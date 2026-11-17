Es ist gut und richtig, dass die Stadt Köln den Denkmalwert eines ihrer baulichen Prunkstücke prüft – und ihn angesichts der im Vorfeld verteilten eigenen Lobpreisungen für Museum Ludwig und Philharmonie wohl auch umsetzt. Ja, der Denkmalschutz macht die immer näher rückende Generalsanierung nicht einfacher. Im Gegenteil.

Es wäre aber ein Irrglaube, dass die Kölner Bauprojekte wie Oper, Schauspiel oder Mülheimer Brücke allein wegen des Denkmalschutzes viel länger gedauert haben und teurer werden. Es liegt auch am Denkmalschutz, aber eben nicht nur.

OB will Probleme in den Griff bekommen

Einen guten, oder vielmehr schlechten Anteil hat die Stadt Köln selbst, die immer noch den Beweis schuldig ist, ihre Bauprojekte in den Griff zu bekommen. Das hat auch Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) angekündigt.

Und auch in Zeiten kommunaler Defizite soll und muss eine Stadt darüber entscheiden, was sie unter Denkmalschutz stellt. Das gehört zu ihren Aufgaben. Wer nur unter dem Spardiktat mit seinem Erbe umgeht, ist auf dem Holzweg.

Auf der anderen Seite sollte der Denkmalschutz auch mit Bedacht ausgesprochen werden. Es sind ja nicht nur das Museum Ludwig und die Philharmonie: Beispielsweise stehen Bastei und Zeughaus seit Jahren leer, Denkmal hin oder her. Es muss möglich sein, die Zukunftsfähigkeit solcher Gebäude zu diskutieren.

Natürlich muss die Stadt sich weiter fragen, was sie sich angesichts ihrer desolaten Haushaltslage wann leisten kann. Die Defizite in kommunalen Haushalten werden auch gedrückt, indem Städte Probleme in die Zukunft verlagern. So steht es auch im Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung. Aber das hat die Stadt Köln mit dem Ludwig und der Philharmonie jetzt lange genug getan. Peinlich genug, dass das Haus schon öfter schließen musste.

Dass die Stadt nun versucht, sich über kleinere und größere Reparaturen bis zur Generalsanierung zu retten, ist verständlich – und möglicherweise eine Taktik, die die Kölnerinnen und Kölner zukünftig öfter sehen werden. Angesichts des milliardenschweren Investitionsstaus und des teilweisen Verfalls der Infrastruktur von Brücken oder Museen scheint das Vorgehen zeitgemäß.

Aber es ist keine Lösung, einfach weiter die Augen zuzumachen und auf ein Wunder, oder vielmehr mehr Geld, aus der Bundes- und Landespolitik zu hoffen.