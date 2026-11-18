In der Vorweihnachtszeit gilt für KVB-Räder und weitere Leihfahrzeuge eine eingeschränkte Nutzung. Wie die KVB mitteilte, richtet die Stadtverwaltung in der Innenstadt Sperrzonen ein, in denen die Ausleihe und Rückgabe von Leihfahrrädern, E-Scootern und E-Mopeds nicht möglich ist. Damit will die Stadt dem hohen Besucheraufkommen gerecht werden und Unfallgefahren reduzieren.

Sperrzonen gibt es rund um die großen Weihnachtsmärkte auf dem Roncalliplatz, Alter Markt, Heumarkt, Neumarkt und Rudolfplatz. Sie gelten vom Aufbau der Weihnachtsmärkte bis Mittwoch, 23. Dezember (am Heumarkt bis Sonntag, 10. Januar). Die Durchfahrt auf Straßen und Radwegen abseits der Weihnachtsmärkte und Fußgängerzonen ist weiterhin gestattet.

Für die Nutzung des KVB-Rades wurden die Sperrzonen in die Software des Ortungssystems eingearbeitet und entsprechende Stationen deaktiviert. Nutzer, die das KVB-Rad in einer der Sperrzonen zurückgeben, werden automatisch mit einem Sonderentgelt in Höhe von 20 Euro belastet. (red)