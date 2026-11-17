Gerade erst ist die neue Karnevalssession mit unzähligen Veranstaltungen und Partys eröffnet worden, schon müssen die Protagonisten der fünften Jahreszeit wieder umschwenken.

Statt „Alaaf“ wird es jetzt wieder andächtiger. Bands und Redner tauschen das Konfetti noch einmal gegen den Tannenbaum.

In Köln und Umgebung wird es in den nächsten Wochen zahlreiche Weihnachtskonzerte und Shows, Zirkusveranstaltungen und Mitsing-Events geben.

Hier der Überblick über die besinnliche, aber trotzdem nicht weniger kölsche Vorweihnachts-Zeit.

„Kölsche Weihnacht“

Unter dem Motto „Sidd höösch, leev Lück, sidd stell!“ zeigt das Ensemble seit 30 Jahren abseits der karnevalistischen Bühnen, dass die kölsche Mundart nicht plump, laut oder schrill sein muss.

Das Programm gestalten in diesem Jahr Nadine Weyer, Gerd Köster, Pascal Pohlscheid, Hansgeorg Fuhrmann, Pete Haaser, Jens Olaf Mayland, Thomas Falke, Roland Kulik, das Prometheus-Streichquartett und die Blechbläser der „Kölschen Weihnacht“.

19. November bis 20. Dezember, Eltzhof – Das Kulturgut. Zudem 4. bis 6. Dezember, Theater am Tanzbrunnen.

Das Ensemble der „Kölsche Weihnacht“ bietet wieder Lieder und unterhaltsame Geschichten mit typisch kölschem Humor. Copyright: Michael Ulbricht

Hänneschen Theater

„E Leech zom Chressfess“: Weihnachtsmarkt in Knollendorf. Hänneschen und Bärbelchen verkaufen selbstgebackene Plätzchen, Tünnes hat einen Glühweinstand und ist selbst sein bester Kunde. Ein musikalisches Weihnachtsmärchen von Heike Huhmann über Wunder, Mut und die Magie des Miteinanders.

19. November bis 20. Dezember, Puppenspiele der Stadt Köln.

Das Herrengedeck

„Schöne Bescherung!“: Weihnachts-Dinnershow mit Martin Schopps, JP Weber, Volker Weininger, sowie Pianist Michael „Knippi“ Knipprath. So unterschiedlich die drei Künstler als Solisten auch sind, in ihrer gemeinsamen Comedy- und Weihnachtsshow fügt sich alles zu einem harmonischen Ganzen zusammen, in dem spontane Interaktion keine Grenzen kennt.

26. November bis 20. Dezember, Stadthalle.

Kölns Musiklegende Tommy Engel lädt in diesem Jahr bereits zur 21. Ausgabe des Weihnachtsengels. Copyright: Daniela Decker

„Weihnachtsengel“

Die 21. Ausgabe der echt kölschen Weihnachts-Dinnershow. Auf der Bühne sorgen Tommy Engel, Sängerin Kirstin Hesse, Linus sowie die Tommy-Engel-Band unter der Leitung von Jürgen Fritz für Musik, Humor und Gefühl.

27. November bis 19. Dezember, Motorworld.

Der Kölner Weihnachtscircus steigt in diesem Jahr zum elften Mal. Erneut werden Top-Artisten zu erleben sein. Copyright: Daniela Decker

Kölner Weihnachtscircus

Mehr als 60 internationale Top-Artisten, atemberaubende Illusionen und grandioser Humor – vereint zu einem außergewöhnlichen Gesamterlebnis. Als Star-Gäste bei der 11. Ausgabe: die legendären Fumagalli-Clowns – ein allerletztes Mal live!

27. November bis 3. Januar 2027, Peter-Huppertz-Straße in Mülheim.

Die Höhner spielen insgesamt 22 Shows ihres Weihnachtsprogramms. Copyright: Daniela Decker

„Höhner Weihnacht“

Traditionelle Weihnachtslieder treffen auf Höhner-Klassiker, Swing auf Pop und Rock, große Emotionen und ruhige Momente auf pure Lebensfreude. 22 Auftritte der Kult-Band.

