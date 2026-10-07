Das neue Landes-Förderprogramm für Imker zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse ist nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums stark nachgefragt. Gut zwei Drittel der Gesamtfördersumme von 150.000 Euro seien bereits beantragt und genehmigt worden, teilte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) in einem Bericht für den Umweltausschuss des Landtags mit.

„Für den Fall, dass die veranschlagten Mittel nicht ausreichen sollten, ist bereits eine Aufstockung des Fördervolumens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel vorgesehen“, heißt es in dem Bericht, um den die SPD-Fraktion unter der Überschrift „Gibt die Landesregierung den Kampf gegen die Asiatische Hornisse auf?“ gebeten hatte.

21.000 Euro für Schutzausrüstungen gezahlt

Das im Mai aufgelegte Programm soll Imkerinnen und Imker bei der Bekämpfung der invasiven Asiatischen Hornisse unterstützen. Die Landesimkerverbände können für ihre Mitglieder unter anderem Schulungen und Schutzausrüstungen beantragen, außerdem können geschulte Imker Prämien für die Beseitigung von Nestern erhalten.

Dem Bericht zufolge wurden bisher knapp 35.000 Euro an Prämien gezahlt. Diese verteilen sich auf 164 Prämien in Höhe von je 150 Euro für die Entfernung von Primärnestern und 34 Prämien von je 300 Euro für Sekundärnester. Zudem seien 85 Schutzausrüstungen für insgesamt rund 21.000 Euro und 21 professionelle Bekämpfungssets für zusammen 10.000 Euro genehmigt worden.

Programm soll Ende des Jahres evaluiert werden

Für das Haushaltsjahr 2027 ist laut Ministerium erneut eine Gesamtförderung von 150.000 Euro vorgesehen. Es werde geprüft, ob eine weitere Aufstockung erforderlich und möglich ist. Zum Jahresende soll nach Rücksprache mit den drei antragsberechtigten Imkerverbänden ausgewertet werden, inwieweit sich das Fördermodell bewährt hat und an welchen Stellen es Verbesserungsbedarf gibt.

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) hat sich in den vergangenen Jahren in NRW stark ausgebreitet. Die aggressiven Tiere lauern Honigbienen an ihrem Stock auf und töten sie im Flug. (dpa)