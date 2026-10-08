Kurz vor den Herbstferien findet im Filmforum NRW im Museum Ludwig das 15. Kurzfilmfest „.mov“ statt. Die Veranstaltung des gemeinnützigen Bildungsunternehmens KultCrossing richtet sich an Jugendliche aller Schulformen ab der neunten Jahrgangsstufe.

Am Donnerstag, 15. Oktober, können Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit ausgewählte Kurzfilme ansehen. Die Veranstaltung findet von 9 bis ca. 13.30 Uhr statt. Gezeigt werden Filme von jungen Filmschaffenden, die gesellschaftliche Themen wie die Entwicklung sozialer Medien, aber auch persönliche Erfahrungen behandeln und zum Nachdenken und Diskutieren anregen sollen.

Jugendliche können mit Filmschaffenden ins Gespräch kommen

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von KultCrossing werden zudem Kurzfilme gezeigt, die dem Festivalteam und dem Publikum besonders in Erinnerung geblieben sind. Darunter auch Werke, die in den vergangenen Jahren mit dem „Movy“, dem Preis von KultCrossing für den besten Kurzfilm, ausgezeichnet wurden.

Im Anschluss an die Filme haben die Jugendlichen die Möglichkeit, mit den Filmemachern ins Gespräch zu kommen. So können sie Einblicke in die Arbeitsprozesse bei der Entstehung eines Films erhalten. Moderiert wird das Kurzfilmfest von dem Journalisten und Moderator Konstantin Klostermann.

Rechtzeitige Anmeldung erforderlich

Der Eintritt pro Schüler oder Schülerin beträgt drei Euro, Lehrkräfte haben freien Eintritt. Die Veranstalter empfehlen interessierten Lehrerinnen und Lehrern, ihre Klassen oder Kurse rechtzeitig anzumelden, da das Kartenkontingent begrenzt ist. Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.kultcrossing.de.

Neben dem Kurzfilmfest im Filmforum bietet KultCrossing auch kostenloses Online-Material für Lehrkräfte und Interessierte an. Aus der Medienkompetenzreihe Fusch („Funk und Schule“) steht auf dem YouTube-Kanal des Bildungsunternehmens eine Video-Serie unter dem Titel „Literaturklassiker neu erzählt“ zur Verfügung. Dort finden sich unter anderem Beiträge zu Werken wie „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich Kleist, Georg Büchners „Woyzeck“ oder Lessings „Ringparabel“.

Das gemeinnützige Bildungsunternehmen KultCrossing versteht sich als Vermittler zwischen Jugend und Kultur und möchte mit fächerübergreifenden Konzepten die Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern fördern. Ein Baustein davon ist das Kurzfilmfest „.mov“, das 2008 ins Leben gerufen wurde. (red)