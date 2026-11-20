Um mit Kristof Magnusson über seinen Roman „Ein Mann der Kunst“, der in diesem Jahr das „Buch für die Stadt“ von Literaturhaus Köln, „Kölnische Rundschau“ und „Kölner Stadt-Anzeiger“ ist, zu sprechen, eignet sich wohl kein Ort besser als das Museum Ludwig. Mögen das Frankfurter Museum Wendevogel und dessen Förderverein, den er auf eine große Mission zum Maler KD Pratz schickt, auch fiktiv sein, die Menschen, die Magnusson so liebevoll in seiner höchst amüsanten Geschichte zeichnet, sie könnten alle an diesem Samstagmorgen durch die Ausstellung laufen – ein vermögender Unternehmer, genannt das Einstecktuch, die esoterische Personalberaterin, das Pastorenehepaar.

Und natürlich Ingeborg, die Mutter des Erzählers Constantin. Psychotherapeutin, Feministin und dennoch großer Fan des Großkünstlers Pratz, der – vorsichtig formuliert – kein lupenrein-feministisches Weltbild verkörpert. Nun könnte man ja denken, Magnusson wolle sich über all diese Leute und deren Kunstbeflissenheit lustig machen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sein Roman ist vielmehr eine Hommage an sie.

Ingeborg erinnere ihn an seine Mutter und seine Tante, sagt Magnusson. „Sie gehören beide zu dieser Generation, die Kunst und Kultur als etwas begriffen hat, was einen nicht unterhält und einlullt, sondern im Sinne der klassischen Moderne Rezeptionsgewohnheiten herausfordert.“ Solche Menschen seien mit ihrer „riesigen Offenheit“ ein ganz wichtiger Teil des Kulturbetriebs.

In Stuttgart war der 50-Jährige mal in der Oper, und da stand eine Frau beim Einführungsgespräch auf und sagte, sie sei schon zum dritten Mal in dieser Inszenierung, habe aber eine Sache noch nicht verstanden und wünsche sich, dass die Dramaturgin dazu noch etwas sagt. Es ist genau diese Ernsthaftigkeit, die den Schriftsteller, Theaterautor, Übersetzer aus dem Isländischen und Kirchenmusiker fasziniert.

Keine Satire und auch keine Parodie

Er habe noch nie einen Roman über genau diese Menschen gelesen, obwohl sie für ihn in seiner Sozialisation eine große Rolle spielten. Ja, Hape Kerkeling machte sie zum Mittelpunkt seines Sketches „Hurz“, aber doch vor allem, weil es so leicht ist, sich über Menschen zu amüsieren, die über ein albernes Lied über einen Wolf und ein Lamm auf einer grünen Weide ernsthaft nachdenken.

Für Magnusson ist das zu wenig. Ihn interessiert, was diese Leute antreibt. Dabei gehe es ihm nicht darum, sich zu erheben oder lustig zu machen. „Deswegen ist der Roman für mich keine Satire und auch keine Parodie.“ Er blicke nicht von oben herab auf diese Menschen. Und er hat ja recht. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der viele davor zurückschrecken, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die sie nicht verstehen, verdient dieses aufrichtige Wissenwollen Anerkennung.

Die teils skurrilen Momente, die es in dieser Welt der Kunstbegeisterten gibt, übersieht der Wahlberliner Magnusson dabei keinesfalls. Und er weiß auch, dass es manchmal eine Herausforderung sein kann, mit ihnen umzugehen: „Ich glaube, jeder Museumsdirektor und jede Literaturhausleiterin fängt leise an zu weinen, wenn er oder sie das Wort ›Förderverein‹ hört.“ Und doch sei es entscheidend, dass es diese gibt.

