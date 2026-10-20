Für den guten Zweck„Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“ 2026 wieder im Volksgarten

Die KG Ponyhof veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den „kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt“. Vom 18. November bis zum 19. Dezember findet der Weihnachtsmarkt wie im vergangenen Jahr im Biergarten im Volksgarten statt.

Erlös des Weihnachtsmarkts geht an guten Zweck

Der Karnevalsverein KG Ponyhof veranstaltet den Weihnachtsmarkt ehrenamtlich und ruft dazu auf, sich in den Wochen vor Weihnachten auf ein warmes Getränk zu treffen. „Es wird besinnlich und feuchtfröhlich. Wir trinken wieder für eine bessere Welt“, kündigt die KG Ponyhof an. Der gesamte Erlös kommt verschiedenen guten Zwecken zugute.

Unter der Woche ist der „kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“ von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags von 15 bis 22 Uhr, sonntags von 15 bis 20 Uhr. auf dem Weihnachtsmarkt werden auch wieder verschiedene Bands auftreten. (tli)