Ein neuer Weihnachtsmarkt bereichert 2026 die Kölner Adventszeit: Santas Weihnachtsmarkt feiert im Mediapark Premiere. Besucher erwarten Geschenkbox-Stände, ungewöhnliche Attraktionen und ein abwechslungsreiches Programm. Hier gibt es alle Infos zu Öffnungszeiten, Angeboten und Veranstaltungen.

Weihnachtsmarkt im Mediapark: Wann und wo findet er statt?

Santas Weihnachtsmarkt im Mediapark öffnet von Donnerstag, 19. November, bis Mittwoch, 23. Dezember 2026, auf dem Platz vor dem KölnTower seine Tore. Besucher können montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr über den Markt bummeln. Am Totensonntag, 22. November, öffnet Santas Weihnachtsmarkt erst um 18 Uhr.

Adresse:

Im Mediapark 7, 50670 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Montag bis Freitag: 14 bis 22 Uhr Samstag: 12 bis 22 Uhr Sonntag: 12 bis 21 Uhr Totensonntag, 22. November 2026: 18 bis 21 Uhr

Santas Weihnachtsmarkt im Mediapark: Worauf dürfen Sie sich freuen?

Das auffälligste Merkmal des neuen Marktes sind die Verkaufsstände im Geschenkbox-Design. Dort können Gäste nach Weihnachtsgeschenken stöbern und sich durch ein Angebot probieren, das klassische Weihnachtsmarktgerichte mit internationalen Spezialitäten verbindet.

Auf den Speisekarten stehen unter anderem Bratwurst, Reibekuchen, gebrannte Mandeln und Waffeln. Dazu kommen venezolanische Arepas, Manti, Kibbeling, herzhafte Pandan-Waffeln und Nudeln aus dem Parmesanlaib. Wer es süß mag, findet beispielsweise flambiertes Marshmallow-Eis und Apfelstrudel.

Für eine Pause ist die überdachte Elfengasse vorgesehen. Dort gibt es Sitz- und Stehplätze, außerdem bringt ein mobiler Elfenservice den Glühwein direkt an den Platz. Das Elfenhaus mit seiner Elfenbar soll als Treffpunkt für Veranstaltungen und gesellige Stunden dienen.

Wer mehr als nur über den Markt bummeln möchte, kann verschiedene Erlebnisse vorab buchen: Die Eisstock-Arena bietet fünf Bahnen für bis zu zehn Personen pro Bahn (60 Minuten ab 79 Euro). In zwei Rooftop-Lounges finden jeweils bis zu zwölf Gäste Platz. Außerdem gibt es im Elfenhaus ein Pop-up-Weihnachtsrestaurant der Kaiserschote, das Gruppen und Firmenveranstaltungen für zwei bis 60 Personen bewirtet.

Santa in the Sky: Mit dem Weihnachtsschlitten über den Mediapark

Zu den besonderen Attraktionen gehört „Santa in the Sky by Ferrero Rocher“. Dabei schweben die Gäste in einem weihnachtlich gestalteten Schlitten über das Gelände und können den Blick auf den Mediapark genießen. Laut Veranstalter erreicht die Flugattraktion eine Höhe von bis zu 30 Metern.

Die Fahrt ist nicht regulär buchbar. Stattdessen werden die Tickets verlost: Neben Online-Gewinnspielen gibt es täglich Gewinnchancen vor Ort im Ferrero Pop-up-Store.

Charity-Aktion mit Yvonne Catterfeld zur Eröffnung

Am Eröffnungstag, dem 19. November, steht eine Charity-Aktion zugunsten der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V. auf dem Programm. Sie findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathons statt. Als prominenter Gast ist Sängerin Yvonne Catterfeld angekündigt.

Popstar Yvonne Catterfeld soll für Stimmung sorgen. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Moderiert wird die Veranstaltung von Jan Köppen. Catterfeld soll den Weihnachtshit „All I Want for Christmas Is You“ singen. Besucherinnen und Besucher können sich mit einer Spende an der Aktion beteiligen und damit Kinderhilfsprojekte unterstützen. Als Dankeschön erhalten sie ein kostenloses Getränk.

Kölner Weihnachtsmarkt im Mediapark: Was kostet der Eintritt?

Tickets für „Santa in the Sky“ werden ausschließlich verlost. (KI-Bild) Copyright: MVP Weihnachtsmarkt GmbH

Der Eintritt auf das Gelände von Santas Weihnachtsmarkt im Mediapark ist kostenlos. Für einzelne Attraktionen und Angebote wie das Eisstockschießen, die Rooftop Lounge oder das Weihnachtsrestaurant können zusätzliche Kosten anfallen. Die Tickets für „Santa in the Sky“ werden verlost und sind nicht regulär käuflich.

Weihnachtsmarkt im Mediapark: Anreise mit Auto und ÖPNV

Anfahrt mit dem PKW/Parken:

Der Mediapark ist über die Autobahnen A1, A3, A4 und A57 erreichbar. Folgen Sie der Beschilderung Richtung Köln-Zentrum und anschließend Richtung Mediapark. Die Zufahrt zur unterirdischen Ringstraße und zur zentralen Tiefgarage (Parkhaus Zentral, PZ) liegt direkt hinter der Eisenbahnbrücke.

Aus Richtung Norden: Von der A57 fahren Sie Richtung Köln-Zentrum. Von der A3 aus Richtung Oberhausen geht es am Kreuz Leverkusen zunächst auf die A1 Richtung Euskirchen/Koblenz und am Kreuz Köln-Nord weiter auf die A57. Von der A1 aus Richtung Dortmund wechseln Sie ebenfalls am Kreuz Köln-Nord auf die A57. Aus Richtung Osten: Von der A4 aus Richtung Olpe fahren Sie am Kreuz Köln-Ost Richtung Zoobrücke und Köln-Zentrum. Folgen Sie der Straße über die Brücke bis zum Fernsehturm. Dort wenden Sie an der ersten Ampel, biegen bei nächster Gelegenheit rechts ab und fahren nach der Ampel links in den Tunnel zur Ringstraße des Mediaparks. Aus Richtung Süden: Von der A1 aus Richtung Euskirchen/Koblenz fahren Sie am Kreuz Köln-Nord auf die A57. Von der A3 aus Richtung Frankfurt geht es am Kreuz Köln-Ost weiter Richtung Zoobrücke. Von der A59 aus Richtung Flughafen Köln/Bonn fahren Sie über das Dreieck Heumar auf die A3 und ebenfalls bis zum Kreuz Köln-Ost. Aus Richtung Westen: Von der A4 aus Richtung Aachen fahren Sie am Kreuz Köln-West auf die A1 Richtung Wuppertal/Dortmund und am Kreuz Köln-Nord weiter auf die A57 Richtung Köln-Zentrum.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Der Mediapark liegt in der nördlichen Kölner Innenstadt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die S-Bahn-Haltestelle Hansaring wird von den Linien S6, S11, S12 und S13 angefahren.

Mit der Stadtbahn erreichen Besucherinnen und Besucher das Gelände über die Haltestellen Hansaring oder Christophstraße/Mediapark. Dort verkehren die Linien 12 und 15. (jag)