Der Blick auf die Mitglieder des Fördervereins war das eine, das Magnusson interessierte. Das andere war die Analyse des Malerfürsten KD Pratz. Der vereine Anteile der Regietheater-Größen, Schriftsteller, Verleger und bildenden Künstler in sich, die wir alle kennen. Für die Generation, die das deutsche Geistesleben der Nachkriegszeit und damit auch das ganze Land geprägt hat, sei es sehr wichtig gewesen, alles immer kritisch zu sehen. „Nörgeln war eigentlich schon kritisches Bewusstsein. Man galt nur was, wenn man die Probleme gesehen hat. Damit kam man gut durch. Deshalb waren Leute wie Günter Grass immer angesehener als Walter Kempowski und Hans Magnus Enzensberger.“

Das Cover des Romans „Ein Mann der Kunst“ Copyright: Martina Goyert

Dieses permanente Schlechtfinden von allem funktioniere als Machtausübung sehr gut. „Und es ist eigentlich das Schlimmste daran, dass die Leute das oft nicht merken. Sie behaupten, sie verbessern die Gesellschaft durch Rummosern. Dabei ist es in Wirklichkeit eigentlich ein reines Dominanzverhalten“, ist Magnusson überzeugt.

Er habe unter diesem Blick auf die Welt immer gelitten, auch wenn er verstehe, wie es dazu kam. Die Vergangenheitsbewältigung der Nachkriegszeit habe alles dafür getan, Leute dafür zu belohnen, wenn sie etwas kritisierten. „Und der tiefergehende Punkt ist der deutsche Idealismus. Wenn du eine Philosophietradition hast, die immer vom Ideal ausgeht und eher normativ arbeitet als deskriptiv, kann die Welt natürlich nur abkacken im Vergleich dazu.“

Für Magnusson birgt dieser Blick auf die Welt große Gefahren. „Er bedient Verfallsnarrative. Damit leistet er, wie Fritz Stern so schön sagt, dem Kulturpessimismus als politischer Gefahr Vorschub.“ Genau das wollten aber viele Menschen im Kulturbetrieb nicht sehen, weil ihr Erfolgsmodell davon abhinge. Für ihn steht aber fest: „Ich bin so weit, zu sagen, alles, was diese Negativität betont, führt eigentlich immer zum Zulauf für Populisten.“

Aber wie schreibt man einen Roman, der diese Entwicklung kritisiert, ohne darin immer über die Leute zu schimpfen, die immer schimpfen? Für ihn sei das gar nicht so leicht gewesen. Er selbst sei nämlich schnell auf 180. „Und deshalb dachte ich, ich muss das in etwas Spielerisches, Entrücktes entführen.“ Welch ein Glück, denn nun dürfen sich seine Leserinnen und Leser an der Burg, dem Rhein und der Kunst erfreuen. Und an einem KD Pratz, der zwar ein Misanthrop und Stinkstiefel ist, sich aber eigentlich auch nur nach ein bisschen Freundlichkeit sehnt.

Ihn stimme es hoffnungsfroh, dass sich auch heute noch viele Menschen für Kultur begeistern. „Sie ist weiterhin ein wunderbares Gegenmittel zu allem, was überfordernd ist.“ Sich frustriert zurückzuziehen, ist eben keine Option. Natürlich sei es in Ordnung und wichtig, Dinge infrage zu stellen: „Aber das gelingt uns am besten, wenn wir Leute für etwas begeistern und ihnen nicht die Laune verderben.“

Alle Termine

Der Kunstverein 68elf präsentiert das Ausstellungsprojekt „Kunsthure“ zum Buch für die Stadt: Zu sehen sind kritische, gesellschaftliche, private, ernste, ironische und durchaus lustvolle Positionen in Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Skulptur, Objekt, Fotografie, Video, Installation und Text.Eröffnung: 20.11., 18 Uhr, ODOart, Neue Maastrichter Str. 12-14, 50672 Köln, bis 29. November, Öffnungszeiten: Fr. 17 - 20 Uhr, Sa./So. 15 - 18 Uhr

Lesung, Talk, Wein und Pfirsich-Likörchen: Regine Neuleuf und Wolfgang Bastian lesen aus dem Buch. Die Experten des anschließenden Talks kennen sich mit Kunst, Kunstvermittlung und ihrem Publikum bestens aus: Mohammad-Ali Behboudi (Schauspieler), Brigitta von Bühlow (Kölner Bürgermeisterin, Kulturpolitikerin), Michael Schütz (Kulturpsychologe und Konzeptkünstler). Das Gespräch moderiert Ina Philippsen-Schmidt.23.11., 17 –19 Uhr, Bürgerzentrum Finkenberg, Stresemannstr. 6a, 51149 Köln, Eintritt frei

Persiflage auf den Kunstbetrieb: Heiter, komisch und entlarvend wahr: Wir kommen ins Gespräch über das Buch und den Kunstbetrieb.24.11., 19.30–21 Uhr, Bücherstube Brauweiler, Mathildenstraße 66, 50259 Pulheim-Brauweiler, Eintritt 5 Euro.

