaltung: zehn Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre; Kinder unter einem Meter haben freien Eintritt |brueckenkopf-park.de

3. Cologne Comedy Festival

Bis Sonntag, 8. November 2026

Comedians Sven Hussock und Arthur Senkrecht bei einem Auftritt beim Comedy-Festival. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Das Cologne Comedy Festival bringt noch bis zum 8. November Comedy, Kabarett, Lesungen und weitere Formate auf Kölner Bühnen. Neben bekannten Namen stehen Newcomer auf dem Programm. Insgesamt sind mehr als 150 Veranstaltungen an verschiedenen Orten geplant. Das Programm ist vielfältig: Am Wochenende gibt es etwa einen Improtheater-Schnupperkurs, den Live-Podcast „Duschbier“ und das Musik-Kabarettprogramm „Kann man machen!“ von Sven Garrecht und vieles mehr.

Wann: Dienstag, 20. Oktober, bis Sonntag, 8. November; zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende | Wo: verschiedene Spielstätten in Köln | Eintritt: abhängig von der Veranstaltung | comedy.cologne

4. „SERIENKILLER – Die True Crime Ausstellung“

Nur noch bis Sonntag, 25. Oktober 2026

Wer sich für Kriminalfälle und Ermittlungsarbeit interessiert, kann am Wochenende letztmals die Ausstellung „SERIENKILLER“ besuchen. Die Schau beschäftigt sich mit den Gedankenwelten berüchtigter Serienmörder und den Ermittlungen gegen sie. Zu sehen sind unter anderem Dokumentationen, Exponate, psychologische Gutachten und Virtual-Reality-Erlebnisse.

Wann: Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober; Öffnungszeiten je nach Tag, mittwochs bis sonntags ab 11 Uhr auf, Mo und Di geschlossen | Wo: Oskar-Jäger-Straße 99, 50825 Köln | Eintritt: ab 22 Euro | serienkiller-ausstellung.com/cologne

5. Brühler Hubertusmarkt

Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober 2026

Zierkürbisse liegen auf dem Boden. Ein Zeichen für den Herbst. (Symbolbild) Copyright: Peter Gercke/dpa

Handwerk, Kunsthandwerk und herbstliche Marktstimmung erwarten Besucher beim Brühler Hubertusmarkt. Händlerinnen und Händler präsentieren ihre Arbeiten an rustikalen, überdachten Holzständen und führen teilweise ihre handwerklichen Fertigkeiten vor. Dazu kommen Essensstände mit herzhaften Spezialitäten und ein Karussell für Kinder. Am Sonntag sind zusätzlich die Geschäfte in der Brühler Innenstadt geöffnet.

Wann: Freitag, 23. Oktober, 14 bis 19 Uhr; Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, 11 bis 19 Uhr; verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr | Wo: Brühler Innenstadt | Eintritt: frei | gaudium.de

6. Deutzer Kirmes

Ab Samstag, 24. Oktober bis Sonntag, 1. November 2026

Die Herbstkirmes im Aufbau an der Deutzer Werft. Copyright: Arton Krasniqi

Am Deutzer Rheinufer beginnt nach längerer Abstinenz das Herbstvolksfest. Rund 80 Schausteller sorgen mit Fahrgeschäften, Buden und gastronomischen Angeboten für Kirmesstimmung. Zu den Attraktionen gehören unter anderem das große Riesenrad, Karussells und Autoscooter. Die Kirmes läuft bis zum 1. November.

Wann: Samstag, 24. Oktober, bis Sonntag, 1. November; Sa und Fr 12 bis 22 Uhr, So 12 bis 21.30, Allerheiligen (zweiter Sonntag) 18 bis 21.30 Uhr, sonst 12 bis 21.30 Uhr | Wo: Deutzer Werft, Köln-Deutz | Eintritt: frei, Fahrgeschäfte und Angebote kosten extra | Mehr Infos hier

7. The Addams Family – Das Musical

Samstag, 24. Oktober 2026

Die Schirme im Tanzbrunnen. Copyright: Laura Klemens

Die Addams Family kommt als schaurig-schöne Musical-Comedy-Show auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht Wednesday Addams, die sich verliebt hat und ihren Auserwählten ihrer ungewöhnlichen Familie vorstellen möchte. Doch das Treffen mit der vermeintlich normalen Familie ihres Freundes sorgt für allerlei skurrile Situationen.

