Wer häufig auf der Rheinuferstraße unterwegs ist und am Schokoladenmuseum vorbeifährt, hatte sich im Sommer vielleicht wieder an den Anblick gewöhnt: Das große Riesenrad stand dort seit Mitte Mai. Wer dieser Tage dort vorbeikommt, sucht die Attraktion allerdings vergeblich. Der Platz vor dem Schokoladenmuseum ist derzeit leer.

Der Grund ist allerdings unspektakulär: Das Riesenrad steht nicht das ganze Jahr über am Schokoladenmuseum, sondern kommt saisonal nach Köln. In diesem Jahr drehte es sich dort vom 14. Mai bis Anfang September, anschließend wurde es für die Saisonpause planmäßig abgebaut. Auch das Schokoladenmuseum weist die Riesenrad-Fahrten als saisonales Angebot aus.

Wann kommt das Kölner Riesenrad zurück?

Ganz weg bleibt es daher nicht. Nach Angaben des Schokoladenmuseums und des Betreibers Kipp Skyevents soll sich das Riesenrad ab dem 23. Oktober 2026 wieder an derselben Stelle am Rhein drehen. Geplant ist der Betrieb bis zum 3. Januar 2027. Damit steht es auch in der Vorweihnachtszeit und über den Jahreswechsel wieder am Schokoladenmuseum.

Das passt zum winterlichen Programm rund um das Museum: Der Hafen-Weihnachtsmarkt beginnt am 13. November 2026 und läuft bis zum 23. Dezember. Anschließend geht der Markt ab dem 26. Dezember in einen Neujahrsmarkt über, der bis zum 3. Januar 2027 dauert. Auch das Riesenrad gehört zum Angebot.

Das Riesenrad steht auf dem Hafenweihnachtsmarkt. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Danach zieht das Riesenrad weiter – und zwar wieder zum Kölner Zoo. Dort stand es auch in den vergangenen Jahren während des China Lights Festivals. Einen genauen Termin für den Aufbau gibt es laut Sprecherin Daniela Hilger-Funke noch nicht. Fest steht bislang nur: Im Februar soll das Riesenrad wieder am Zoo stehen.

Das Kölner Riesenrad

Wer im Sommer mitgefahren ist, saß in einer der 42 Gondeln des Riesenrads. Das Fahrgeschäft ist rund 48 Meter hoch und bietet damit einen weiten Blick über den Rhein, den Dom und die Kölner Innenstadt. In jede Gondel passen bis zu sechs Personen.

Eine einzelne Fahrt kostete in der Sommersaison 2026 neun Euro für Erwachsene ab 13 Jahren und sechs Euro für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Für zwei Erwachsene mit zwei Kindern gab es ein Familienticket für 25 Euro. An den Preisen soll sich auch bei der Rückkehr im Herbst nichts ändern. Laut Hilger-Funke soll es die Kombi-Tickets wie gewohnt geben, die Preise blieben „auch im neuen Jahr gleich“.

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