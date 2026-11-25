Der diesjährige Fahrplanwechsel der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) findet am Sonntag, 13. Dezember, statt. Wie die KVB mitteilt, soll es bei den Stadtbahnen nur leichte Anpassungen der Abfahrtszeiten für die Linien 3, 4, 12, 13, 16 und 18 geben. Stärker betroffen ist hingegen der Busbetrieb im linksrheinischen Norden Kölns.

Demnach werden die Angebote der Linien 171, 173 und 179 komplett entfallen. Auch die Linien 122, 124 und 172 stellen ihre bisherigen Fahrten ein. Deren jeweilige Strecken werden jedoch meist abschnittsweise von anderen Linien übernommen.

Linie 124 bietet zukünftig Fahrten zwischen Chorweiler und Pesch an

Den Streckenabschnitt der Linie 122 zwischen Chorweiler und der Wilhelm-Sollmann-Straße in Longerich befahren zukünftig die Busse der Linie 120, den Abschnitt zwischen Chorweiler und Pesch die Busse der Linie 145.

Die heutige Linie 124 zwischen der Haltestelle „Breslauer Platz/Hauptbahnhof“ und dem Gewerbegebiet Feldkassel entfällt. Mit der Liniennummer 124 fahren zukünftig Busse einzelne Fahrten zwischen Chorweiler und der Haltestelle „Donatusstraße“ in Pesch.

Die Linien 125 und 139 werden neukonzipiert

Bei der Linie 172 verbleiben lediglich morgens und nachmittags je zwei Schülerfahrten zwischen Widdersdorf und der Haltestelle „Universitätsstraße“. Die Fahrten bedienen die Haltestellen auf der Aachener Straße und halten dabei auch an der Haltestelle „Alter Militärring“ aufgrund des dortigen Schulstandortes.

Neukonzipiert werden die Linien 125 und 139. Die Busse der Linie 125 fahren von Esch beziehungsweise Sinnersdorf bis zur Haltestelle Stallagsweg ihren bisherigen Linienweg, danach über die Haltestelle Volkhovener Weg bis nach Chorweiler. Von hier aus führt der Linienweg über die Willi-Suth-Allee, Merianstraße und Industriestraße zur Haltestelle „Gewerbegebiet Feldkassel“.

Linie 139 übernimmt Abschnitte der bisherigen Linien 120 und 125

Die Linie 139 fährt zukünftig ab der Haltestelle „Am Coloneum“ in Ossendorf bis zur Haltestelle „Longerich S-Bahn“ einen veränderten Linienweg. Von dort aus übernimmt die Linie 139 dann die bisherige Strecke der Linie 125 über Heimersdorf bis Weiler. Danach fährt sie auf dem alten Abschnitt der Linie 120 bis zur Endhaltestelle „Blumenberg“.

Die Linie 136 wird an ihrem westlichen Linienende verändert. Ihre Busse fahren zukünftig über die Widdersdorfer Landstraße bis zur Haltestelle „Zum Dammfelde“, an der bislang die Linie 149 endet. Während das Gewerbegebiet Lövenich nicht mehr von der 136 angefahren wird, kann dieses und das Gymnasium Zusestraße in Lövenich jedoch weiterhin über die Linien 144 und 149 erreicht werden.

Die Linie 143 endet zukünftig an der Haltestelle „Haus Vorst“ im Gewerbegebiet Marsdorf. Die Linie 145, die bisher zwischen Frechen und Bocklemünd verkehrt, wird zukünftig zwischen Weiden Zentrum und Chorweiler fahren. Ab Bocklemünd führt der Linienweg über die Westendstraße auf die Matthias-Brüggen-Straße und im weiteren Verlauf über die Butz- weilerhofallee nach Pesch.

Acht neue Haltestellen für das Kölner Busnetz

Im Busnetz der KVB werden zudem acht neue Haltestellen eingerichtet. Auf der Strecke der Linie 121 halten die Busse zwischen den Haltestellen „Volkhovener Weg“ und „Fühlinger Weg“ dann auch an der Haltestelle „Cosmasweg“. Auf der Hauptstraße in Widdersdorf entsteht für die Linien 136, 145 und 172 die Haltestelle „Im Kamp“.

Die Strecke der Linie 139 in Longerich wird um die Haltestelle „Heckweg“ und die Strecke der Linie 145 um die Haltestellen „Westendstraße“, „Karl-Benz-Straße“, „Butzweilerhofallee“, „Militärringstraße“ und „Jakobusstraße“ ergänzt.

Weitere Informationen zu den Änderungen der Linienwege und Abfahrtszeiten sowie zum Fahrplanwechsel im Allgemeinen finden sich im Internet unter www.kvb.koeln/fahrplanwechsel.