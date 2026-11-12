Am Donnerstagabend (12. November 2026) ging am Barbarossaplatz in Köln zwischenzeitlich fast nichts mehr. Der Grund: ein Pkw auf den Schienen der KVB!

Eine ältere Frau war mit ihrem Auto um kurz vor 18.30 Uhr ins Gleisbett geraten, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigte. Eine Straßenbahn der Linie 18 stand daraufhin mittig im blockierten Kreuzungsbereich.

Erheblicher Verkehrsstau durch Auto im Gleisbett

Betroffen war die Bahnstrecke in Richtung Süden. Als die Polizei eintraf, war die KVB bereits mit einem Entstörfahrzeug vor Ort. Auch die Feuerwehr war laut KVB-Webseite im Einsatz.

Der Wagen wurde aus dem Gleisbett gezogen. Ein Schaden sei durch den Vorfall nicht entstanden, so die Polizei. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Allerdings entwickelte sich ein erheblicher Verkehrsstau. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet. Auch im Anschluss konnte es laut KVB auf den Linien 12, 15, 16 und 18 noch zu Fahrplanabweichungen kommen. (are)