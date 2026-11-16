Wer noch keine Ansätze von Weihnachtsstimmung spürt, sollte heute in die City gehen: Die ersten großen Märkte in der Stadt öffnen, das könnte einen Schub in Richtung Behaglichkeit geben. Am Dom geht es um 11 Uhr los. Der Weihnachtsmarkt am Fuß der Kathedrale wartet mit einer Neuheit auf: In der benachbarten Straße Am Hof feiert „Im Lichte des Advents“ Premiere, ein ruhigerer Markt, wie die Veranstalter versprechen, die Buden gruppieren sich um einen Nachbau des historischen Dom-Baukrans. Auch auf dem Neumarkt und dem Rudolfplatz startet der Weihnachtszauber.

Am Dienstag erklärt die Stadt, wie sie den Ansturm der Shopping-Besucher und Gäste der Märkte in Bahnen lenken will. In den vergangenen Jahren sind vor allem auswärtige Autofahrer am Don und der gesperrten Trankgasse „gestrandet“. Kleine Prognose für dieses Jahr: Das wird so ähnlich laufen. Es empfehlen sich öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere an den Samstagen.

Ebenfalls am Dienstag wird der Teil einer Kunstaktion dem Museum übergeben. 333 Kinderfiguren, eingewickelt in violett-weißes Flatterband, richteten 2023 ihre Zeigefinger mahnend in Richtung des Doms. Künstler Dennis Josef Meseg thematisierte sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen und rückte speziell die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in den Fokus. Nun übernimmt das Kölnische Stadtmuseum eine der Figuren in seine Sammlung.

Am Dienstagabend schwappen die Lieder der „Brausen“ ins Senftöpfchen-Theater. Der Frauen-Shanty-Chor gastiert stets ganz in Rosa und singt mit Charme und Witz Lieder von der hohen See. Es gibt noch Karten, los geht es um 19.30 Uhr an der Großen Neugasse 2–4.

Gen-Z-Protest am Freitag in Köln

Cineasten kommen in dieser Woche im Filmhaus an der Maybachstraße und in der Filmpalette auf ihre Kosten. Die Französische Filmwoche kommt zurück nach Köln. Vom Donnerstag an bis zum 25. November gibt es eine Auswahl an aktuellen französischen Filmen in beiden Lichtspielhäusern zu entdecken. Den Auftakt macht die „Venus von Paris“ – eine Zeitreise ins Paris des Jahrs 1928 von Regisseur Pierre Salvadori.

Am Freitag könnte sich der Blick auf die nächsten Gen-Z-Proteste richten. Vor rund zwei Wochen waren viele junge Menschen auf die Straße gegangen. Es kam aber auch zu heftigen Krawallen, massiven Polizeieinsätzen und Versuchen von Plünderungen. Bislang ist noch kein konkreter Ablauf der Demonstration bekannt. Eine Kundgebung ist für 14 Uhr angemeldet worden.

Am Freitagabend brauchen Fans des 1.FC Köln wohl gute Nerven. Die Geißböcke gastieren schon zum Auftakt des nächsten Bundesliga-Spieltags beim FC Bayern München. Das lässt viele Gegentore und eine ordentliche Klatsche ertragen. Die Fans werden es in den Kölner Kneipen ertragen und mit dem ein oder anderen Kölsch den Frust herunterspülen. Oder etwa doch die größte Sensation der jüngeren Vereinsgeschichte feiern? (red)