Alle Jahre wieder lässt das Amt für Verkehrsmanagement nichts unversucht, möglichst viele Besucher der Weihnachtsmärkte davon abzuhalten, in der Vorweihnachtszeit mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Vor allem an den Adventssamstagen ist das keine gute Idee. In den vergangenen Jahren ist es vor allem an der Durchfahrt zur Trankgasse am Dom zu langen Staus gekommen.

Viele neue Stellschrauben gibt‘s nicht mehr, doch ein vorgezogenes Weihnachtspräsent hat Amtsleiter Ralf Poppenborg im Angebot: Das Messe-Parkhaus P22 an der Zoobrücke ist im Advent vom 26. November bis 23. Dezember samstags und sonntags von acht bis 23 Uhr geöffnet. Da sind 3250 Stellplätze zusätzlich.

Das Messeparkhaus P22 an der Zoobrücke ist an den Adventswochenenden geöffnet. Von dort gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle zum Heumarkt. Foto: Alexander Schwaiger Copyright: Alexander Schwaiger

Eine Stunde Parken kostet zwar drei Euro, dafür bieten die Kölner Verkehrs-Betriebe kostenlose Shuttlebusse (Linie 199) an. Sie fahren zwischen zehn und 22 Uhr zum Heumarkt und zurück. Nach keinem festen Fahrplan, sondern nach Bedarf.

Und noch etwas ist neu: Für alle, die eine Anreise mit dem Auto für unvermeidbar halten, empfiehlt die Stadt die Nunav-App als digitale Orientierungshilfe. Der Navigationsdienst, ursprünglich für Lkw zu Messen und Ausstellungen rund um die Köln-Messe entwickelt, soll zuverlässig zu freien Parkplätzen im Umfeld aller Weihnachtsmärkte leiten. Nunav ist ein Kunstwort und steht für „neue Navigation“. Anders als herkömmliche Navigations-Apps, die alle Fahrzeuge bei Stau meist auf dieselbe Ausweichstrecke schicken, nutzt Nunav die KI und stimmt die Routen aller Autos, deren Fahrer die App nutzen, aufeinander ab. So sollen Staus erst gar nicht entstehen.

Parken, Ticket ziehen und kostenlos Bahn fahren

Stammkunden werden das schon kennen: An den Adventssamstagen können Autofahrer in den Parkhäusern 1, 2 und 4 der Lanxess-Arena für zwei Euro pro Stunde oder in der Tiefgarage am Kaiser-Wilhelm-Ring parken. Dort kosten zwischen 9 und 19 Uhr jeweils 20 Minuten 70 Cent, zwischen 19 und 9 Uhr sind pro Stunde ein Euro fällig. Die Parktickets gelten, wenn sie zwischen 9 und 16 Uhr gezogen werden, als Gruppen-Tages-Fahrschein für bis zu fünf Personen in Bus und Bahn. Vom Bahnhof Deutz kommt man mit den KVB-Linien 1, 3, 4 und 9 und zahlreichen S-Bahnen in die Innenstadt, vom Kaiser-Wilhelm-Ring fahren die Linien 12 und 15.

Knapp 5000 Stellplätze stehen an den 24 Park-&-Ride-Anlagen der KVB und der DB zur Verfügung, um von dort mit der S-Bahn oder der Stadtbahn ins Zentrum zu fahren. Sie sind alle in der Nunav-App verzeichnet. Das Risiko, dort keinen Parkplatz zu finden, ist also äußerst gering.

Die KVB sei bemüht, ihr Angebot so auszuweiten, dass das Stadtgebiet akzeptabel abgedeckt ist, sagt Mediensprecher Stephan Anemüller. „Natürlich wird es voll werden, und man kann nicht erwarten, jederzeit einen Sitzplatz zu bekommen. Wir geben alle unser Bestes.“ Für kurze Strecken zwischen den Märkten stünden auch rund 3000 KVB-Räder zur Verfügung. „Im Durchschnitt wird jedes Rad sieben Mal am Tag genutzt. Das sind immerhin 21.000 Fahrten.“

Der Verkehrsverband go.Rheinland bemühe sich darum, an den Wochenenden Verstärkerzüge aus dem Umland von und nach Köln zu bestellen. Auch solle es eine vorweihnachtliche Werbeaktion geben, um das Digitalticket eezy.NRW noch bekannter zu machen,

Mehr als 1000 Reisebusse erwartet

Bewährt hat sich der Messe-Parkplatz 22 in Deutz für Reisebusse, von denen 90 Prozent aus dem Ausland kommen. An Spitzentagen werden bis zu 150 Busse erwartet. Im vergangenen Jahr sind rund 50.000 Köln-Besucher von dort mit dem Bus-Shuttle über die Deutzer Brücke bis zum Heumarkt (Bussteig D) gefahren. Damit die nicht im Stau landen, ist die Brücke stadteinwärts an allen Adventssamstagen zwischen 11 und 20 Uhr mit Ausnahme von Bussen, Taxis und Einsatzfahrzeugen gesperrt. Der restliche Verkehr wird über die Severinsbrücke umgeleitet.

Baustellenfreie Innenstadt

Zwischen dem 20. November und dem 2. Januar dürfen für die Hauptverkehrsachsen und stark frequentierte Geschäftsstraßen in der Innenstadt keine Bauarbeiten genehmigt werden. Ein Nadelöhr lässt sich aber nicht verhindern. Die Stadtautobahn B55a muss zwischen den Ausfahrten Kalk/Buchforst und dem Autobahnkreuz Köln-Ost vom Samstag, 28. November, 20 Uhr, bis Montag, 30. November, 5 Uhr, zeitweise voll gesperrt werden. Dort wird eine Behelfsbrücke eingebaut. Umleitungen werden ausgeschildert.

691.000 Übernachtungen im Dezember 2025

Wie viele Menschen kommen in der Vorweihnachtszeit eigentlich nach Köln? „Der Dezember hat sich zum besucherstärksten Monat des Jahres entwickelt“, sagt Claudia Neumann von Köln-Tourismus. Im Dezember 2025 gab es 691.000 Übernachtungen. „Das ist etwas mehr als bei der Anuga im Oktober und der Gamescom im August.“ Dabei kommen 49 Prozent der Besucher in der Adventszeit aus dem Ausland. Die größten Gruppen stellen die USA, die Niederlande, Belgien und Großbritannien. „Und das sind nur die Übernachtungsgäste.“ Wie viele Tagesgäste nach Köln kommen, lasse sich nicht ermitteln. Beim Internetauftritt von Köln-Tourismus werden die Webseiten zu den Weihnachten mit Abstand am meisten aufgerufen.