27. November bis 22. Dezember, unter anderem am 19. und 20. Dezember im Maritim Köln.

„Kölsche Weihnacht – Paveier & Freunde“

Als Gäste der Paveier werden mit dabei sein: Marc Metzger, Auerbach, Nici Kempermann von Kempes Feinest, der Gospelchor Newlife, ein Kinderchor und Streicherinnen und Streicher des WDR-Rundfunkorchesters.

29. November bis 20. Dezember. Auftritte unter anderem im Musical Dome (7. und 14. Dezember) sowie in der Flora Köln.

Die Paveier haben sich für ihre Weihnachtstournee auch wieder einiges einfallen lassen. Copyright: Daniela Decker

Björn Heuser

„Janz besinnlich – das kölsche Weihnachtsmitsingkonzert“ mit dem Liedermacher und Dennis Kleimann an der Gitarre. Titel aus seinen Weihnachtsalben „Janz besinnlich“ und „Weihnachtsjeföhl“ stehen ebenso wie Klassiker auf dem Programm.

29. November bis 17. Dezember, unter anderem am 7. Dezember um 15.30 und 19.30 Uhr in der Volksbühne Köln.

Mitsingkönig Björn Heuser schlägt bei seiner Weihnachtstour wieder die besinnlicheren Töne an. Copyright: Dirk Loerper

Micky Brühl und Erry Stoklosa

Die kölschen Musik-Urgesteine der Paveier und Bläck Fööss präsentieren kölsche Weihnachtslieder, erzählen Geschichten und sorgen mit ihrem Verzäll für vorweihnachtliche Unterhaltung. Im Eintrittspreis ist auch ein Hauptgang aus der Speisekarte enthalten.

29. und 30. November (18.30 Uhr), 6. Dezember (17 Uhr), Peters am Hahnentor.

Klüngelköpp

Mit „Santa Extravaganz“ in der Kulturkirche in Nippes und dem „Weihnachtsstään“ in der Halle Tor 2 verbinden die Klüngelköpp kölsche Musik und festliche Atmosphäre. Während in der Kulturkirche Ken Reise alias Julie Voyage als Gast mit dabei sein wird, runden Willibert Pauels und der Jugendchor St. Stephan die Weihnachtsshow in der Halle Tor 2 ab.

1. und 2. Dezember in der Kulturkirche in Nippes, 19. Dezember in Halle Tor 2.

Die Klüngelköpp haben gleich zwei verschiedene Weihnachtsformate vorbereitet. Copyright: Daniela Decker

Kasalla

Die Kölsch-Rock-Band lädt zu ihren Kinder-Weihnachtskonzerten (KaKiWeiKos).

1. Dezember (14 und 17.30 Uhr) und 2. Dezember (10.30, 14 und 17.30 Uhr), Stadthalle.

De Knippschaff – Das Weihnachtskonzert

Die Formation rund um die Ex-Bläck-Fööss-Musiker Bömmel Lückerath und Kafi Biermann widmet sich dem musikalischen Erbe des legendären Kölner Liedermachers Hans Knipp und verbindet unter dem Titel „Hinger de Stääne“ kölsche Winter- und Weihnachtslieder zum Mitsingen, abgerundet mit humorvollen und nachdenklichen Geschichten.

2. Dezember, Altenberger Hof.

Cirque Bouffon

„Harmonia“: Internationale Artisten, Musiker, Clowns und fantasievolle Figuren erschaffen eine Welt voller Anmut, Poesie und Staunen.

2. Dezember bis 3. Januar 2027, Kirche St. Michael am Brüsseler Platz.

Auch die Kölner Popband Cat Ballou stimmt sich mit ihren Fans auf die Weihnachtszeit ein. Copyright: Marcel Schwamborn

Cat Ballou

Alle acht Weihnachtskonzerte der Kölner Pop-Band sind bereits ausverkauft. Als Gast wird bei einigen Shows Peter Brings dabei sein.

