Der geplante Weihnachtsmarkt „Veedelsadvent“ in Köln-Zollstock darf wie geplant stattfinden. Die Sondernutzungserlaubnis für die Veranstaltung verletze keine Nachbarrechte, entschied das Verwaltungsgericht Köln am heutigen 11.11. Der Eilantrag eines Anwohners gegen die Veranstaltung wurde abgelehnt (Aktenzeichen: 21 L 2831/26).

Der sogenannte „Veedelsadvent“ soll in diesem Jahr erstmals auf dem Marktplatz am Höninger Weg durchgeführt werden, und zwar vom 18. November bis zum 23. Dezember. Die Fläche wurde bislang außerhalb der Marktzeiten ganzjährig als Parkplatz genutzt.

Der Antragsteller hatte vor dem Verwaltungsgericht argumentiert, die Stadt Köln habe es versäumt, vom Veranstalter ein Parkraumkonzept zu verlangen. Durch die Veranstaltung würden inklusive Auf- und Abbauzeiten sieben Wochen lang 60 Pkw-Stellplätze wegfallen. Das führe zu unzumutbaren Belastungen für die Anwohnerschaft. Außerdem habe die Stadt den Lärmschutz nicht ausreichend berücksichtigt.

Dass der dieser Eilantrag abgelehnt wurde, begründet das Verwaltungsgericht Köln unter anderem damit, dass Anlieger keinen Anspruch darauf hätten, dass auf öffentlichen Verkehrsflächen Parkplätze vorgehalten werden müssen. Außerdem seien die in der Sondernutzungserlaubnis enthaltenen Lärmschutzauflagen und Grenzwerte nicht zu beanstanden. „Die Angaben der Stadt Köln, dass anhand ihrer Erfahrungen aus diversen ähnlichen Veranstaltungen Überschreitungen der genehmigten Lärmwerte nicht zu erwarten seien, sind nachvollziehbar“, so das Gericht.

Gegen den Beschluss können die Beteiligten Beschwerde einlegen, über die das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden würde. (fu)