Buch für die Stadt – „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson: Mit Judith Meurer-Bongardt, Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft, Skandinavische Sprachen und Literaturen, Universität Bonn24.11., 19–20.30 Uhr, Karl Rahner Akademie, Jabachstr. 4–8, 50676 Köln, oder online, Anmeldeschluss: 24.11.2026, 15 Uhr, 14, erm. 7 Euro.

Lesung: „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson. Oder „Wie schwierig es ist, unterschiedliche Erwartungen zu einem gemeinsamen Ergebnis zu bringen“: Beate Ahrends und Mechtild Nolteernsting lesen aus dem Buch für die Stadt „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnuson. 26.11., 18.30–20 Uhr, Stadtbücherei Pulheim, Steinstraße 13, Pulheim, 50259, Spenden willkommen.

Ein Abend zum Buch der Stadt „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson26. 11., 18.30 Uhr – 20 Uhr, Stadtbücherei Hürth, Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Lesefreunde freuen sich jedoch über Spenden für den Verein und bitten um Anmeldung per Mail an info@lesefreunde-huerth.de

Gespräch mit Kristof Magnusson über „Ein Mann der Kunst“: Es handelt sich um eine geschlossene Veranstaltung im Rahmen eines Seminars zur Gegenwartsliteratur, in dem der Roman behandelt wird. In dieser Sitzung findet ein Gespräch mit Kristof Magnusson über seinen Roman statt.26.11., 16–17.30 Uhr, Uni Köln

Ein Buch für die Stadt Köln 2026 – der Autor im Gespräch mit Claudia Dichter: Dichter ist Autorin und Kunstkritikerin beim WDR und moderiert seit 2002 das Kulturmagazin „Scala“ bei WDR5. Im Interim der Stadtbibliothek spricht sie mit Kristof Magnusson. 25.11., 19 Uhr, Interim Zentralbibliothek, Hohe Straße 68-82, 50667 Köln, der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, mit Schwerbehindertenausweis 4 Euro. Karten erhalten Sie im Vorverkauf über das Portal kölnticket.de, Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse.

Kunst – überflüssig, umstritten, unverzichtbar? Lesung, Musik, Gespräch: Wir lesen aufschlussreiche Szenen aus dem Roman vor. Anschließend befragen wir Patrick Görtsgen (Kunsthistoriker) und Tim Ossege (Street Art-Künstler): Ist Kunst wichtig? Wer entscheidet, was Kunst ist? Braucht Kunst Werbung? Wen erreicht Kunst? Für die musikalische Begleitung sorgt Irina Funk am Piano.27.11., 19.30 – 21 Uhr, Baptisten Köln-Mülheim, Salzstr. 6, 51063 Köln, Saal im 1. OG (nicht barrierefrei), Eintritt frei

Das „Buch für die Stadt“ ist eine gemeinsame Aktion von Literaturhaus Köln, „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“. Unterstützt wird die Initiative vom Unternehmen JTI. Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“ war 2003 der erste Roman, um den sich in Köln und der Region zahlreiche Veranstaltungen drehten.

Den Auftakt zu der Woche, die bis bis 29. November läuft, macht die Matinee im Schauspielhaus am Offenbachplatz am 22. November um 11 Uhr. Kristof Magnusson spricht mit Anne Burgmer über „Ein Mann der Kunst“. Tickets kosten 18, ermäßigt 12,50 Euro, erhältlich unter schauspiel.koeln

Wir verlosen für die Matinee 3x2 Tickets. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie bitte bis 21.11., 13 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Ein Mann der Kunst“ und Ihrem vollständigen Namen an ksta-kultur@kstamedien.de