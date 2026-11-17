Die Stadt Köln will das Museum Ludwig und die Philharmonie aus dem Jahr 1986 unter Denkmalschutz stellen. In einer Mitteilung an den Kölner Stadtrat schreibt die Verwaltung: „Die Unterschutzstellung des Gebäudeensembles als Denkmal ist in Vorbereitung.“

Sie bezeichnet den Dom-Nachbarn als „ein herausragendes städtebauliches Ensemble“, das „mit seinen markanten Formen das Domumfeld und die linksrheinische Stadtsilhouette“ prägt. Auf Nachfrage teilte die Stadt mit, die Begutachtung des Denkmalwertes laufe noch.

Doch unabhängig vom Denkmalschutz droht sowohl dem Museum als auch der Philharmonie in den nächsten Jahren die vorübergehende Schließung. Der Rat soll in seiner Sitzung am 10. Dezember eine 360-Grad-Analyse des Gebäudes inklusive der Tiefgarage beschließen.

Museumsdirektor lehnte Schließung ab

Bei der Analyse und den Reparaturen handelt es sich laut Stadt nicht um die seit Jahren diskutierte Generalsanierung. Stattdessen sollen die Ausbesserungen den Zeitraum bis zur Sanierung überbrücken und die Betriebssicherheit erhöhen.

Liegt das Ergebnis vor, sollen die empfohlenen Reparaturen durchgeführt werden – doch laut Stadt ist nicht klar, ob die Häuser offen bleiben können: „Es ist zu untersuchen, inwieweit die Maßnahmen im laufenden Kulturbetrieb durchgeführt werden können.“ Allerdings sollen sich die Arbeiten größtenteils auf das Tiefgeschoss beschränken.

Schon vor drei Jahren hatte Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig, eine Schließung seines Hauses abgelehnt: „Aus unserer Sicht ist es nicht vertretbar, dass ein Haus wie das Museum Ludwig über längere Zeit geschlossen wird.“

Doch auch das schließt die Verwaltung für den derzeitigen Standort nicht aus. „Aufgrund der immensen Vorlaufzeit einer Generalsanierung, die mit der Prüfung etwaiger Auslagerungen und gegebenenfalls Interimsstätten verbunden wäre, ist die Planung gleichwohl baldmöglichst aufzunehmen.“

Wann die Generalsanierung beginnt, steht damit weiter nicht fest. Ursprünglich war mal das Ziel, dass der Stadtrat 2024 über die unterschiedlichen Varianten entscheiden soll und die Arbeiten Anfang oder Mitte der 2030er Jahre beginnen. Die frühere Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte dem Projekt angesichts der Finanzkrise der Stadt vor zwei Jahren die Priorität entzogen.

Wie berichtet, ging die städtische Gebäudewirtschaft in einer ersten groben Kostenschätzung vor fünf Jahren von Kosten zwischen 780 Millionen Euro und 1,1 Milliarden Euro aus.

Die Summe hängt unter anderem an der Frage, ob die Häuser komplett schließen oder ob im laufenden Betrieb saniert wird. München beispielsweise hatte eine Interims-Philharmonie gebaut.

Die städtische Gebäudewirtschaft soll nun mit externen Experten in der 360-Grad-Analyse untersuchen, welche technischen Teile ausgetauscht werden. Weite Teile der betriebs- und sicherheitsrelevanten technischen Anlagen haben ihre Nutzungsdauer „weit überschritten“.

In der Vergangenheit hatten technische Probleme immer wieder dazu geführt, dass die Häuser schließen mussten, etwa im Vorjahr wegen eines Stromausfalls.

Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen. Copyright: Samuel Becker

Auch der geplante Denkmalschutz und seine Auflagen könnten laut Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW und der Bundesingenieurkammer, Probleme bei der Generalsanierung machen. „Der Denkmalschutz hat auf jeden Fall seinen Wert. Aber solch große Gebäude zu sanieren, ist ja ohnehin schwierig genug. Wenn dann noch der Denkmalschutz dazu kommt: Da setze ich mal ein dickes Fragezeichen, ob das etwas wird.“

Beispielsweise hatten die Sanierungen der denkmalgeschützten Oper, des Schauspiels und der Mülheimer Brücke zuletzt zu Kostenexplosionen geführt. Die Mülheimer Brücke beispielsweise soll nun 498,2 Millionen Euro kosten, statt der anfangs geplanten 116,3 Millionen Euro. Auch die Sanierung von Oper, Schauspiel, Kleinem Haus und Kinderoper stieg von 253 Millionen Euro auf 798,6 Millionen Euro.