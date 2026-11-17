Godfrid Haberer, 85, kommt am Montagfrüh schnell auf den Punkt, als es um den geplanten Denkmalschutz für „sein“ Gebäudeensemble am Dom geht. Gemeinsam mit Peter Busmann hat der Architekt 1986 das Museum Ludwig und die Philharmonie mit dem markanten Sägezahndach fertiggestellt, er sagt: „Ich bin schon seit drei oder vier Jahren in Gesprächen, damit das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird. Das ist dringend nötig.“ Haberer will das Gebäude bewahren, jetzt, wenn die immer wieder aufgeschobene Planung der Generalsanierung näher rücken könnte.

Doch zunächst soll nur die veraltete Technik ausgebessert werden, um die Zeit bis zur Sanierung zu überbrücken, weil die Häuser wiederholt kurzfristig schließen mussten, unter anderem wegen eines Stromausfalls. Wie groß dieser Zeitraum ausfällt, ist aktuell unklar.

Klarheit soll eine sogenannte 360-Grad-Analyse bringen, über die der Stadtrat am 10. Dezember entscheiden soll. Stimmt das Gremium zu, übernimmt die städtische Gebäudewirtschaft die Untersuchung und erhält eine Million Euro für externe Berater.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was meint 360-Grad-Analyse?

Die meisten Teile der Technik sind noch aus der Bauzeit in den 1980er-Jahren. Die Experten sollen das Gebäude nun „umfassender untersuchen mit dem Ziel, diejenigen Maßnahmen zu erfassen, welche die Betriebssicherheit erhöhen und das Risiko von Ausfällen minimieren“. Heißt: Alte und störanfällige Technikteile sollen ersetzt werden. Auch die Tiefgarage und der Heinrich-Böll-Platz nimmt die Untersuchung in den Blick.

Warum ist der Heinrich-Böll-Platz wichtig?

Weil die Stadt ihn seit 1999 von Wachleuten für mittlerweile mehr als vier Millionen Euro bewachen lässt, damit kein Passant darüber geht, wenn in der darunter liegenden Philharmonie geprobt oder aufgeführt wird. Der Grund ist mangelhafter Schallschutz. Auf lange Sicht will die Stadt die Bewachung beenden, wenn bei der Generalsanierung der Schallschutz verbessert wird.

Was ist der Unterschied zwischen der 360-Grad-Analyse und der Generalsanierung?

Dazu schreibt die Verwaltung: „Diese Maßnahmen unterscheiden sich von einer Generalsanierung, bei der eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudeensembles und eine umfassendere und nachhaltigere Sanierung des Objekts im Vordergrund stünden. Hierbei würden sowohl energetische Belange, zum Beispiel die Gebäudehülle, als auch die grundsätzliche Auslegung der Klimatechnik neu ermittelt, bewertet und optimiert.“ Die Erkenntnisse sollen aber in die Planung der Generalsanierung einfließen.

Und was ist jetzt mit der Generalsanierung?

Die ist seit Jahren in der Diskussion und die Stadt wollte unbedingt mit viel Vorlaufzeit gründlich planen, um angesichts der Größe des Hauses ein weiteres Debakel wie etwa bei der Oper zu vermeiden. Verantwortliche waren sogar schon in München und hatten sich die Ersatz-Philharmonie angeschaut, die die bayerische Landeshauptstadt hat bauen lassen, während sie ihr Kulturzentrum „Gasteig“ sanieren lässt.

Doch Ende 2024 entzog die damalige Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) dem Großbauprojekt die Priorität, weil die finanziell in Not befindliche Stadt laut ihrer Aussage nicht alle Bauprojekte gleichzeitig machen kann. Rekers Nachfolger Torsten Burmester (SPD) sagte zur 360-Grad-Analyse: „Danach können wir einschätzen, wie lange der Betrieb ohne Generalsanierung noch aufrechterhalten werden kann.“

Gibt es Anhaltspunkte, was eine Generalsanierung kostet?

Ja, auch wenn Burmester zuletzt im Interview mit dieser Redaktion sagte: „Wir wissen ja gar nicht, ob es eine Milliarde ist. Deswegen weigere ich mich, jetzt Zahlen in die Diskussion zu werfen.“ Allerdings hatte die städtische Gebäudewirtschaft diese Summen in einem internen Dokument als erste grobe Kostenschätzung selbst genannt (wir berichteten 2023).

Und es ist wirklich mehr als eine Milliarde Euro?

Davon ging die Gebäudewirtschaft vor fünf Jahren für eine der vier vorgelegten Varianten aus, ja. Nummer eins: Generalsanierung beider Häuser im laufenden Betrieb und kleinteilige Bauabschnitte für 960 Millionen Euro. Variante zwei: Generalsanierung beider Häuser im laufenden Betrieb und große Bauabschnitte für 800 Millionen Euro.

Variante drei: Sanierung und Umzug in ein Interimsquartier, für die Philharmonie würde sogar ein Übergangskonzertsaal für geschätzt 40 Millionen Euro gebaut. Kosten: 780 Millionen Euro. Und Variante vier: Sanierung des Museums und Neubau einer Philharmonie für 120 Millionen Euro, die damit ihren jetzigen Standort verlässt. Kosten: 1,1 Milliarden Euro.

Laut Stadt waren die Werte eine „Orientierung“ mit einem möglichen Plus und Minus von 40 Prozent. Haberer als auch Busmann haben die Summen immer angezweifelt.

Welche Rolle spielt der geplante Denkmalschutz?

Laut Stadt bereitet sie die Unterschutzstellung vor, abgeschlossen ist sie demnach noch nicht. Im Denkmalschutzgesetz NRW heißt es unter anderem: „Bauliche, technische und wirtschaftliche Maßnahmen, die Baudenkmäler in ihrem Bestand, ihrem Erscheinungsbild oder ihrem wissenschaftlichen Wert gefährden oder beeinträchtigen können, sind auf den erforderlichen Umfang zu beschränken.“

Die Stadt selbst hatte beispielsweise beim benachbarten Römisch-Germanischen Museum (RGM) die Folgen des Denkmalschutzes angesprochen. Als sie das RGM Ende 2016 vor der geplanten Sanierung unter Denkmalschutz stellte, sprach sie davon, dass der Schutz „noch einmal eine ganz andere Aufgabenstellung bedeutet und Umplanungen erforderlich machte“. Demnach müssen Veränderungen abgestimmt werden. Laut Stadt sind aber auch Ausnahmen möglich, etwa beim Gebäudeenergiegesetz, auch Fördergelder sind denkbar.

Und was sagt ein Experte?

Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW und der Bundesingenieurkammer, sagte: „Der Denkmalschutz reduziert die Freiheiten, ein modernes und zukunftsfähiges Gebäude zu entwickeln. Eine solche Generalsanierung ist eine Mammutaufgabe mit vielen Risiken, die viel Beweglichkeit braucht – und die schränkt der Denkmalschutz erheblich ein.“

Bökamp äußerte sich auch zu einer möglichen Sanierung im laufenden Betrieb: „Eine Sanierung im laufenden Betrieb ist ein absolutes Glücksspiel. Da wirft alle Zeitpläne durcheinander, weil von allen Seiten ständig Wünsche kommen: Bitte macht hier keinen Staub, bitte macht hier keinen Lärm, stellt hier bitte nichts hin. Das ist ein großes Risiko.“