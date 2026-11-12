Weltberühmt ist das Kölner Museum Ludwig vor allem für seine Sammlung US-amerikanischer Nachkriegskunst, die, nimmt man allein die Kölner Bestände zum Maßstab, im Wesentlichen von weißen Männern geschaffen wurde. Ein falscher Eindruck, den Ludwig-Direktor Yilmaz Dziewior seit geraumer Zeit durch Ankäufe afroamerikanischer und weiblicher US-Kunst zu korrigieren versucht. Vermutlich stand auch die New Yorker Konzeptkünstlerin Lorna Simpson seit Langem auf seiner Wunschliste. Bekannt wurde sie in den 1990er Jahren mit Aufnahmen fragmentierter Afroamerikaner beiderlei Geschlechts. Seitdem hat Simpson ein Werk geschaffen, das sich in alten und neuen Medien, von der Malerei bis zum Film, Fragen der schwarzen Identität widmet.

Als Gastjurorin konnte die Gesellschaft für moderne Kunst Naomi Beckwith gewinnen

Es passt daher ins Bild, dass Lorna Simpson den Wolfgang-Hahn-Preis 2027 erhält, eine Auszeichnung, die laut Satzung der Preisstifterin, der Kölner Gesellschaft für moderne Kunst, dem Museum Ludwig dabei helfen soll, Lücken in der Sammlung zu füllen. Der nach dem Sammler Wolfgang Hahn benannte Preis wird in Form eines Ankaufs verliehen, das Preisgeld, das mit der Kaufsumme identisch ist, beträgt 100.000 Euro. Welches Werk Simpsons angekauft wird, steht bislang nicht fest. Dafür aber, dass es in etwa einem Jahr im Rahmen der Preisverleihung und einer Ausstellung präsentiert wird.

Als Gastjurorin konnte die Gesellschaft für moderne Kunst in diesem Jahr Naomi Beckwith gewinnen, stellvertretende Direktorin des Guggenheim-Museums in New York und vor allem künstlerische Leiterin der kommenden Documenta. Sie wird den Ankauf im Herbst 2027 in Köln präsentieren. Verglichen mit der prominenten Jurorin ist die Preisträgerin in Deutschland unbekannt; 2013 widmete ihr das Münchner Haus der Kunst eine Retrospektive. In den USA gehört Simpson zu den führenden Vertreterinnen der Konzeptkunst. Vertreten wird sie von der Megagalerie Hauser & Wirth.