Der Museumsdienst Köln bietet in der Vorweihnachtszeit sowie zwischen den Jahren ein Programm für Jung und Alt. „Abseits von Einkaufsrummel und vorweihnachtlicher Hektik“ wollen die Kölner Museen zu einer „kreativen und inspirierenden Auszeit“ einladen. Im Vordergrund stehen dabei vor allem Angebote für Kinder und Familien.

Am 6. Dezember (Sonntag) können Kinder ab acht Jahren bei einer Führung durch die Dauerausstellung des Rautenstrauch-Joest-Museums unterschiedliche Weihnachtstraditionen aus aller Welt kennenlernen. Die Führung dauert von 11 bis 12 Uhr. Das Museum für Angewandte Kunst Köln bietet am Wochenende darauf einen Workshop für Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren an. Von 14 bis 16 Uhr werden am 12. Dezember (Samstag) Vogelfutterhäuschen gebaut, die regen- und schneefest sind.

Auch im Museum Schnütgen wird sieben Tage später gebastelt. Am 19. Dezember (Samstag) können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren dort von 14 bis 16 Uhr ihre eigenen Weihnachtsengel gestalten. Inspiration dafür bekommen die Kinder von der Engelsparade im Museum, die sie sich vorab anschauen.

Kölner Museen: Pferdedarstellungen, Geheimnisse und eigene Theatermasken

Auch zwischen den Jahren gibt es Programm. Am 27. Dezember (Sonntag) stellt der Museumsdienst gleich zwei Veranstaltungen ins Scheinwerferlicht. Bei einem Rundgang durch das Museum für Ostasiatische Kunst entdecken Kinder ab fünf Jahren verschiedene Pferdedarstellungen. Das Museum Ludwig lädt Familien zu einer Führung ein, bei der sie Geschichten und Geheimnisse der Kunstwerke erfahren. Beide Veranstaltungen finden von 11 bis 12 Uhr statt.

Im neuen Jahr bietet das Römisch-Germanische Museum einen Workshop an. Am 2. Januar (Samstag) können Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren bei einem Workshop in die Welt des antiken Theaters eintauchen. Anschließend gestalten sie in der Werkstatt ihre eigenen Theatermasken. Die Veranstaltung beginnt um 14 und endet um 16 Uhr.

Der Museumsdienst Köln hat für die Vorweihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren noch weitere Programmpunkte geplant. Eine vollständige Übersicht finden Interessierte online unter museen.koeln/besuchen/veranstaltungen. Für einige Veranstaltungen ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Auch diese Informationen bietet der Museumsdienst online in seinem Veranstaltungskalender. (tli)