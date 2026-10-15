Die Kölner Museumsnacht ist wieder da. Am Samstag, 7. November, laden 13 Kölner Museen und rund 20 temporäre Locations von 18 bis 1 Uhr zu einem kulturellen Streifzug durch die Innenstadt ein. Ein Ticket ermöglicht den Zugang zu allen Kulturorten.

Es ist die erste Museumsnacht, die nicht vom Stadtrevue-Verlag organisiert wird. Nachdem die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr wegen Finanzierungsproblemen ausgefallen war, hat die Stadt Köln einen neuen Veranstalter ins Boot geholt: die Kölner Agentur Zwo Zwo Eins. Geschäftsführer Sebastian Lange verspricht ein neues Konzept, bei dem die Museen besondere Angebote präsentieren und außergewöhnliche Pop-up-Orte die Innenstadt zur Bühne machen. Auf dem Programm stehen Musik, Tanz, Artistik, Lesungen, Workshops und vieles mehr. Wir stellen Highlights vor.

DJ und Akrobatik im Museum Ludwig

Neben der aktuellen Sonderausstellung „Along the Colour Line“, die Werke Schwarzer Künstler in Beziehung zur europäischen Moderne setzt, können sich Besucher auf den Saxophonisten und DJ Ben Flora freuen, der gemeinsam mit Klang Salon für die musikalische Begleitung sorgen wird. Im inneren Foyer des Museums wird die Artistiktruppe Project KAAY mit zeitgenössischer Akrobatik und Musik Akzente setzen. Auf der Dachterrasse werde es noch eine Überraschung geben, kündigt Sebastian Lange an. Im Museum Ludwig wie auch in den anderen beteiligten Museen stehen während der Museumsnacht Kunstvermittler bereit. Mit ihnen kann man spontan ins Gespräch kommen und ihnen Fragen zu den Kunstwerken stellen.

Unbekannte Seiten im Filmforum

Im Filmforum im Museum Ludwig spricht Moderatorin Bianca Hauda mit bekannten Persönlichkeiten über ihre weniger bekannte Seite. Mit dem Comedian und Ex-Kölner Max Giermann, der sich seit vielen Jahren mit bildender Kunst beschäftigt, wird sie über Kunst reden. Bei ihrem Gespräch mit Spitzenkoch Daniel Gottschlich, Betreiber der Kölner Restaurants Ox & Klee und Puls, wird Musik das Thema sein. Er ist begeisterter Schlagzeuger. Den dritten Gast wollte Sebastian Lange noch nicht verraten. Das Talk-Format findet zwischen 19 und 23.30 Uhr statt.

Vinyl und Weinbar im Museum für Angewandte Kunst

Die aktuelle Foto-Ausstellung „Hans Georg Esch: Der architektonische Blick epochal – global“ wurde erweitert und bis zum 17. Januar verlängert. Im Foyer des Museum für Angewandte Kunst (MAKK) legen die Vinyl-DJs Katharina aka DJ Karriere und Kristian Auth auf, sie werden von dem Saxophonisten Felix aka OSE unterstützt. Für Vinyl-Fans gibt es eine Schallplattenbörse, zudem finden Führungen und Workshops statt. Eine spezielle Lichtinszenierung sorgt für eine außergewöhnliche Atmosphäre im Museum, eine Weinbar rundet das Angebot ab.

Poetry Slam im Stadtmuseum

Die Dauerausstellung im Interimsquartier des Kölnischen Stadtmuseums ist anhand bestimmter Fragen organisiert. Fünf davon dienen bei der Museumsnacht als roter Faden: Woran glauben wir? Was macht uns Angst? Worauf haben wir Lust? Was lieben wir? Was bewegt uns? Ein Poetry-Slammer aus dem Kölner Reimgold-Kosmos und ein Unplugged-Musiker werden zu diesen Fragestellungen Kurzauftritte an verschiedenen Stellen des Museums absolvieren, die Sprache, Musik und Stadtgeschichte miteinander verbinden.

Jüdisches Leben im NS-Dok

Im El-De-Haus, in dem bis 1945 die Kölner Gestapo-Zentrale untergebracht war, laden die Ausstellung, Führungen und Workshops zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes ein. Rund 60-sekündige Kurzfilme erzählen von jüdischen Menschen in Europa. Der Regisseur ist anwesend. Als Kontrast zur Schwere des Ortes verwandelt sich der historische Gewölbekeller des NS-Dokumentationszentrums mit 12.000 bunten Bällen, einer DJane und Straßenkünstler El Goma zu einer Installation zwischen Kunst, Begegnung und Party.