3. bis 6. Dezember, Sartory, 15. bis 18. Dezember, Theater am Dom.

Planschemalöörs Weihnachtsplansch

Der Weihnachtsplansch ist eine Mischung aus „Surfpop op Kölsch“ und emotionaler, vorweihnachtlicher Stimmung. Die Band selbst beschreibt die Show wie einen herzlichen, emotionalen Komödienklassiker kurz vor den Feiertagen. Neben bekannten Songs zum Mitsingen stehen auch weihnachtliche Geschichten und ruhigere, besinnliche Momente auf dem Plan.

3. und 4. Dezember, Kulturkirche Köln. Am 4. Dezember zusätzlich um 15 Uhr ein Kinder-Weihnachtsplansch.

Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe

Unter dem Motto „Weihnachten mit Guildo“ bietet „Der Meister“ eine Mischung aus traditionellem adventlichem Liedgut, Schlagern und textlich „verweihnachtlichten“ Rock- und Popklassikern. Das Ganze ist eine humorvolle Mitsing- und Mitmachshow mit Kultcharakter.

Die Termine vom 3. bis 6. Dezember im Gloria sind ausverkauft.

Torben und Nadine Klein haben wieder Stephan Henseler (r.) bei den Santa-Colonia-Weihnachtsshows dabei. Copyright: Daniela Decker

„Santa Colonia“

Fünf Shows für den guten Zweck. Mitwirkende: Torben Klein, Domhätzje Nadine, Stephan Henseler, Willi und Ernst, Kwartett Latäng und Lara Jakobi.

4. Dezember, Brunosaal.

Handwerker Peters – Weihnachts-Comedy

Unter dem Motto „Drauß von der Baustelle komm’ ich her“ präsentiert Kai Kramosta ein humorvolles Handwerker-Weihnachtsspecial mit Sketchen rund ums Fest, in dem praktische „Lifehacks“ wie Bauschaum als Geschenk-Ersatz oder Zündkerzen in Fleischwurstkringeln als Adventskranz zweckentfremdet werden können.

5. Dezember, Brunosaal.

Rabaue

Traditionell schlüpfen die Rabaue in die Rollen der Familie Quanz vom Eigelstein und nehmen dieses Mal den organisierten Karneval gehörig aufs Korn.

6. Dezember (13.30 und 19 Uhr), 7. Dezember (19.30 Uhr), Em kölsche Boor, Eigelstein.

Brings

„Das Weihnachtskonzert 3.0 – Leise rieselt der Schnee“ spielt dieses Mal im Kölner Hauptbahnhof. Eigentlich wollen alle nur schnell zu ihren Liebsten, aber wie so oft, fährt kein Zug und alle müssen Heiligabend dort verbringen. Neben Brings werden Josef Loup (De Familich), Ken Reise alias Julie Voyage, Reinhard Vogel und Michael Kuhl auf der Bühne stehen.

7. bis 20. Dezember. Mehrere Termine im Theater am Tanzbrunnen (8., 9., 14., 15., 16. und 20. Dezember).

Die Kölschrocker von Brings tauschen zur Weihnachtsshow wieder Karo-Look gegen Anzug. Erneut ist auch Julie Voyage (r.) mit dabei. Copyright: Daniela Decker

Eldorado

Für ihre Weihnachtsshow tauschen Eldorado nicht nur ihre Lederjacken gegen Fliege und Smoking, sondern auch die Instrumentierung ihrer Songs mit Kontrabass und Jazz-Drumkit. Als Gast wird Ex-Hohn Henning Krautmacher dabei sein.

9. Dezember, Urania Spiegelpalast am Zoo.

„Himmel & Ääd“ – ein vorweihnachtlicher Mitsingabend

Mitsingkonzerte in der Kölner Südstadt mit alten und neuen kölschen Weihnachtsliedern. Auch Poppiges und Schräges kommt zu Gehör. Neben der Pflege des Kölschen steht vorwiegend das gemeinsame Singen im Vordergrund.

