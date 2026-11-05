Bei einem Unfall in Köln-Weidenpesch sind am Mittwochabend (4. November) zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Die Neusser Straße musste gesperrt werden, Straßenbahnen der Linien 12 und 15 konnten nicht fahren. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Köln am Donnerstagmorgen (5. November).

Pkw-Fahrer rammt entgegenkommendes Auto

Die Beamten hatten den 25 Jahre alten Fahrer eines Wagens gegen 22.30 Uhr kontrollieren wollen, weil das Auto kein Kennzeichen hatte. Doch der junge Mann ignorierte die Halteaufforderung, flüchtete stattdessen stadtauswärts auf der Neusser Straße Richtung Longerich.

In Höhe der Jesuitengasse wollte er eine neben ihm fahrende Straßenbahn überholen und prallte dabei in das entgegenkommende Auto eines unbeteiligten 48-jährigen Mannes. Beide Wagen wurden daraufhin gegen die Straßenbahn geschleudert.

Beide Fahrer verletzt – Bahnverkehr beeinträchtigt

Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 19-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers blieb nach derzeitigem Stand unverletzt, ebenso wie die Insassen der KVB.

Während der Aufräumarbeiten wurde die Neusser Straße gesperrt, die Bahnen konnten bis zum Donnerstagmorgen nicht fahren. Seit etwa 6.20 Uhr sind die aufwendigen Aufräumarbeiten beendet. Es kommt laut KVB aber noch immer zu Verspätungen.

Warum der Autofahrer flüchtete, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (red)