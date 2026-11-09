In den Baumwipfeln am Sürther Rheinufer ist ein riesiges Nest der Asiatischen Hornisse entdeckt worden. Die Vespa velutina ist eine invasive Art, die sich in Nordrhein-Westfalen zunehmend ausbreitet und heimische Insekten- und Bienenbestände gefährdet, da sie diese zur Ernährung ihrer Brut jagen. Aufmerksame Spaziergänger hatten vor einer Woche das Nest bemerkt und Alarm geschlagen. Es befindet sich in rund 35 Metern Höhe unmittelbar am Sürther Spielplatz. Aufgrund seiner Größe könnten sich darin bis zu 3000 Tiere befinden.

„Das Nest muss weg. Gerade zwischen September und Dezember erreichen die Nester der Asiatischen Hornisse ihre größte Ausdehnung. In dieser Zeit werden Geschlechtstiere und neue Königinnen herangezogen, die im kommenden Jahr neue Kolonien gründen werden“, warnt Jutta Kalff aus Rösrath. „Wenn man es nicht beseitigt, werden im nächsten Jahr im Umfeld mehrere neue Nester entstehen.“

Asiatische Hornisse bedroht Bienenvölker

Kalff ist Imkerin und ausgebildete Velutina-Sachverständige. Seit Jahren spürt sie Nester der Asiatischen Hornisse auf und setzt sich für deren Beseitigung ein. Die Asiatische Hornisse hat in Deutschland keine natürlichen Feinde und bedroht nicht nur ganze Bienenvölker, denn auf ihrem Speiseplan stehen mehr als 1400 Insektenarten. Sie ist eine Gefahr für die gesamte Biodiversität.

Die Nest-Beseitigung mit Hilfe von langen Lanzen scheiterte. Copyright: Inge Swolek

Gemeinsam mit dem Hornissen-Fachberater Dirk Wacker hat Jutta Kalff versucht, das Nest am Sürther Rheinufer mithilfe einer langen Teleskoplanze aus dem Baum zu holen. „Wir haben es drei Stunden lang versucht, leider vergeblich. Der Baum ist so schlecht von den Auflageflächen aus erreichbar, dass wir da nicht drankommen. Er ist einfach ungünstig verzweigt. In dieser Höhe funktioniert das nicht. Wir brauchen einen Hubsteiger“, erklärt Dirk Wacker.

Neben der ökologischen Gefahr beschäftigt die Imker auch die Frage, wer für die Beseitigung der Nester aufkommt. Noch vor zwei Jahren, als die Asiatische Hornisse als invasive Art eingestuft war, waren die Unteren Naturschutzbehörden zuständig und finanzierten die Bekämpfung. Inzwischen gilt das Insekt als etablierte invasive Art. Damit besteht für die Naturschutzbehörden keine grundsätzliche Verpflichtung mehr, die Kosten der Entfernung zu übernehmen. Die Verantwortung und die Kosten liegen somit bei Städten, Kommunen und unter Umständen auch privaten Grundstückseigentümern.

Für die Entfernung sind Grundstückseigentümer zuständig, bei öffentlichen Grünanlagen die Stadt

„Wenn ich die Asiatische Hornisse in meinem Garten habe, muss ich die Entfernung selbst organisieren und auch bezahlen. Je nach Lage des Nestes können die Kosten zwischen 350 bis 600 Euro betragen. Wenn ein Hubsteiger zum Einsatz kommt, sind es mehr als 1000 Euro. Die neue Kategorisierung ist letztlich eine Umfinanzierung“, kritisiert Kalff.

Im Fall des Nestes am Sürther Rheinufer soll die Stadt Köln die Kosten übernehmen. „Als uns die Information über das riesige Nest in Sürth erreichte, habe ich der Stadt Köln ein Kostenangebot gemacht. Jetzt werde ich ein zweites Angebot machen, denn wir schaffen die Entfernung nur mit zusätzlicher Technik “, sagt Dirk Wacker.

Solange die Kostenübernahme nicht geklärt ist, bleibt das Nest zunächst in den Baumwipfeln hängen. Eine unmittelbare Gefahr für Spaziergänger und Kinder besteht aufgrund der Höhe von rund 35 Metern derzeit nicht. Die Asiatische Hornisse ist normalerweise nicht aggressiv. Gefährlich kann es aber werden, wenn sich die Tiere bedroht fühlen. Dann verteidigen sie ihr Nest gemeinsam äußerst aggressiv. Besonders für Allergiker kann bereits ein einzelner Stich lebensbedrohlich sein.

Jutta Kalff und Dirk Wacker sind Sachverständige für Asiatische Hornissen. Das Nest in Sürth ist ohne Hubsteiger nicht erreichbar. Copyright: Inge Swolek

Bei den Experten besteht die Sorge, dass das große Nest bei starken Herbststürmen aus den Baumwipfeln stürzen und damit auch ein aggressives Verhalten der Hornissen am Boden auslösen könnte. Die Imker drängen deshalb auf eine baldige Entfernung, auch mit Blick auf die Jungköniginnen, die im Nest herangezogen werden und die im kommenden Jahr neue Völker und weitere Nester gründen könnten.

Das Grünflächenamt teilt die Einschätzung zur Gefahrenlage und bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass das Nest beseitigt wird.

Die Asiatische Hornisse: Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) ist schwarz-braun gefärbt, etwa 2,4 Zentimeter groß und an ihren gelben Beinenden zu erkennen. 2004 wurde sie erstmals in Europa bei Bordeaux entdeckt. In Deutschland trat sie 2014 erstmals in Baden-Württemberg auf. Im Frühjahr gründen überwinterte Jungköniginnen ein handballgroßes Primärnest, meist an geschützten Orten wie Schuppen oder Vordächern. Ab dem Sommer zieht das Volk häufig in hohe Baumkronen um und baut dort ein Sekundärnest. Dieses kann bis zu einem Meter groß werden und 2000 bis 3000 Tiere beherbergen. Für Nicht-Allergiker ist das Gift der Asiatischen Hornisse grundsätzlich nicht gefährlicher als das der Europäischen Hornisse. Die Stiche können jedoch sehr schmerzhaft sein.