Tanz und Zirkus im Rautenstrauch-Joest-Museum

Die aktuelle Ausstellung „Return“ im Rautenstrauch-Joest-Museum (bis 6. Dezember) erzählt von Sehnsucht und Erinnerungen nach Verlust und Vertreibung. Sie folgt den Spuren, die Gewalt, Kolonialismus und Krieg hinterlassen. Bei der Museumsnacht wird das große Foyer zwischen RJM und Museum Schnütgen von Künstlern aus den Bereichen Tanz, Akrobatik, zeitgenössischer Zirkus und Performance bespielt. Das Publikum wird in die Inszenierung aus Musik, Bewegung, Artistik und Licht einbezogen, im Verlauf des Abends geht das Programm in eine Party über.

Stimmungsvolle Beleuchtung im Museum Schnütgen

Das in der romanischen Cäcilienkirche beheimatete Museum wird mit farbigen Lichtinstallationen und elektronischen Sounds in Szene gesetzt. Auf Sitzkissen im Mittelschiff können Besucher die besondere Atmosphäre zwischen mittelalterlicher Kunst und zeitgenössischer Klangkunst genießen. Die Ausstellung „Licht in dunklen Zeiten – Mittelalterliche Glasmalerei aus dem Khanenko Museum in Kyjiw“ wurde bis zum 11. April 2027 verlängert.

Rock im Römisch-Germanischen Museum

Unter dem Motto „Rom trifft Rock“ treffen im Interimsquartier des RGM, dem Belgischen Haus am Neumarkt, E-Gitarren auf 2000 Jahre Stadtgeschichte. Um 18.30 und 19.45 Uhr tritt die Kinderrockband Pelemele auf. Gegen 21 Uhr übernimmt eine namentlich noch nicht benannte Rock-/Pop-Band. Bei Führungen und Workshops können Einblicke in das antike Köln gewonnen werden.

Süßes im Schokoladenmuseum

Die leckerste Versuchung, seit es Museen gibt, findet sich natürlich im Rheinauhafen. Im Schokoladenmuseum wird ein buntes Programm rund um Kakao und Schokolade geboten, inklusive DJ, Music Lounge, Kunstperformance und Gastronomie. Mitmachangebote laden dazu ein, selbst kreativ zu werden und natürlich auch zu probieren.

Bewegung im Sport- & Olympia-Museum

Hier können sich Besucher der Museumsnacht beim Tischkicker, Tischtennis oder an der Fußball-Torwand sportlich betätigen und außerdem besondere Gäste aus der Welt des Sports treffen.

Zur Ruhe kommen in der Minoritenkirche

Wer im Trubel des Abends einen Moment der Stille sucht, kann sich in die Minoritenkirche begeben. Rund 300 Kerzen werden den Kirchenraum in warmes Licht tauchen. Die Kölner Sängerin Cage wird drei Kurzkonzerte geben.

Freier Eintritt in die Kunstmesse Art Cologne

Neu in diesem Jahr ist, dass man mit dem Ticket für die Museumsnacht von 16 bis 19 Uhr kostenlosen Zugang zur internationalen Kunstmesse Art Cologne in der Kölnmesse erhält. Dort können Besucher moderne und zeitgenössische Kunst aus Galerien aus dem In- und Ausland entdecken. Umgekehrt erhalten Besucher der Art Cologne kostenfrei Zugang zu den Angeboten der Museumsnacht.

Graffiti im Tempo K

Zeitgenössische Wandmalerei, Graffiti und urbane Kunst stehen im Mittelpunkt des temporären Museums Tempo K, dessen Zwischennutzung im Deutzer Hafen nach der Museumsnacht endet. Bei Graffiti-Workshops können Besucher selbst kreativ werden.

Überraschung im Tunnel Johannisstraße

„Lasst euch überraschen“, kündigen die Künstler des Atelierhauses Kolbstraße an, die den Durchgang am Hauptbahnhof für die Dauer der Museumsnacht künstlerisch inszenieren werden. Man darf gespannt sein.

Tickets und Infos

Karten für die Museumsnacht 2026 kosten 23,98 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr und VRS-Fahrschein für die An- und Abreise. Ermäßigte Tickets für 13,51 Euro erhalten unter anderem Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, Auszubildende, Studierende, Wehrdienstleistende, Köln-Card-Inhaber und Schwerbehinderte. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Eine Gruppenkarte für vier Personen kostet 70 Euro zuzüglich Gebühren, für acht Personen sind es 135 Euro. Tickets gibt es auf rausgegangen.de und koelner-museumsnacht.de

Gemeinsam mit Rausgegangen bietet die Museumsnacht eine eigene digitale Plattform innerhalb der Rausgegangen-App an. Besucher finden dort alle teilnehmenden Museen, Pop-up-Orte und Programmpunkte auf einen Blick, können Lieblingsorte speichern und sich ihre persönliche Auswahl zusammenstellen. Zwischen Neumarkt, Rheinauhafen, Tempo K, Art Cologne und Kunst-Werk verkehren KVB-Shuttlebusse. (fu)