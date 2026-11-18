Angesichts des möglichen Denkmalschutzes für Museum Ludwig und Philharmonie stellt sich die Frage, was der Schutz für die bevorstehenden Reparaturen und die folgende Generalsanierung für die Arbeiten an dem Gebäudeensemble von 1986 bedeutet.

Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW und der Bundesingenieurkammer, hatte am Montag gesagt: „Aber solch große Gebäude zu sanieren, ist ja ohnehin schwierig genug. Wenn dann noch der Denkmalschutz dazukommt: Da setze ich mal ein dickes Fragezeichen, ob das etwas wird.“

Macht der Denkmalschutz die Sanierung also unmöglich? Oder erschwert er sie in großen Teilen? Der zuständige städtische Konservator Thomas Werner ließ eine Anfrage zum Denkmalwert unbeantwortet und war am Dienstag nicht zu erreichen.

Erich F. Pössl, Vorsitzender des Kölner Ablegers des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten, sagte: „Dem Denkmalschutz einseitig eine Verantwortung für eine unwirtschaftliche Sanierung und Kostensteigerungen zuzuweisen, halte ich für verkehrt.“

Einer der beiden Architekten des Hauses, Godfrid Haberer, hatte sich für den Denkmalschutz ausgesprochen. Ein Argument Haberers: In diesem Fall wäre „ein gewisser Spielraum, in dem vernünftiges Erwägen möglich ist, gewisse zu weitgehende neue Vorschriften nicht in allen Teilen erfüllen zu müssen“. Haberer hatte das Gebäude mit Peter Busmann entwickelt.

Ein Blick auf ausgewählte Bauprojekte in Köln zeigt, wie unterschiedlich der Denkmalschutz sich auf sie auswirkte.

Die Bühnen-Baustelle am Offenbachplatz im Jahr 2014. Copyright: Uwe Weiser

Die Bühnen Köln (Oper, Schauspiel, Kleines Haus und Kinderoper)

Sowohl Opernhaus als auch Schauspiel stehen unter Denkmalschutz und hatten während der Sanierung Auflagen zu beachten. Beispielsweise wurden die Schirmständer an der Wand wieder aufgearbeitet – inklusive der damals verwendeten Schlitzschrauben.

Ein Gutachter hatte über den Einbau der Haustechnikanlagen in die denkmalgeschützten Häuser von 1957 und 1962 gesagt: „Diese Aufgabenstellung ist gewissermaßen vergleichbar mit dem Einbau der Technik eines dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Mercedes-S-Klasse-Pkw in einen VW-Käfer Baujahr 1960.“

Wurden aus geplanten drei Jahren Sanierung also 14, weil die Gebäude unter Denkmalschutz stehen? Hört man sich bei Beteiligten um, lautet die Antwort: „Definitiv nicht“. Und einer sagt, etwas flapsig: „Der Denkmalschutz war vielleicht Punkt 357 auf einer langen Liste.“ Demnach war die fehlerhafte Planung der Haustechnikanlagen das Problem (wir berichteten mehrfach).

Blick in das Römisch-Germanische Museum 2023. Copyright: Uwe Weiser

Das Römisch-Germanische Museum (RGM)

Anfang 2017 stellte die Stadt das RGM aus dem Jahr 1974 unter Denkmalschutz, Ende 2018 schloss das Haus, weil die Generalsanierung geplant war. Das damalige Vorgehen ist also mit dem aktuellen des Stadtkonservators beim Museum Ludwig und der Philharmonie zu vergleichen.

Damals sagte Werner über das RGM: „Wir wollten das Museum schützen und klare Verhältnisse schaffen.“ Werner versicherte, dass die Unterschutzstellung keine rigorosen Einschränkungen bei der Sanierung nach sich zöge. „Die charakterlichen Eigenschaften sind unantastbar.“ Die Stadt sprach auch davon, dass der Schutz „noch einmal eine ganz andere Aufgabenstellung bedeutet und Umplanungen erforderlich machte“.

Aber unter anderem der freiliegende Durchgang zwischen den beiden Gebäudeteilen wird im Zuge der Sanierung geschlossen – trotz des Denkmalschutzes. Bislang ist das RGM nur entkernt, die eigentliche Sanierung beginnt erst noch und soll Ende 2030 beendet sein.