Wann: Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr | Wo: Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: ab 40,15 Euro | koelntourismus.de

8. Weekend of Horrors

Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober 2026

Beim Weekend of Horrors treffen sich Fans von Horrorfilmen und düsteren Geschichten. Auf mehreren Hallenflächen gibt es Stargäste wie etwa Juliette Lewis und Stephen Dorff, Autogramm- und Fotosessions sowie weitere Programmpunkte rund um das Genre. Das Event dauert zwei Tage; das genaue Programm kann auf Instagram eingesehen werden.

Wann: Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, jeweils 10 bis etwa 18 Uhr; Sonntag regulär bis 17 Uhr | Wo: Die Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln | Eintritt: abhängig vom Ticket, ab 40 Euro, an der Tageskasse 50 Euro; Kinder bis zehn Jahre haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt | weekendofhorrors.ne

9. Halloween auf Burg Satzvey

Samstag, 24. Oktober 2026

Burg Satzvey. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Auf Burg Satzvey wird es schon eine Woche vor Halloween schaurig. Am Nachmittag gibt es ein familienfreundliches Programm, bevor mit Einbruch der Dunkelheit unheimliche Gestalten das Gelände bevölkern. Ein Parcours des Schreckens richtet sich an besonders Mutige. Später können Gäste den Abend bei Musik und Tanz ausklingen lassen. Verkleidungen sind willkommen.

Wann: Samstag, 24. Oktober, 15 Uhr bis Mitternacht; der Park öffnet ab 17 Uhr, der Parcours des Schreckens von 19 bis 21.30 Uhr, das Kinderprogramm endet um 18 Uhr| Wo: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey | Eintritt: Erwachsene VVK 22 Euro, Tageskasse 27 Euro, Kinder (4-12 Jahre) 15 Euro| www.burgsatzvey.de

10. STRANDKULTUR bei Nacht – Halloween-Edition

Samstag, 24. Oktober 2026

Ein Halloween-Kürbis. (Symbolbild) Copyright: Felix Hörhager/dpa

Im Seepark Zülpich gibt es Halloween-Gruselspaß für die ganze Familie, ausdrücklich ohne Horror-Erschrecker. Kinder können Kürbisgesichter schnitzen, sich schminken lassen und Gruselgeschichten lauschen. Auf der Bühne sorgt Uwe Reetz mit Kindermusik zum Mitsingen für Unterhaltung. Lagerfeuer, Halloween-Dekoration und Gruselgeräusche schaffen die passende Atmosphäre.

Wann: Samstag, 24. Oktober, 16 bis 22 Uhr | Wo: Seepark Zülpich, Am Wassersportsee 7, 53909 Zülpich | Eintritt: Familientickets ab elf Euro Erwachsene 8 Euro, Kinder 4,50 Euro; für einzelne Attraktionen können Zusatzkosten anfallen | seepark-zuelpich.de

11. Ehrenfeld XL

Samstag, 24. Oktober 2026

Ehrenfeld XL - Clubnach in Köln Ehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Zehn Clubs, zahlreiche Floors und mehr als 60 Künstler: Bei Ehrenfeld XL wird die Nacht zum Clubfestival. Die Veranstaltung verbindet Ehrenfeld und das Belgische Viertel und bietet ein breites Spektrum elektronischer Musik, Hip-Hop, Latin und weiterer Genres. Besucher können mit einem Ticket zwischen den teilnehmenden Locations wechseln.

Wann: Samstag, 24. Oktober, ab 22 Uhr | Wo: zehn Clubs in Ehrenfeld und im Belgischen Viertel, Köln | Eintritt: 23 Euro im Vorverkauf, 25 Euro an der Abendkasse

12. Mittelalterliches Gutsfest auf Gut Leidenhausen

Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober 2026

Fahrradfahrer sind am Gut Leidenhausen unterwegs. (Symbolbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Ritter, Kräuterhexen und Greifvögel: Auf Gut Leidenhausen wird das Mittelalter lebendig. Beim Gutsfest am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, gibt es Handwerksstände, Geschichten und Lanzenstechen. Kinder können sich in Mitmachaktionen ausprobieren oder Kürbisse für Halloween schnitzen. An Feuerstellen lässt sich Stockbrot backen. Das Fest findet jeweils von 11 bis 17 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Für das Kürbisschnitzen fallen Materialkosten an.

