Es ist ein kalter Novembertag am Bahnhof Sürth, doch die Stimmung auf der neuen Sitzbank ist bestens. Hier sitzen zwei Menschen, die ein gemeinsamen Erfolg teilen: Die Anwohnerin Karen Vogelfänger und Manfred Giesen, der ehemalige Bezirksbürgermeister von Rodenkirchen (Die Grünen). Beide haben aus unterschiedlichen Perspektiven für dieses scheinbar kleine Stück Infrastruktur gekämpft.

Für den ehemaligen Bezirksbürgermeister begann die Planung 2023 mit einem offiziellen Ortstermin. Die ursprüngliche Intention war es, den Fahrgästen am Bahnhofsgebäude einen überdachten Unterstand mit Sitzgelegenheit zu bieten. Das bürokratische Verdikt folgte noch vor Ort: Platzmangel. Für eine Umsetzung an dieser Stelle wären eine Baugenehmigung sowie das private Einverständnis der angrenzenden Grundstückseigentümer erforderlich gewesen.

Ehemaliger Bezirksbürgermeister scheitert mit Unterstand-Plan

„Ich dachte, als Bezirksbürgermeister kann ich das regeln. Aber mir ist der Fehler unterlaufen, dass ich einen Unterstand wollte“, bilanziert Giesen rückblickend. Die Verhandlungen mit dem zuständigen Grundstücksverwalter scheiterten auf privater Ebene. Der Alternativvorschlag ein Jahr später, den Unterstand auf der gegenüberliegenden Seite zu errichten, stieß bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) auf kein Entgegenkommen. Die KVB äußerte Sicherheitsbedenken wegen Fahrgästen, die unvorsichtig die Busspur überqueren könnten.

Das Vorhaben bekam erst in diesem Jahr durch das Engagement von Vogelfänger neuen Schwung. „Ich habe auch immer nur ein Nein gehört“, berichtet die Sürtherin über ihre ersten Erfahrungen mit den Behörden. Für sie war der unhaltbare Zustand an der Endhaltestelle jedoch kein hinnehmbares Schicksal. Regelmäßig musste ihre über 80-jährige Mutter dort mangels Sitzgelegenheit stehend auf den Bus warten. Um ihrem Protest das nötige Gewicht zu verleihen und die Mechanismen der Verwaltung besser zu verstehen, belegte Vogelfänger sogar einen Volkshochschulkurs zum Thema „richtige Bürgerbeteiligung“.

Über das wissenschaftliche Resümee dieses Kurses kann sie heute nur schmunzeln. Der Vortragende hatte sie gebeten, ihr zu sagen, falls und wie sie Erfolg habe. „Das Einzige, was hilft, ist Hartnäckigkeit und persönlich involviert zu sein“, zieht Vogelfänger ihr ganz persönliches Fazit aus den Gesprächen. Ein weiteres Treffen mit dem Grünflächenamt erwies sich dann auch als konstruktiv. Im Ergebnis war dann eine Bank ohne Unterstand möglich.

Jetzt fehlte nur noch die Finanzierung. Die nötigen 1100 Euro übernahm im September der Verein „Für Sürth“. Überdies gab es dazu einen Beschluss in der Bezirksvertretung, der insofern obsolet war. Mit ehemaligem und ehrenamtlichem Engagement wurde die Bank jetzt von der Kölner Grün Stiftung aufgestellt.