Die eingerüstete Bastei im Jahr 2022. Copyright: Alexander Roll

Die Bastei

Mehrere Investoren hatten sich dafür interessiert, das frühere Panorama-Restaurant am Rheinufer aus dem Jahr 1958 zu sanieren und danach zu betreiben. Unter anderem wollten die Gastronomen Rudolf von Borries und Michael Stern den Balkon vergrößern, um mehr Plätze zu schaffen und damit mehr Umsatz zu machen. Auch eine neue Außenterrasse sollte es geben. Doch Werner lehnte das ab.

Er nutzte aber die städtische Bastei als Beispiel, um darzulegen, was der Denkmalschutz nicht ist. Er sagte: „Viele Menschen denken, ein Denkmal ist unveränderlich. Dem ist aber nicht so. Die notwendigen Anforderungen, wie Brandschutz, Barrierefreiheit, bis hin zu einer zeitgemäßen Nutzung der Bastei, erlauben wir selbstverständlich.“

Wie berichtet, prüft die Iskam Grundstücksgesellschaft von Heribert Landskron-Reissdorf seit vorigem Jahr, ob und wie es mit der Bastei weitergehen könnte. Bis Ende des Jahres soll Klarheit herrschen. Als realistischste Variante gilt ein Abbruch samt folgender Rekonstruktion.

Werner sagte dazu in der Vergangenheit: „Die Denkmalpflege macht solche Rekonstruktionen eigentlich nicht. Für uns ist die Frauenkirche in Dresden beispielsweise kein Denkmal mehr, sondern ein Neubau. Es handelt sich dann um Stadtbild- und nicht um Denkmalpflege.“

Das Dom-Hotel wurde hinter der denkmalgeschützten Fassade neu gebaut. Sie wurde mit Stahlträgern gestützt. Copyright: Peter Rakoczy

Das Dom-Hotel

Eigentlich sollte das Dom-Hotel am Roncalliplatz im laufenden Betrieb saniert werden, doch daraus wurde nichts: Stattdessen musste es 2013 schließen und aufgrund der schlechten Bausubstanz in weiten Teilen neu gebaut werden – bis auf die Fassade und das Treppenhaus. Beide stehen unter Denkmalschutz.

Das führte zu aufwendigen Schutzmaßnahmen: Die Fassade musste abgestützt und später mit dem Neubau dahinter verbunden werden. Und die Bayerische Versorgungskammer als Bauherr musste auch das Treppenhaus mit Folie einpacken, um es nicht zu beschädigen. Beides kostete Zeit und Geld.

Das Dom-Hotel ist damit ein Beispiel dafür, dass der Denkmalschutz nicht für das gesamte Gebäude gelten muss.

Werner musste in diesem Fall auf die Gegebenheiten reagieren. Er sagte vor Jahren in einem Interview mit dieser Redaktion: „Der Nachteil ist, dass so ein Denkmal nur auf seine städtebaulich wirksame Fassade reduziert wird. Das Dom-Hotel ist so eine Lösung. Eigentlich war ja nur eine innere Sanierung geplant. In einem Sanierungsprozess kann es aber passieren, dass gravierende Probleme auftauchen. Das Dom-Hotel war statisch ein Graus. Da blieb gar nichts anderes übrig, als nur die Fassade stehen zu lassen, damit der Roncalliplatz sein typisches ‚Gesicht‘ behält.“

Die Fasssade der alten Bahndirektion blieb stehen. Copyright: Stefan Worring

Die alte Bahndirektion

Nahe dem Hauptbahnhof steht ein weiterer Neubau hinter denkmalgeschützter Fassade: Hochtief hatte die ehemalige Bahndirektion von 1913 gekauft und eine neue Architektur verpasst. Unter anderem mit Metall verkleidete Dachgeschosse zeichnen die Form des ursprünglichen Daches nach. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat dort seit 2016 ihren Sitz.

Werner sagte dazu in der Vergangenheit: „Wir müssen aufpassen, dass in Köln irgendwann nicht nur Potemkin'sche Dörfer stehen, eine Art Geschichtskulisse. Die Bahndirektion ist allerdings ein ganz besonderer Fall. Sie stand ein Jahrzehnt leer. Alle möglichen Nutzungen sind durchgespielt worden, nichts hat funktioniert. Irgendwann müssen wir dann Zugeständnisse machen, weil sonst das Denkmal nicht überlebt.“