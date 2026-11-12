Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) bereiten sich auf den Winter vor. Damit Busse und Bahnen auch dann möglichst störungsfrei fahren können, wenn Schnee und Eis versuchen, Köln lahmzulegen, haben die KVB einen vierstufigen Plan für den Winterdienst aufgestellt. Dieser folgt dem amtlichen Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes.

Bei Stufe 0 sind keine Maßnahmen erforderlich. Bei Stufe 1 aktivieren die KVB die Rufbereitschaft, bei Stufe 2 starten die circa 100 Mitarbeitenden des Winterdienstes je nach Dienstplan ihren Einsatz. Bei extremen Witterungsverhältnissen greift Stufe 3 des Plans. Dann gehen auch Mitarbeitende verschiedener Fachbereiche der KVB zusätzlich in den Wintereinsatz, um den Betrieb mit Bussen und Bahnen möglichst aufrechterhalten zu können.

Bei Vereisungsgefahr in Köln: KVB-Bahnen sollen auch nachts fahren

Haltestellen und weitere öffentliche Bereiche werden bei Schnee und Eis mit hoher Priorität geräumt, kündigen die KVB an. Sollte die Gefahr bestehen, dass Schienen oder Oberleitungen vereisen, werden die KVB ihre Stadtbahnen auch nachts über die jeweiligen Strecken fahren lassen, um das Risiko der Vereisung zu minimieren. Die Haltestellen der Stadtbahn räumen die KVB zur Not mit zusätzlichem Personal aus anderen Fachbereichen. Auch die Zufahrten zu den Park-and-ride-Anlagen möchten sie möglichst befahrbar halten, schreiben die KVB. Die Räumung der Bushaltestellen wiederum ist Aufgabe der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) Köln.

Um auch auf starke Wintereinbrüche vorbereitet zu sein, haben die KVB vorgesorgt. Im Betriebshof West in Braunsfeld lagern 40 Tonnen Salz als Sackware, zusätzlich sind 17 Tonnen an den Strecken in Containern deponiert. (tli)