Mit dabei sind das Orchester der Liebe um Ebasa, Stefan Knittler, Nici und Vince von Kempes Feinest, Martin Buß, Mica Frangenberg sowie der Projektchor „Himmel & Ääd Glöckcher“.

11. und 12. Dezember, jeweils 19 Uhr; 13. Dezember, 17 Uhr, Lutherkirche.

Tom Gaebel & His Orchestra

Unter dem Titel „A swinging Christmas 2026“ präsentiert Tom Gaebel amerikanische Weihnachts-Evergreens und moderne Festtagsklassiker mit Big-Band und Swing-Sound, ganz in der Tradition von Legenden wie Frank Sinatra und Dean Martin.

11. Dezember, Theater am Tanzbrunnen.

„Medden us dem Levve – Weihnachtstön“

Das kölsche Kabarett-Ensemble präsentiert kölsche Mundart, handgemachte Live-Musik, Satire, Sketche und Verzällcher rund um die Advents- und Weihnachtszeit. Zum Ensemble gehören unter anderem Elfi Steickmann, Ex-Höhner-Musiker Martin Willizil und Wolfgang Nagel.

11. Dezember, Senftöpfchen-Theater.

Die Funky Marys sind in den nächsten Wochen ebenfalls weihnachtlich unterwegs. Höhepunkt wird ihr Konzert in Hürth. Copyright: Daniela Decker

„Funky Weihnachtszauber“

Unter dem Motto „Mitsingen, mitfühlen, Weihnachtszauber erleben“ gehen die Funky Marys erstmals auf Weihnachtstour. Neben weihnachtlicher Artistik des Circus Jonny Casselly steht das gemeinsame Weihnachtssingen im Mittelpunkt.

12. Dezember, Circus Jonny Casselly, Willy-Brandt-Platz, Hürth.

„Weihnachtszigg“

Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher, Sängerin Bianca, das kölsche Kult-Theater-Ensemble Kumede, die Urgesteine Erry Stoklosa mit Micky Brühl sowie das Matthias-Heßeler-Ensemble stehen auf der Bühne. Moderator Hans-Georg Bögner führt durch das Programm.

14. Dezember, 15 und 19 Uhr, Volksbühne Köln.

Micky Brühl (l.) und Erry Stoklosa richten zusammen eine Weihnachtsshow im Peters-Brauhaus aus. Zudem sind sie in der Volksbühne zu erleben. Copyright: Daniela Decker

Hannes Schöner & Freunde

„Schöner Bescherung“ - Weihnachtskonzert des ehemaligen Höhner-Musikers mit hochkarätigen Überraschungsgästen.

21. Dezember, 19 Uhr, Volksbühne Köln.

Traditionelles Weihnachtssingen mit Roland Kulik

Zwei Tage vor Heiligabend gibt es traditionelle deutsche Weihnachtslieder, die Weihnachtsgeschichte und die gemütliche Atmosphäre des Eltzhofs. Mitsingen ist ausdrücklich gewünscht. Auf vielfachen Wunsch wird die Veranstaltung anlässlich des 30. Jubiläums der „Kölschen Weihnacht“ noch einmal ins Programm aufgenommen. Unterstützt wird Roland Kulik, der unter anderem die Weihnachtsgeschichte aus „Das Jesuskind in Flandern“ von Felix Timmermans liest, von den Blechbläsern und dem Streichquintett der Kölschen Weihnacht.

Dienstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, Kulturgut Eltzhof

Den perfekten Abschluss der Vorweihnachtszeit bildet auch in diesem Jahr wieder „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im Rhein-Energie-Stadion. Copyright: Daniela Decker

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“

Höhner, Kasalla, Bläck Fööss, Räuber, Klüngelköpp, Björn Heuser, Henning Krautmacher, Druckluft, Lupo und Dat Kölsche Rattepack stimmen mit dem XXL-Stadion-Chor große Hits an.

22. und 23. Dezember, jeweils um 18 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Neben den genannten Terminen und Veranstaltungen gibt es zahlreiche Programme auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten der Stadt. Auch dort wird regelmäßig Live-Musik geboten.