Wo: Gut Leidenhausen, Innenhof an der Linde, 51147 Porz | Wann: Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr | Wie viel: Eintritt frei | gut-leidenhausen.de

13. Jubiläumswochenende: 10 Jahre Wildnis(t)räume

Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober 2026

Eine Eule. (Symbolbild) Copyright: Yuki Iwamura/AP/dpa

Die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel feiert ihren zehnten Geburtstag mit einem Wochenende voller Aktionen. Am Samstag steht ein Silent Event auf dem Programm: Mit Kopfhörern können Besucher die Ausstellung begleitet von Musik und Naturklängen neu entdecken. Dazu kommen Upcycling-Mitmachaktionen. Am Sonntag folgt ein Familientag mit Ranger- und Junior-Ranger-Touren, Vorträgen, Kurzfilmen und Bastelangeboten für Kinder. An diesem Tag ist der Eintritt in die Ausstellung um 50 Prozent reduziert.

Wann: Samstag, 24. Oktober, 17 bis 20 Uhr (Silent Event); Sonntag, 25. Oktober, 10 bis 17 Uhr (Familientag) | Wo: Nationalpark-Zentrum Eifel, Vogelsang 70, 53937 Schleiden | Eintritt: Silent Event 15 Euro pro Person; am Sonntag vier Euro für Erwachsene, zwei Euro ermäßigt, neun Euro für Familien mit bis zu drei Kindern unter 18 Jahren. Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt | eifel.de

14. Ursula – Unsere Stadtpatronin: Online-Führung

Sonntag ,25. Oktober 2026

Der Reliquienschrein der Heiligen Ursula in der Kirche St. Ursula. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Die heilige Ursula gehört zu den wichtigsten Gestalten der Kölner Stadtgeschichte. Bei einer virtuellen Führung der Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museum Ludwig beleuchtet Dr. Sabine Doll die Geschichte und Bedeutung der Stadtpatronin. Die Veranstaltung findet online über Zoom statt; eine Anmeldung ist per E-Mail erforderlich.

Wann: Sonntag, 25. Oktober, 11.30 Uhr | Wo: Online via Zoom | Teilnahme: kostenfrei für Mitglieder und Gäste; Anmeldung unter arbeitskreis@kunstfreunde.koeln |

15. Verfremdung als Stilmittel in der Kunst der 1960er Jahre

Sonntag, 25. Oktober 2026

Das Museum Ludwig am Abend. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Wie lässt sich Wirklichkeit in der Kunst verändern, verfremden und neu interpretieren? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Führung im Museum Ludwig. Margit Rademacher stellt künstlerische Strategien der 1960er Jahre vor und zeigt, wie Künstlerinnen und Künstler mit ungewohnten Perspektiven und Darstellungsformen experimentierten.

Wann: Sonntag, 25. Oktober, 11.30 bis 12.30 Uhr | Wo: Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln | Teilnahme: kostenfrei zuzüglich Museumseintritt; Anmeldung 15 Minuten vor Beginn an der Kasse oder Infotheke |

16. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Samstag, 14. Oktober 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmarkt in der Altstadt | 11 bis 18 Uhr | Konrad-Adenauer-Ufer, 50667 Köln

Mädchenflohmarkt Abenteuerhallen Kalk | 11 bis 16 Uhr | Christian-Sünner-Straße 8, 51103 Köln

Antik-Designmarkt auf dem Neumarkt | 11 bis 18 Uhr | Neumarkt, 50667 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 25. Oktober 2026

Kinderflohmarkt Bürgerzentrum Chorweiler | 10 bis 15 Uhr | Pariser Platz 1, 50765 Köln

Flohmarkt in der Altstadt | 11 bis 18 Uhr | Konrad-Adenauer-Ufer, 50667 Köln

Trödelmarkt bei Kaufland in Mülheim | 11 bis 17 Uhr | Montanusstraße 2, 51065 Köln

Trödelmarkt bei Ikea in Godorf | 11 bis 18 Uhr | Godorfer Hauptstraße 171, 50997 Köln

Kinderflohmarkt bei Tante Astrid | 11 bis 14 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Mädelsflohmarkt im Engelshof | 11 bis 16 Uhr | Oberstraße 96, 51149 Köln

Antik-Designmarkt auf dem Neumarkt | 11 bis 18 Uhr | Neumarkt, 50667 Köln